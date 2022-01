Bad Doberan

Die Baritonstimme von Leander Pohl hallt durch die Flure der Kreismusikschule des Landkreises Rostock in Bad Doberan. Dazu Klänge von Cembalo, an dem Marlene Riedel sitzt, vom Barockcello, das Silas Barkowski spielt, und von der Altblockflöte, der Isabella Brackertz Töne entlockt.

Die vier Musikschüler üben die Kantate „Ich schaue bloß auf Gottes Güte“ von Georg Philipp Telemann. Mit dieser treten sie als Ensemble „Alte Musik“ beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am nächsten Wochenende in Rostock an.

Seit knapp zwei Stunden läuft die Generalprobe für das Ensemble. Immer wieder werden Teilstücke der Kantate geprobt. Lehrerin Silvja Wiebe gibt immer wieder Tipps und Hinweise.

„Betone das ,Ja’ nicht zu sehr, das geht nüchterner, nicht so dramatisch“, sagt Wiebe zu Leander Pohl. „Das G muss hoch im Schlusston, nicht nachlassen“, gibt sie Isballa Brackertz den Hinweis. Im Takt 15 dürften die Musiker beim Tempo nicht so nachgeben. „Das machen wir noch mal.“

Historische Aufführungspraxis wird mit bewertet

Für Leander Pohl und Isabella Brackertz ist es der erste „Jugend musiziert“-Wettbewerb. „Ich bin einigermaßen aufgeregt“, sagt die Musikschülerin. Seit sie viereinhalb Jahr alt ist, spiele sie Flöte. Mit der Sopranflöte fing es an. Die Altblockflöte gefalle ihr jetzt besser.

Das Ensemble „Alte Musik“ zeichnet aus, dass auf historisch nachgebauten Instrumenten gespielt wird. Beim Wettbewerb werde laut Silvja Wiebe nicht nur auf Zusammenspiel, Töne und Texttreue geachtet, sondern auch auf die historische Aufführungspraxis. Dabei stehe Sprache und Artikulation im Vordergrund und Verzierungen innerhalb der Kantate wie beispielsweise Trillertöne.

Der Regionalwettbewerb findet im Haus der Musik in Rostock statt. Im vergangenen Jahr war dieser pandemiebedingt ausgefallen. „Es ist eine besondere Situation in diesem Jahr“, sagt Ulrike Bennöhr, Leiterin der Kreismusikschule im Landkreis Rostock. So werde der Wettbewerb in Präsenz unter 2G plus stattfinden.

„Pro Schüler darf nur ein Begleiter mit“, sagt Bennöhr. Anders als sonst werde es auch keine Abschlusskonzerte oder Publikumsverkehr geben.

Wettbewerb „Jugend musiziert“ „Jugend musiziert“ ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in 59 Jahren seines Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht, informiert die Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH auf der Wettbewerbs-Homepage. Eine Jury bewertet die Beiträge. Es gibt Regional- und Landeswettbewerbe sowie einen Bundeswettbewerb.

17 Kinder und Jugendliche, die an der Kreismusikschule lernen und im Alter zwischen 8 und 19 Jahren sind, werden sich am nächsten Wochenende der Jury stellen. Sie messen sich dann mit Teilnehmern vom Konservatorium und von der Weltmusikschule „Carl Orff“ aus Rostock und mit Schülern aus Stadt und Landkreis Rostock, die privaten Unterricht nehmen.

Insgesamt werden es etwa 66 Musizierende sein, die sich für den Landeswettbewerb am 26. und 27. März in Stralsund qualifizieren wollen.

Die Schüler treten unter anderem in den Kategorien Streichinstrumente, Percussion, Pop-Gesang, Duo-Klavier und ein Blasinstrument, Zupfinstrumente oder als Besetzung „Alte Musik“ in den Wettbewerb.

Bis zu 30 Minuten Spiel vor der Jury

Die Generalprobe für das Ensemble in Bad Doberan, das seit September 2021 zusammen spielt, dauert am Sonnabend bis 16 Uhr. Zwischen 15 und 30 Minuten müssen sie vor der Jury spielen. Drei verschiedene Werke haben sie einstudiert.

Die Aufregung von Leander Pohl halte sich noch in Grenzen. Er habe früher Geige gespielt. „Das liegt mir nicht so. Ich habe dann mit Gesang angefangen. Da macht mir Spaß“, sagt er. Er nehme an der Kreismusikschule Gesangsunterricht, in seiner Schule, dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Rostock, singe er in zwei Chören.

Silas Barkowski spielt seit drei Jahren Barockcello. Er spielte schon im Ensemble „Alte Musik“ als die Besetzung noch eine andere war. Beim Bundeswettbewerb erhielt dieses den dritten Preis. Es war das einzige aus Mecklenburg-Vorpommern.

Das Cembalo spielt Marlene Riedel erst seit September vergangenen Jahres. „Meine Großeltern haben ein Cembalo“, erläutert die Musikschülerin ihren Bezug zum Instrument. Sie spielt auch Klavier. Doch anders als beim Klavier werden die Töne beim Cembalo gezupft.

„Das Spielgefühl ist dadurch anders“, erläutert Silvja Wiebe. Vor der Mittagspause kündigt sie an: „Wir spielen noch mal die ganze Kantate und üben die Übergänge.“ Leander Pohl beginnt zu singen.

Von Anja Levien