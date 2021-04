Präsident des Bäderverbandes M-V: „Der Tourismus ist am Boden“

Kühlungsborn

Ulrich Langer ist Präsident des Bäderverbandes MV und Tourismuschef von Kühlungsborn. Der 57-Jährige fordert im OZ-Interview eine Perspektive für die Branche und eine teilweise Öffnung des Landes für Urlauber zu Pfingsten. Dabei sollte beim Festlegen der Corona-Regeln nicht auf die Bundesländer, sondern mehr auf das regionale Infektionsgeschehen geachtet werden.

Ostern sind Kühlungsborn und die Küstenorte eigentlich rappelvoll. Wie erleben Sie jetzt diese Leere in den Orten?

Ulrich Langer: Das ist nach wie vor erschreckend. Man muss konstatieren, dass nach einem Jahr der Tourismus am Boden ist mit allen Konsequenzen. Wir haben keine Perspektive. Das meine ich nicht als pauschale Kritik an der Politik, sondern durch die Entwicklung der Inzidenzwerte und die Tatsache, dass gegenwärtig mehr junge als alte Menschen am Coronavirus erkranken, können wir absolut nicht sagen, was im Sommer auf uns zukommt. Ich hätte vor dem zweiten Lockdown nie gedacht, dass wir wieder in einen Lockdown gehen. Ich habe mit regionalen Einschränkungen gerechnet. In Kühlungsborn hatten wir zum Beispiel so gut wie keine Ausbrüche. Das macht es so unfassbar.

Was sind die Konsequenzen für Gastronomen und Hoteliers? Haben welche ihre Betriebe aufgeben müssen?

Nein, hier in Kühlungsborn ist mir kein Fall bekannt, aber wir sind im sechsten Monat im Lockdown. Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) hat im März eine Branchenumfrage gemacht und das Ergebnis ist erschreckend. 43 Prozent der Betriebe sehen ihre wirtschaftliche Lage als gefährdet an. Das ist fatal. Wir haben auf der anderen Seite den Standortvorteil in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir sicher sein können, wenn es wieder möglich ist, kommen sofort die Gäste und somit auch die dringend notwendige Liquidität.

Lässt sich der Tourismusbetrieb denn nach so langer Zeit einfach wieder hochfahren? Stichwort Fachkräfte, die wegen der langen Kurzarbeit vielleicht in einen anderen Beruf gewechselt sind?

Wir können Stand heute nicht sicher sein, dass alle Servicemitarbeiter wiederkommen und wir geschulte Arbeitskräfte vollumfänglich zur Verfügung haben. Möglicherweise haben sich Servicekräfte umorientiert. Wir waren, was das Fachpersonal im Land betrifft eh schon auf Kante genäht. Hinzukommt auch die psychische Belastung der Menschen vor Ort. Deswegen wäre eine Perspektive so wichtig.

Haben sie Verständnis für die Entscheidung der Politik, Gastronomie und Hotellerie noch nicht wieder zu öffnen?

Das muss man differenziert betrachten. Es ist aktuell nicht angebracht, jetzt zu schauen, was nicht gut gelaufen ist. Wir müssen jetzt nach vorne sehen. Die Pandemie hat viele Schwächen in unserem Land, damit meine ich auch den Bund, offengelegt. Beim Föderalismus sieht man sehr deutlich, dass dieses System Schwächen offenbart, zum Beispiel, wenn man das Gesundheitswesen betrachtet. Aber wenn wir am Föderalismus festhalten, dann frage ich mich, warum wir uns den nicht zunutze machen, wenn von unten her Konzepte entwickelt werden. Wenn eine Kommune eine tolle Idee hat, Stichwort Tübingen oder Rostock, warum nimmt der Landkreis oder das Land sich dessen nicht flächendeckend an? Man hat den Eindruck, was nicht durch die Regierung im Land oder im Bund entschieden wird, das ist nichts wert. Jetzt ist es aktuell mit der Einrichtung von Testzentren so. Das ist ein wichtiger Baustein. Warum hat man ein Jahr Pandemie nicht dazu genutzt, um solche erfolgreichen Konzepte den Orten an die Hand zu geben? Wir in Kühlungsborn richten jetzt ein Testzentrum ein. Alle sind motiviert, fangen bei Null an und sind sich selbst überlassen.

