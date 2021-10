Bargeshagen

Den RAL-Ton 70/16 anthrazit wollen gerade alle, erklärte Produktionsleiterin Marit Literski, während sie auf fertig beschichtete Metallteile zeigt. Sie hängen in der neuen Halle der Pulverbeschichtung Ott in Bargeshagen, die vergangene Woche offiziell eröffnete. Ob Zäune, Autofelgen oder Tore – alles kann nun an dem Standort mit den unterschiedlichsten Farben beschichtet werden. Die Pulverbeschichtung Ott ist das dritte Unternehmen, das die Geschäftsführer Henryk Ott und Julian Jakubzyk neben Metallbau Ott und ptn Planungsbüro Nord leiten.

Produktionsleiterin Marit Literski zeigt das Pulver zur Beschichtung in seiner ursprünglichen Form. Quelle: Lisa Walter

Nachdem Ott und Jakubzyk das Planungsbüro auf den Weg gebracht hatten, welches unter anderem auf Bauleistungen im Metallbau ausgerichtet ist, wollten sie auch die Beschichtung in die eigene Hand nehmen. „Wir haben uns gesagt: Jetzt wollen wir alles“, sagte Jakubzyk.

Die Ausgangslage sei durch die Corona-Pandemie, in der die Nachfrage im Baugewerbe stark anstieg, auch in ihrem Handwerk verschärft worden. Denn der Metallbauer sei immer einer der Letzten auf der Baustelle. „Wir kommen erst, wenn der Rohbau schon steht und dann muss immer alles ganz schnell gehen.“

Zeitdruck auf der Baustelle

Sie machen das Aufmaß für Treppen, Geländer oder Balkone, konstruieren, zeichnen und reichen ihre Arbeit zur Freigabe beim Kunden ein. Dann gebe es nicht selten Änderungswünsche und der Vorgang startet erneut. So bleibe wenig Zeit für die Fertigung und Montage. Dieses Zeitmanagement wurde durch lange Wartezeiten bei der Beschichtung verschärft. Daher entstand die Idee, diese selbst in die Hand zu nehmen.

Die Beschichtung sei im Metallbau zum einen Korrosionsschutz, vor allem sei sie jedoch eine Aufwertung des Produktes, erklärte Julian Jakubzyk. Als Metallbauer mussten sie sich in die Beschichtung ganz neu eindenken. Denn diese könne mehr, als auf den ersten Blick gedacht. So könnte die Firma die Industrie beliefern, aber auch Privatkunden. „Worüber wir zu Beginn gar nicht nachgedacht haben, dass wir nun auch Motorradrahmen oder Aluminium-Felgen für Autohäuser beschichten können. Das Spektrum ist jetzt sehr breit gefächert.“

Der Standort der neuen Firma sei ideal. Um die Produktionshalle in Bargeshagen reihen sich Metallbauer aus der Region, denen Pulverbeschichtung Ott ihre Dienste anbieten könnte. Und auch für zukünftige Mitarbeiter liegt die Halle gut. „Wir suchen immer noch Mitarbeiter, denn wir wollen weiter wachsen und für Rostocker ist der Standort gut gelegen, um bei uns zu arbeiten.“

Aufbau wurde durch die Mitarbeiter begleitet

Im Dezember 2020 haben sie das Gelände gekauft und innerhalb von zehn Monaten die Halle aufgebaut. „Ein halbes Jahr vor dem Kauf habe ich schon mit der Planung für das Layout der Anlagentechnik begonnen“, erklärte Jakubzyk. Dazu habe er einen Anlagenbauer beauftragt, der den gesamten Aufbau begleitet hat. „Wir haben unsere Mitarbeiter von Anfang an eingestellt. So konnten diese gemeinsam mit dem Anlagenbauer die Produktionsstätte selbst aufbauen.“ Dadurch kennen seine Kollegen die Anlagentechnik nun in- und auswendig.

Zur Galerie Die Metallbaufima Ott hat eine Pulverbeschichtungsfirma gegründet. Diese wurde nun in Bargeshagen eröffnet. So sieht die Halle von innen aus.

