Neubukow

Zwischen dem Salzhaff und Neubukow baut die Agrargenossenschaft „Hellbach“ aus Neubukow Getreide, Kartoffeln, Raps und Co. an. Und das unter strengen Vorschriften. Denn seit der Düngelandesverordnung 2020 zählten laut Geschäftsführer Torsten Harder 90 Prozent seiner Anbaufläche zu den „roten“ Gebieten. Also jene, bei denen das Grundwasser mit Nitrat belastet sein soll. Der Agrarbetrieb habe längst darauf reagiert, neue Technik angeschafft. Gegen den Entwurf der neuen Düngelandesverordnung, die eine Ausweitung der „roten Gebiete“ vorsieht, wird Torsten Harder jetzt protestieren. Am Freitag nimmt er am Trecker-Korso nach Schwerin teil, zu dem der Landesbauernverband aufgerufen hat.

„Der Dialog zwischen Landwirten und der Politik kommt einfach zu kurz“, sagt Torsten Harder, der ehrenamtlich im Vorstand des Kreisbauernverbandes Bad Doberan tätig ist. „Die Politik muss verstehen, wie es an der Basis ist.“ Der Austausch sei seiner Ansicht nach in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Bestes Beispiel sei die Düngelandesverordnung. Im Jahr 2020 erlassen, haben Landwirte gegen diese geklagt, auch die Agrargenossenschaft „Hellbach“. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat die Verordnung im November 2021 für unwirksam erklärt, unter anderem sei die Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten auf einer rechtlich nicht ausreichenden Grundlage vorgenommen worden. Die Landesregierung ist in Widerspruch gegangen. Mittlerweile liegt der Fall laut Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) beim Bundesverwaltungsgericht.

Klage führt zur neuen Festlegung der roten Gebiete

Backhaus betont, dass der Bauernverband und die Landwirte bei den Arbeitsschritten und Entscheidungen zur Düngeverordnung 2020 einbezogen wurden. Mit dem neuen Entwurf der Verordnung sollen die roten Gebiete von 13 Prozent der Nutzfläche im Land auf 46 Prozent ausgeweitet werden. Damit orientiere sich das Land an der Bundesdüngeverordnung, sagt Backhaus. Ohne die Klage der Landwirte wäre es nicht zu der Ausweitung gekommen.

Der Kritikpunkt der Landwirte: „Die Festlegung der Gebiete ist nicht nachvollziehbar für uns“, erklärt Torsten Harder. „Es gibt zu wenig Messstellen, auf die zugegriffen wird“, sagt Andreas Elmer, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Bad Doberan. „Die Landwirte haben freiwillig Messstellen geschaffen, aber die werden nicht anerkannt.“

„Wir sind auch für Wasserschutz. Wir sind nicht überall der Verursacher für die erhöhten Nitratwerte“, so Harder. Elmer ergänzt: „Wir streuen den Dünger ja nicht, weil wir zu viel davon haben.“

Mit Nitrat belastet sind 84 von 552 Messstellen

Das Land zählt 552 Grundwassermessstellen. Bei der aktuell anstehenden Gebietsausweisung gelten 84 Messstellen als mit Nitrat belastet. Die Messstellen müssten bestimmte Kriterien erfüllen, unter anderem dem Landeswassergesetz folgen. „Da kann man nicht einfach mit einem Ingenieurbüro bohren“, sagt Backhaus in Bezug auf die geschaffenen Messstellen der Landwirte.

Während das Land den Bereich zwischen Salzhaff und Neubukow als rotes Gebiet kennzeichnet, verzeichnet der Zweckverband Kühlung (ZVK) hier bisher keine erhöhten Nitratwerte. Darüber informiert ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann: „Unser Wasser ist nicht belastet.“ Das Land messe an anderen Stellen und in anderen Tiefen. Durch die Werte des Landes sei der ZVK aber alarmiert. „Wir haben da verstärkt ein Auge drauf“, sagt Lehmann. Hintergrund: Die Messstellen des Landes befinden sich am ersten Grundwasserleiter. In Teßmannsdorf messe der ZVK beispielsweise am zweiten Grundwasserleiter, der tiefer liegt.

Genossenschaft hat in moderne Technik investiert

Eine Ausweitung der roten Gebiete bedeutet für die Landwirte, dass hier 20 Prozent weniger Stickstoffdünger, der Nitrat enthält, auf die Flächen aufgebracht werden darf. „Weniger Dünger heißt weniger Ertrag, also weniger Erlöse“, sagt Torsten Harder. „Wir sind ja bereit, unseren Beitrag zu leisten. Wir beteiligen uns an Gewässerstreifenprogrammen, Blühwiesen, vielfältigen Kulturen. Wir sind ständig im Austausch mit dem Zweckverband Kühlung.“ Sicherlich könne er die Intensität der Bewirtschaftung herunterfahren, aber er sei ein wirtschaftlicher Betrieb und habe Verantwortung für 30 Mitarbeiter und deren Familien. „Wir haben in modernste Technik investiert, arbeiten etwa mit Sensoren.“ Heißt: Das Feld wird gescannt und es wird sensorisch berechnet, wie viel Düngebedarf die Pflanzen haben: „Der Dünger wird nur da verteilt, wo er auch aufgenommen wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus: „Wir müssen in eine Art von Diät übergehen. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir erhöhten Nährstoffgehalt im Boden haben, der von den Pflanzen nicht aufgenommen wird.“ Quelle: Ove Arscholl

Auch, wenn die gemessenen Nitratwerte nicht den aktuellen Düngeeintrag wiedergeben, weil der Nährstoff mehrere Jahre durch den Boden sickert, und die Landwirte möglicherweise in bessere Technik investiert haben, sagt Till Backhaus: „Wir müssen in eine Art von Diät übergehen. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir erhöhten Nährstoffgehalt im Boden haben, der von den Pflanzen nicht aufgenommen wird.“ In dieser Hinsicht plädiere er auch für mehr Transparenz von den Betrieben, was den Düngeeintrag auf die Felder angehe.

Trecker am Freitag auf B 105 unterwegs

Die Landwirte im Gebiet des Kreisverbandes Bad Doberan treffen sich am Freitag ab 5 Uhr auf dem Gelände der Agrargenossenschaft „Hellbach“ am Panzower Landweg in Neubukow. Gegen 6 Uhr startet der Korso, zu dem etwa 50 Trecker erwartet werden, auf die B 105 Richtung Wismar. Von der geht es südlich um Wismar bis nach Dorf Mecklenburg und da auf die B 106 bis Schwerin.

Von Anja Levien