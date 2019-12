Heiligendamm

Das Prinzenpalais in Bad Doberan wird auch künftig als Vier-Sterne-Hotel Garni weitergeführt. „Wir wollen das Haus nicht schließen“, erklärt jetzt Thies Bruhn, der als General Manager im Grand Hotel Heiligendamm auch die Geschicke im Prinzenpalais lenkt. „An anderslautenden Gerüchten ist nichts dran.“ Allerdings werde es für die Gäste weiterhin lediglich ein Frühstücksangebot geben, so Bruhn: „Es macht keinen Sinn, hier unser eigenes Restaurant zu betreiben.“

Im Hotel seien zehn Mitarbeiter beschäftigt, „die bis in die Haarspitzen motiviert sind“, sagt Bruhn. „Wir sind in unseren beiden Häusern ein Team, eine Einheit – das liegt mir sehr am Herzen.“

Im Sommer 2017 hatte Paul Morzynski das Prinzenpalais am Doberaner Alexandrinenplatz von der Halbersbacher Privathotel GmbH gekauft. Der Unternehmer ist in der Region kein Unbekannter: 2013 übernahm Morzynski das Grand Hotel in Heiligendamm, ein Jahr zuvor erwarb er in Kühlungsborn die Immobilie Hotel „Kurhaus“, die heute durch die Hotelgesellschaft Upstalsboom betrieben wird.

Das klassizistische Prinzenpalais befindet sich im historischen Stadtkern der Münsterstadt. Nach einer umfangreichen Sanierung wurde es im Jahr 2009 mit 30 Zimmern eröffnet und seitdem als Vier-Sterne-Hotel betrieben.

Von Lennart Plottke