Vieles mache den neuen Betrieb einzigartig. „Wir sind der größte Beschichtungsbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Jakubzyk. Besonders wichtig ist dem 31-Jährigen die Nachhaltigkeit der Firma, denn alle Materialien, die wiederverwendet werden können, werden in den Arbeitskreislauf zurückgeführt. Dafür war eine moderne Anlage nötig, die auf dem modernsten Stand der Technik ist. „Wir haben überlegt, eine alte Anlage zu kaufen, uns dann aber für den Neubau entschieden.“ So könne der Betrieb nun so umweltfreundlich, wie es geht, arbeiten.

Was macht ein Metallbauer? Der Metallbauer verarbeitet Rohprofile. Das sind sechs bis zwölf Meter lange Stangen aus rohem Baustahl mit Zunder. Die meisten Metallbauer arbeiten zu 80 Prozent mit Baustahl, Edelstahl und Aluminium seien zu teuer für große Konstruktionen, erklärte Julian Jakubzyk, Geschäftsführer von Pulverbeschichtung Ott, daher geschehe diese Verarbeitung nur selten. Den Stahl verarbeitet der Metallbauer zu einer Konstruktion, zum Beispiel zu einer Treppe, einem Geländer oder einen Balkon. Das kann dann aber nicht sofort eingebaut werden. Denn ohne eine weitere Behandlung würde das Metall nach zwei Jahren wegkorrodieren. Der Baustahl wird daher zuerst feuerverzinkt. Dann könnte der Stahl theoretisch eingebaut werden, wenn der Kunde das möchte. Feuerverzinkung sei aber reiner Korrosionsschutz und habe keinen Anspruch auf Schönheit. Da könne dann die Beschichtung abhelfen. Normalerweise sind die Verzinkung und die Beschichtung in einem Metallbaubetrieb ausgelagert. Manche Metallbauer würden die sogenannte Nasslackierung anwenden. Diese sei bis zu dreimal teurer als eine Pulverbeschichtung. Bei größeren Konstruktionen sei auch die Nachhaltigkeit mit diesem Verfahren nicht mehr gegeben, erklärt Jakubzyk.

Gläsernen Produktion ist gut für Mitarbeiter

Wichtig bei dem Bau war den Geschäftsführern auch die gläserne Produktion. Denn zukünftig sollen auch Schulungen stattfinden. Zudem, ist Jakubzyk überzeugt, wirke sich die helle Arbeitsatmosphäre positiv auf das Team aus. „Jeder sieht, was der andere macht. Und niemand steht in einer dunklen Halle.“ Bei Metallbau Ott in Bad Doberan haben sie mit der gläsernen Produktion bereits gute Erfahrungen gemacht. „Dort machen Schüler, Berufsschüler und Studenten bei uns Führungen.“

Herzstück der neuen Halle ist eine automatische Beschichtungsmaschine, die mittels Düsen das Pulver auf Teile in der Länge von neun Metern, drei Metern Höhe und zweieinhalb Meter Breite auftragen kann. Diese Stücke können bis zu drei Tonnen wiegen. Auch sie ist in Weiß gehalten. „Die Einstellungen der Maschine variieren je nach dem Material“, erklärte Literski.

Das Pulver ist so fein wie Mehl

Verarbeitet werden roher Baustahl, verzinkter Baustahl sowie Edelstahl und Aluminium. Die Produkte werden zunächst angestrahlt oder gewachst, um die Oberfläche für die Beschichtung vorzubereiten. Dann wird das Pulver mittels der Maschine oder manuell aufgetragen. „Wenn es sich um kleine Gegenstände handelt, lohnt es nicht, die Maschine anzuwerfen und zu reinigen.“

Es können nur Materialien beschichtet werden, die Strom leiten. „Das Pulver selbst ist noch feiner als Mehl und haftet durch Strom am Material. Die Anziehung funktioniert wie bei einem Luftballon.“

Von Lisa Walter