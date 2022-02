Portal Reisereporter: Bad Doberan ist eine besondere Kleinstadt

Bad Doberan

Nachdem in den vergangenen Wochen ein altes Geo-Ranking über die zehn schönsten Kleinstädte in Deutschland in den sozialen Netzwerken wieder geteilt wurde, hat das Portal Reisereporter im Februar ein neues, aktuelles Ranking veröffentlicht: Neun besondere Kleinstädte in Deutschland. Auch hier mit dabei: Bad Doberan.

Die Galopprennbahn, die 2017 beim Geo-Artikel noch eine Rolle spielte, wird hier nicht mehr erwähnt. „Einst Sommerresidenz der mecklenburgischen Herzöge, hat die Stadt Bad Doberan an der Ostsee nichts von ihrer Schönheit verloren. Denn die prachtvollen klassizistischen Bauten in der Innenstadt und in Heiligendamm sind erhalten geblieben“, schreibt die Autorin. Erwähnt werden auch das Münster und Klostergelände, die Bäderbahn Molli und die Mollistraße. Bad Doberan als besondere Kleinstadt und damit als Geheimtipp „jenseits von Füssen, Kühlungsborn und Büsum“ wird dabei zusammen mit Rotenburg an der Fulda in Hessen, Lauenburg in Schleswig-Holstein oder Blaubeuren in Baden-Württemberg aufgezählt.

Von Anja Levien