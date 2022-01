Puppenspielerin im Kreis Rostock durch Corona ausgebremst: „Das tut einfach weh“

Sanitz

Wenn Ulrike Hacker (58) bei ihren Gastspielen im Landkreis Rostock mit den Puppen ihrer Puppenbühne „Kleines Theater“ agiert, sind ihre Hingabe und ihr Können hautnah zu spüren. Und so springt der berühmte Funke auch sofort auf die Drei- bis Zehnjährigen über. „Ja, das ist immer wieder ein tolles Gefühl, in strahlende Kinderaugen zu sehen“, sagt sie lächelnd. „Kinder lassen sich verzaubern, gehen mit, sie sprechen mit meinen Puppen. Gern beziehe ich sie ein, aber nur kurz, denn sie sollen sich ja wieder konzentrieren. Ich mag kein Schrei-Theater.“

Wer Ulrike Hacker kennenlernt, ist beeindruckt von ihrer Freundlichkeit und Herzenswärme. Deshalb erreicht sie auch mit ihrem Spiel die Herzen der Kinder. Mit ihren etwa 90 originalen Dresdner Künstlerhandpuppen, die sie liebevoll pflegt, bringt sie Märchen der Gebrüder Grimm auf die Bühne, die sie fast immer nach dem Original spielt. „Nur bei ‚Hänsel und Gretel‘ habe ich es nicht geschafft, die Mutter böse sein zu lassen“, bekennt die Sanitzerin. „Bei mir ist die Mutter gut.“

So gelingt es der Puppenspielerin auf ihre warmherzige und besondere Weise, über die Märchen Werte zu vermitteln: Geschwisterliebe, Zusammenhalten der Familie in schwierigen Situationen, Neugierde kann gefährlich sein, mit eigener Schlauheit kann man Erfolg haben, das Gute siegt über das Böse, verschenkte Güte kommt oft zurück…

Kulturgut Märchen erhalten

„Ich glaube, dass das gelingt. Denn ich sehe, mit welcher Aufmerksamkeit und Anteilnahme Kinder die Märchenhandlung verfolgen, mit welchen mitfühlenden Reaktionen sie reagieren. Dann bin ich einfach nur glücklich und froh“, erklärt sie. „Ja, in den Kindern ist so viel Gutes. Das spüre ich auch bei meinen Enkelkindern, für die ich die Märchen-Omi bin.“ Deshalb ist es für die aus Dresden stammende Puppenspielerin eine Herzenssache, das überlieferte Kulturgut Märchen mit seinem großen Wertepotenzial zu erhalten.

„Überhaupt möchte ich, dass unser deutsches Kulturgut mehr verehrt und wertgeschätzt wird“, so der Wunsch der Künstlerin, deren Leidenschaft für Märchen bereits in der Kindheit durch die Eltern angelegt und gefördert wurde. „Ich hatte eine ganze Sammlung von Märchen verschiedener Nationalitäten, darunter afrikanische, französische, tschechische, russische“, erinnert sich Ulrike Hacker. „Märchen haben eine besondere Seele. Und das wirkt bei mir bis heute. So ist meine Leidenschaft mein Beruf geworden, nun schon seit etwa 28 Jahren.“

Von der Kindergärtnerin zur Puppenspielerin

Doch dazu kam es erst nach 1989, denn damals wurde die junge Kindergärtnerin, die der Liebe wegen in den Norden gezogen war, aufgrund von Personalüberschuss entlassen. Was tun? „Mein Lebensinhalt war, mit Kindern zu arbeiten, sie zu bilden und zu erziehen. Mit Kindern wollte ich auch weiterhin etwas machen“, denkt sie zurück. „Im Kopf hängen geblieben war mir ein Satz, nachdem wir Kindergärtnerinnen vor der Wende ein Puppenspiel geschrieben und mit großem Erfolg aufgeführt hatten: ‚Das müsstest du professionell machen.‘ Ja, so fing es dann an…“

Das erste aufgeführte Märchen war „Rumpelstilzchen“ und wurde ein voller Erfolg, der sie motivierte, weiterzumachen. Auf die Bühne bringt sie mittlerweile elf Grimm-Märchen mit ihren wertvollen Puppen, deren Aufführungen fast immer ausgebucht sind. Sie spielt mit ihren Händen und benutzt unterschiedliche Stimmhöhen für ihre Figuren. „Ja, das habe ich trainiert, denn die Stimme muss ja zu jeder Figur passen“, meint die 58-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu: „Und aufpassen, dass man das dann durchhält.“ Die Bühnenbilder malt sie selbst, auch die Requisiten entstehen in Eigenarbeit.

Corona-Pandemie bremst Beruf aus

„Ja, mein Beruf ist Erfüllung für mich, das Unterwegssein mit meiner Bühne, das Herz geht mir auf, wenn ich die Kinder sehe“, sagt sie nachdenklich und traurig. „Denn Corona hat nun alles ausgebremst seit nun mehr zwei Jahren. Das tut einfach weh.“ Glücklicherweise ist sie verheiratet, wird von der Familie aufgefangen, hat also kaum finanzielle Zwänge. Andere Künstler müssen da mehr kämpfen. Deshalb wäre mehr Unterstützung unbedingt nötig, damit die Kulturszene in diesem Land Auftrieb bekommt.

Der Kulturverein Admannshagen-Bargeshagen, der Ulrike Hacker bereits dreimal zu Gast hatte in ausverkaufter Kulturscheune, musste ihr coronabedingt für die Januarveranstaltung absagen. „Aber sobald wie möglich gibt es erneut die Einladung, denn die Kinder freuen sich auf sie“, sagt der Vorsitzende des Vereins Dr. Wolfgang Dalk. „Ulrike Hacker ist für mich eine Ausnahmekünstlerin, die sich sehr gut auf die Kinder einstellt. Ihr gehört die Bühne.“

So würde sich Ulrike Hacker sehr freuen über eine Einladung zu privaten Veranstaltungen, natürlich nach Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen: zu Kindergeburtstagen, in Reha-Einrichtungen, in Mutter- und Kind-Kurheimen, in der Tagespflege.

Kontakt: Telefon unter 0172 9466212 oder per Mail an info@hacker-kleines-theater

Von Wilma Welzel