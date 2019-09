Ganzheitliche Heilung und Pflege für Tier und Mensch

Steffenshagen

Es heißt, Tiere heilen die Seele. Sie geben Liebe und können trösten. Schlimm, wenn dann das Haustier erkrankt und leidet. Doch auch wenn es ihm gut geht, ist liebevolle Pflege nötig. Es gibt neben den Tierärzten noch andere Fachkräfte, die sich um das Wohl der Vierbeiner kümmern. In Steffenshagen eröffnete Saskia Westphal im Juni 2019 Am Schulgarten eine Praxis mit den Schwerpunkten der Psychosomatischen Kinesiologie und Persönlichkeitstrainings für Menschen und Tierphysiotherapie. Diese beinhaltet auch die therapeutischen Verfahren der Kinesiologie, Osteopathie, Chiropraktik und Radionik. Die 48-Jährige führt ebenso Nachbetreuungen nach Operationen durch und sorgt dafür, dass die Beweglichkeit der Tiere wiederhergestellt wird.

Saskia Westphal dürfte in unserer Region mit ihrer speziellen Ausbildung etwas Besonderes sein. Sie arbeitet übergreifend mit Tierärzten zusammen. Die Therapeutin ist spezialisiert auf Pferde und Hunde, jedoch auch deren Besitzer sind bei ihr in guten Händen. Der Kernbereich ihrer Tätigkeit liegt auf der kinesiologiegestützten Physiotherapie, der Osteopathie und der Chiropraxis. Die therapeutischen Anwendungen unterstützen Fitness und Beweglichkeit der Tiere.

Energetische Kommunikation mit Pferden

Klassische Behandlungsmethoden kombiniert Saskia Westphal mit Kinesiologie. „Das Verfahren ist allgemein noch nicht sehr bekannt“, sagt die Therapeutin. „Dadurch können jedoch detailliertere und effizientere Ergebnisse in der Befundung und Behandlung erreicht werden.“ Kinesiologie ist ein energetisches Verfahren, das auf Kenntnissen der traditionellen chinesischen Medizin und der Chiropraktik beruht. Mit dem kinesiologischen Muskeltest kann eine Kommunikationsmöglichkeit zum Beispiel mit dem Pferd hergestellt werden. „Über diese Kommunikationsbrücke kann genau erfragt werden, welches Problem aktuell vorliegt.“ So auch, welches Gelenk, welcher Muskel, welches Organ nicht intakt sind und welche Behandlung am geeignetsten ist, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Kinesiologie ist ebenfalls bei Allergien von Pferden oder Heuschnupfen beim Menschen einsetzbar.

Ihre anderen Therapien, wie die Osteopathie, sind eher bekannt. Diese bezieht neben Skelett und Muskeln auch Organe und alle anderen Gewebe des Körpers mit ein. Zusammenhänge und Störungen zwischen Organ-, Nerven-, Muskel- und Skelettsystem werden hergestellt und durch sanfte Einwirkung über die Hände die Behandlung vorgenommen. „Die physiotherapeutische Arbeit orientiert sich an anatomischen und physiologischen Gegebenheiten. Im Fokus stehen vor allem Mobilitätseinschränkungen, die strukturelle Ursachen durch Muskeln, Sehnen, Bänder und anderes haben“, sagt sie.

Anfänge im Stall des Tierarztes

Ihre Arbeit bescherte ihr einen geschulten Blick: „Ich schaue bei der Begegnung mit Tieren automatisch auf ihren Bewegungsablauf. Häufig fallen mir spontan Unregelmäßigkeiten auf. Den Blick kann ich auch nicht abstellen“, so die Fachfrau. „Ich bin auf dem Land groß geworden und zu Fuß in den Kindergarten gelaufen. Auf dem Weg dorthin kam ich immer an Ponys vorbei, die dem Tierarzt gehörten. Er bemerkte das und ich begann, im Stall zu helfen.“ Ihre Mutter verbot ihr das jedoch: „Ich ging trotzdem wieder hin, weil ich den Tieren etwas Gutes tun wollte.“

„Heute sehe ich Pferde als Spiegel der Persönlichkeit und gebe dazu auch Seminare“, so Saskia Westphal. Tiere spiegeln den Menschen. „Was kann ich von meinem Tier lernen, warum bin ich ihm begegnet. Da ist einfach so viel mehr, als dass es einfach nur ein Tier ist.“ Ihr eigenes Pferd gibt ihr täglich neue Aufgaben, sagt sie und sie nahm sich eines zugelaufenen Katers an, den ein Hausbesitzer beim Auszug einfach daließ. Im Juli 2018 zog Saskia Westphal mit ihrem Mann von Hannover nach Steffenshagen. Am 1. Juli in diesem Jahr eröffnete sie ihre Praxis in ihrem Haus, wo sie Menschen und Kleintiere behandelt. Die großen Vierbeiner besucht sie direkt an ihrem Standort in ganz Mecklenburg-Vorpommern. „Wir waren in der Region oft im Urlaub. Es ist doch einfach schön hier“, sagt Saskia Westphal. Sie arbeitete mit ihrem Mann in einer Firma als Kommunikationswirtin und Industriekauffrau. Bis sie begann, ihre Arbeit aufzuteilen, nach den Ausbildungen, die sie brauchte, um als Tierphysiotherapeutin zu arbeiten.

Von Sabine Hügelland