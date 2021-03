Nienhagen

Steht hinter diesem Baum ein Gnom? Hat dort nicht gerade jemand gelacht, obwohl niemand zu sehen ist? Der Gespensterwald kann in bestimmten Lichtverhältnissen seinem Namen alle Ehre machen. Dieser Wald im Ostseebad Nienhagen verfügt über eine fast schon magisch anmutende Aura, die Geschichten im Kopf entstehen lassen kann. Das bleibt auch Fernsehteams nicht verborgen.

„Der Gespensterwald ist als Drehort so beliebt, weil er den filmischen Bedürfnissen in vielerlei Hinsicht großartige Angebote bietet“, sagt Antje Naß von der MV Film Commission. „Es beginnt mit der Lage direkt neben der Steilküste Nienhagens, der Blick auf die Ostsee, ein einladender Strand. Das sind ausgesprochen beliebte Drehmotive in unserem Bundesland“, bestätigt sie.

Bildergalerie: Der Gespensterwald Nienhagen als Filmkulisse

Zur Galerie Der Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen war schon Drehort mehrerer Filme, darunter die Krimireihe „Rosa Roth“ mit Iris Berben, der Rostocker Polizeiruf 110 und die 50er/60er-Jahre Serie Ku’damm.

„Dazu kommt die einmalige Charakteristik des Waldes. Die Formen und Strukturen der Bäume und unterschiedlichstes Licht erzeugen eine bizarre, mystische Atmosphäre und Gänsehaut und geben der Fantasie und Kreativität des Mediums Film endlose Inspiration.“

Im Ostseebad Nienhagen sind Filmteams willkommen

Auf der Homepage des Ostseebad Nienhagen wird mit dem Gespensterwald geworben. „Wir haben nichts dagegen, wenn im Wald gedreht wird. Das ist gut für die Gemeinde“, so Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Auch für dieses Jahr kamen bereits Anfragen. Wir stehen dem positiv gegenüber.“

„Polizeiruf 110: Sabine“

Am vergangenen Sonntag wurde der „Polizeiruf 110: Sabine“ im Ersten ausgestrahlt. Zwei Szenen spielten sich im Wald mit Blick zum Wasser ab. Unter anderem sucht sucht Kommisar Alexander „Sascha“ Bukow (Charly Hübner) das Gespräch mit Melly Voss (Lina Beckmann). In der Schlussszene geht die Kamera über den Wald bis an den Strand.

„Lievealleen“

In „Lievealleen“ (2019) richtet das ehemalige Heimkind Peter Wawerzinek für seine erste Heimerzieherin ein Picknick im Gespensterwald aus. Er spricht über die Flucht der Eltern 1957 aus Rostock ohne ihre beiden Kinder. Sie wurden dadurch getrennt und kamen ins Kinderheim. Seit 1988 ist Peter Wawerzinek freier Schriftsteller, Regisseur und Hörspielautor.

„Ku’damm 59“

Auch der dreiteilige deutschen Fernsehfilm „Ku’damm 59“ (2018) hat Szenen, die im Gespensterwald entstanden sind. Der Film handelt vom Aufbruch der Jugend Ende der 1950er-Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Szene im Gespensterwald zeigt ein Auto, das im Wald steht, Blick auf die Ostsee: „Ich wollt einen dramatischen Sonnenuntergang. Der gibt einfach mehr her“, sagt Joachim Franck (Sabin Tambrea) zu Monika Schöllack (Sonja Gerhardt). Sie fragt kurze Zeit später: „Willst du mich heiraten.“ Trailer und Fotos für die Fortsetzung „Kuhdamm ’63“, deren erster Teil am Sonntag, 21. März, im ZDF läuft, verraten schon, es wurde wieder im Gespensterwald gedreht.

Joachim (Sabin Tambrea) und Monika (Sonja Gerhardt) genießen die Zeit am Meer. Szenen für den Film "Ku'damm 63" wurden im Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen gedreht. Die Mini-Serie ist ab Sonntag im ZDF zu sehen. Quelle: Boris Laewen/ ZDF

„Tatort: National feminin“

„Tatort: National feminin“ (2020) mit Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm spielt am Gespensterwald. Die Jura-Studentin Marie Jäger wurde ermordet. Sie war ein Star der jungen, rechten Szene und ist im Wald sowie am Strand von Nienhagen zu sehen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Blaue vom Himmel“

Die Geschichte „Das Blaue vom Himmel“ mit Hannelore Elsner von 2010 handelt über die Macht der Liebe und die Kraft des Verzeihens. Auch dort wird der Wald zum Handlungsraum.

„Rosa Roth“

Im Oktober 2012 drehte Iris Berben die Abschiedsfolge der Krimiserie „Rosa Roth“. In der wird die Hauptdarstellerin von ihrer Vergangenheit eingeholt. In Nienhagen entstand auch eine Szene, in der sie das Grab ihres Mannes besucht. Dafür wurde im Gespensterwald ein alter Friedhof aufgebaut, der täuschend echt aussah.

Iris Berben drehte 2012 im Gespensterwald für die Serie „Rosa Roth“. Dafür wurde ein Friedhof aufgebaut. Quelle: Sabine Hügelland

Film Commission MV unterstützt

Die Ostseeinseln, die Gutshäuser und alten Städte werden bei Filmemachern immer beliebter, wie Antje Naß und Marco Voß von der Film Commission MV registrierten. Der kostenlose Dienstleister für die Filmbranche hilft unter anderem bei der Motivsuche und kümmert sich um Drehgenehmigungen, Statisten und technisches Personal, um so das Filmland MV noch populärer zu machen. In der Datenbank der Film Commission MV können Filmemacher 500 Drehorte finden – vom Reethaus auf Rügen bis zum Gespensterwald Nienhagen.

Drehgenehmigung vom Forstamt Bad Doberan

Alle kommerziellen Tätigkeiten sowie Aktivitäten im Wald müssen beantragt werden. Die genehmigende Behörde und Eigentümer des Gespensterwaldes Nienhagen ist das Forstamt Bad Doberan. „Wir differenzieren da“, sagt Forstamtsleiter Hartmut Pencz. „Professionelle Filmteams zum Beispiel brauchen eine Drehgenehmigung.“ Der normale Hobbyfilmer jedoch nicht.

Von Sabine Hügelland