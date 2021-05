Bad Doberan

Wo sind Lücken, wo sind Schwächen, was fehlt: nachdem seit Montag in Mecklenburg-Vorpommern für die Schüler der Klassen eins bis sechs und in den Abschlussklassen wieder Präsenzpflicht gilt, stellt sich die Frage, wie die Schüler im Stoff stehen.

„Ein Drittel unserer Schüler war die gesamte Zeit da“, sagt Hedda Wolff, Leiterin der Lessing-Grundschule in Bad Doberan. Zu denen, die zu Hause bleiben mussten, hätten die meisten Lehrer sehr engen Kontakt gehabt. Auch zu den Eltern, dadurch, dass viele ja wöchentlich die Aufgaben für ihre Kinder abgeholt haben“, sagt die Schulleiterin. Trotzdem werde man sich nun einen Überblick verschaffen, auf welchem Stand die Schüler sind. Aber: „Die Kinder müssen erst mal wieder in der Schule ankommen.“

Dass das Bildungsministerium ein Unterstützungsprogramm aufgelegt hat, findet sie gut. Erste Eltern hätten sich bereits an sie gewandt, um Nachhilfestunden bei privaten Anbietern in Anspruch nehmen zu können. Dazu ist eine Bescheinigung der Schule erforderlich. „Wir versuchen auch, Förderangebote zu finden“, sagt Hedda Wolff. Lehramtsstudenten, die die Pädagogen unterstützen wollten, hätten sich an der Lessingschule jedoch bisher keine gemeldet.

„Nachhilfe ist zusätzliche Belastung“

„Man sollte sich gut überlegen, ob zusätzliche Förderangebote in Anspruch genommen werden müssen“, sagt sie. „Es gibt sicher Kinder, die mehr Bedarf haben und für die muss es auch Angebote geben.“ Aber das sei extrem anstrengend, vor allem Einzelunterricht. „Das muss man genau abwägen.“ Leistungsdruck sei im Moment nicht das, was Kinder brauchen.

„Ich denke, das Problem haben alle gleich. Gerade im Grundschulbereich denke ich, sind wir in der Lage, das auszugleichen. Ich hoffe, dass wir das gemeinschaftlich hinkriegen.“

Dass zusätzliche Nachhilfe das Allheilmittel ist, glaubt auch Christian Beyer nicht. „Ich finde es nicht gut zu sagen, zusätzlich zu dem, was die Kinder schon leisten mussten, packen wir noch was oben drauf“, sagt der Leiter der Regionalen Schule am Buchenberg. „Das Jahr bis Weihnachten war okay. Aber ich weiß nicht, ob es machbar und richtig ist, alles nebenbei noch aufzuholen.“

Schulen stellen Räume zur Verfügung

An der Buchenbergschule wird es in den Ferien keine zusätzlichen Förderangebote geben. „Alle brauchen mal eine Zeit, die nichts mit Schule zu tun hat“, sagt Christian Beyer. „Lernstandserhebungen werden wir in Richtung nächstes Schuljahr starten. Ich glaube, dass das sinnvoller ist.“ Vor dem Beginn der Ferien in vier Wochen werde noch einiges vertieft und gesichert.

Das Angebot des Landes findet er ebenfalls gut. Es gebe immer Eltern, die bei ihren Kindern Bedarf sehen. „Es ist gut, dass wir das unterstützen können.“ Christian Beyer kann sich auch vorstellen, Räume in der Schule für ein privates Nachhilfeangebot zur Verfügung zu stellen. „Das müsste natürlich immer in Abstimmung mit der Stadt geschehen, aber das wäre alles möglich“, sagt er. Sinnvoll findet Christian Beyer die Möglichkeit, dass Schüler eine Klasse doppelt wiederholen können, ohne, dass es auf die Regelschulzeit angerechnet wird. Dazu müsste allerdings bis zum 20. Mai ein Antrag gestellt werden. „Das ist das beste Angebot aus dem ganzen Portfolio.“

So will das Ministerium Wissenslücken schließen Mit dem freiwilligen Einsatz von Lehramtsstudenten. Sie sollen die Lehrer entlasten, beispielsweise beim Distanzunterricht bei Gruppenteilungen aber auch durch zusätzliche Angebote. Interessierte Studenten können sich formlos bei der gewünschten Schule bewerben. Mit zusätzlichem Geld für den Einsatz externer Hilfe und Dienstleistungen. Jeder öffentlichen allgemein bildenden und beruflichen Schule im Land steht bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 ein zusätzlicher Betrag von 2500 Euro zur Verfügung. Mit privater Nachhilfe. Jede Schülerin und jeder Schüler einer allgemein bildenden Schule oder eines Fachgymnasiums in Mecklenburg-Vorpommern kann bis zu 30 Förderstunden à 45 Minuten in Anspruch nehmen. Dieses Programm läuft sowohl zusätzlich zum Unterricht während der Schulzeit als auch während der Ferien.

Schüler wieder an den Unterricht gewöhnen

Auch für Heike Walter, Leiterin Regionale Schule mit Grundschule „Schule am See“ in Satow hat jetzt vor allem eine Sache Priorität: „Dass die Kinder ankommen, dass die Schüler motiviert sind und wieder lernen, den ganzen Tag zur Schule zu gehen“, sagt sie. „Da wird schon noch einige Zeit ins Land gehen. Ich glaube nicht, dass wir das bis zu den Ferien schaffen.“

Es gehöre ohnehin zum ganz normalen Arbeitsalltag eines Lehrers, zu ermitteln, auf welchem Stand die Klasse ist, und dann zu entscheiden, ob er Stoff wiederholen muss. Die Maßnahmen des Landes findet Heike Walter durchaus sinnvoll. „Alles, was man zusätzlich machen kann, muss man nutzen.“

Ganz entscheidend sei das neue Schuljahr, sagt die Schulleiterin. „Ich denke, wir brauchen auch dann noch jegliche Unterstützung, die wir kriegen können.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Nachfrage bei Nachhilfe-Anbietern

Über das Angebot, private Nachhilfe in Anspruch nehmen zu können, freuen sich auch viele Eltern. Das ist seit dem 10. Mai möglich. „Seitdem stehen die Telefone nicht mehr still“, sagt Susanne Gieding, Inhaberin mehrerer Schülerhilfe-Standorte in Rostock und Bad Doberan. „Wir merken nicht nur die Defizite, sondern teilweise auch die Verzweiflung“, sagt sie. „Wenn man zu uns kommt, hat es zu Hause meist schon gekracht. Man merkt, wie mitgenommen alle doch sind.“

Von Cora Meyer