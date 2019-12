Kühlungsborn

In der Poststraße gibt es keine Post mehr. Das Spielzeuggeschäft, in dem die Filiale untergebracht war, hat geschlossen. Die Räume sind zu vermieten. „Das kam für uns unerwartet und war nicht planbar“, sagt Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt. Zu den genauen Gründen wollte er sich nicht äußern. Man sei auf der Suche nach einem neuen Partner, sagt der Post-Sprecher. „Das dauert aber wohl noch bis ins nächste Jahr.“

Bis dahin müssen sich die Postkunden in Kühlungsborn auf die Filiale im Edeka-Markt Siedelmann, den Paketshop Am Karpfenteich und die Packstation am Hermann-Löns-Weg beschränken. So ist es einer Übersicht auf der Internetseite der Deutschen Post zu entnehmen. Die Poststelle in der Poststraße war die einzige im Stadtteil West, dort gibt es nun nur noch Briefkästen

Von Cora Meyer