Wann rechnen Sie damit, dass Tourismus wieder möglich sein wird?

Bisher lag ich leider mit allen Einschätzungen in der Pandemie falsch. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass ein zweiter flächendeckender Lockdown verhängt wird. Das öffentliche Leben in Kühlungsborn hätte durchlaufen können. Der Landkreis hätte da flexibler sein können. Er ist durch die Gebietsreform aber leider sehr groß. Warum sollen wir den Schulbetrieb in Kühlungsborn einschränken, nur weil die Inzidenz im Landkreis so hoch ist, aber es in Kühlungsborn nachweislich kein Infektionsgeschehen gibt.

Man muss natürlich das normale Leben vom Tourismus unterscheiden. Natürlich kann es nicht sein, wenn die Inzidenzen in Sachsen oder NRW enorm hoch sind, dann durch die Gegend zu fahren. Ich würde mir wünschen, dass wir regional bezogen das öffentliche Leben wieder hochfahren und uns auf die teilweise Öffnung des Tourismus zu Pfingsten vorbereiten. Teilweise heißt dann, dass nicht alle kommen können, sondern diejenigen, aus den Regionen, wo es wenig bis gar kein Infektionsgeschehen gibt.

Der Strand von Kühlungsborn am 1. April 2021, der Donnerstag vor Ostern. Es ist wenig los, die Urlauber dürfen coronabedingt nicht einreisen. Quelle: Anja Levien

Wäre es ein Anfang, den Tourismus innerhalb von MV zu öffnen?

Das ist keine echte Alternative. Für den Betreiber einer Ferienwohnung ist es relativ einfach, zu sagen, du kannst kommen. Aber Hotels und Gastronomen haben einen Aufwand. Zum Start und in Anbetracht der Situation wäre ein behutsames Anfahren des Tourismus die richtige Variante. Wenn ich dem Gast ansatzweise ein qualitatives Urlaubsversprechen geben will, brauche ich aber die Gastronomie, den Einzelhandel und den Service – auch für Ferien in der Ferienwohnung.

Einige Leute versuchen, trotz Corona-Pandemie Ferienwohnungen zu buchen, und begründen das mit Dienstreisen oder Familienbesuchen.

Wir haben jeden Tag diesbezüglich Anfragen seit Pandemieausbruch. Das stellt die Mitarbeiter auf eine Geduldsprobe. Die Leute fragen an, ob sie kommen können und aktuell, wie das mit den Tests ablaufen soll. Natürlich wissen sie, dass derzeit keine Ferienwohnungen vermietet werden, weil es nicht gestattet ist. Dienstreisen sind möglich. Besitzer von Zweitwohnungen, soweit sie sie nicht gewerblich nutzen, oder Dauercamper dürfen ja kommen und sind auch willkommen.

Das Anbaden zu Ostern in Kühlungsborn findet nicht statt, das Plein-Air-Festival Anfang Mai ist abgesagt. Lohnt es sich überhaupt noch, Veranstaltungen zu planen?

Das ist ja unser Job. Wir hatten einen Plan für Ostern und wir planen alle Veranstaltungen durch. Wenn alles wieder öffnet und wir stünden da und hätten nichts vorbereitet, das wäre ja fatal.

Wenn Tourismus wieder möglich ist, wie wird sich der Urlaub in den Bade- und Kurorten durch die Pandemie verändert haben?

In der kommenden Saison werden unsere Gäste noch mehr auf Sicherheit bedacht sein. Wer ein Serviceangebot annehmen möchte, wird digital erfasst werden. Die Schnelltests werden uns den ganzen Sommer beschäftigen, aber da sind wir auf einem guten Weg und hoffentlich landesweit auf einem Level. Es darf kein Unterschied sein, ob ich in Binz, Heringsdorf oder Rerik Urlaub mache. Der TMV erarbeitet landesweit die Teststrategie für Touristen.

Von Anja Levien