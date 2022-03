Putin in Heiligendamm: Wollte Russlands Präsident die Villa Perle kaufen?

Heiligendamm

Vom 26. bis 28. Juni findet in diesem Jahr der G7-Gipfel im bayrischen Elmau statt – ohne Russland, das seit 2014 nicht mehr teilnimmt. Vor 15 Jahren als sich die Staats- und Regierungschefs in Heiligendamm – an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern – trafen, war Wladimir Putin noch mit dabei. Einige Gerüchte im Zusammenhang mit dem russischen Präsidenten halten sich bis heute. Zum Beispiel, dass er die Villa Perle direkt neben dem Grand Hotel Heiligendamm kaufen wollte.

„Das ist immer wieder erzählt worden“, sagt Anno August Jagdfeld, der 1996 mehrere Immobilien in Heiligendamm von der Treuhand erwarb, darunter das Grand Hotel Heiligendamm und die sogenannte Perlenkette – Villen direkt am Strand des ersten deutschen Seebades. Wie die „Bild“ vor dem G8-Gipfel mit Verweis auf Diplomatenkreise berichtet haben soll, habe es Verhandlungen zwischen dem Kreml und der Investorengruppe Fundus – gegründet von Jagdfeld – gegeben. „Also bei mir war Putin nicht“, sagt Anno August Jagdfeld heute dazu.

Russische Verbindungen nach Heiligendamm

Dass dieser ein Interesse haben könnte und das Gerücht in Umlauf kam, sei aber nachvollziehbar. Immerhin ist die Villa nach der Großfürstin Marie benannt, die 1874 den Zarensohn Wladimir von Russland geheiratet hatte. „Die waren im Sommer dann vier Wochen in der Perle“, weiß Jagdfeld. Übrigens ist bisher keine der sanierten Villen, in denen Eigentumswohnungen entstanden sind, an nur einen Interessenten verkauft worden, verrät der 75-Jährige.

Über die Villa Perle habe er mit Wladimir Putin beim G8-Gipfel nicht gesprochen, aber über Heiligendamm. „Er hat mir gesagt, er hat ein Heiligendamm bei St. Petersburg.“

Ein Foto, das um die Welt ging: Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten 2007 in Heiligendamm in einem großen Strandkorb. Quelle: Peter Kneffel/ dpa

Anno August Jagdfeld, der im Marien-Cottage in Heiligendamm lebt, konnte sich beim G8-Gipfel frei auf dem Gelände bewegen und hat so die Staats- und Regierungschef miterlebt. „Ich habe mich auch mit allen unterhalten. Am freundlichsten war Bush, der ging auch freundlich auf die Mitarbeiter im Grand Hotel zu“, erinnert sich Jagdfeld an den amerikanischen Präsidenten George W Bush. Putin sei nicht so charmant und freundlich gewesen, aber okay.

Auto wurde rund um die Uhr bewacht

Er erinnere sich auch an ein dunkelrotes Auto, das in der Prof.-Dr.-Vogel-Straße stand und immer von sechs Russen bewacht worden sei. „Es ging das Gerücht, dass da der Atomkoffer drin sei“, sagt Jagdfeld. Für ihn besonders auffällig: „Die Russen waren immer besoffen, das konnte man erkennen.“

Von Gerüchten über russische Wanzen in den Hotelzimmern, die vom Bundesnachrichtendienst entfernt wurden, habe Jagdfeld hingegen nichts gehört. Das Grand Hotel Heiligendamm verweist auf Nachfrage, dass aus „Kenntnis- und Diskretionsgründen“ die OZ-Anfrage nicht beantwortet werden könne.

Anno August Jagdfeld hat den G8-Gipfel in Heiligendamm miterlebt. Quelle: Bianca Schüler

Für Anno August Jagdfeld hatten die Tage des G8-Gipfels auch etwas von einer Operette. „Da geht man um die Ecke und Putin kommt auf einen zu.“ Zum Teil hätten sich auch Szenen wie im Actionfilm abgespielt. Beispielsweise als Greenpeace und Marineschiffe sich auf der Ostsee ein Wettrennen lieferten. „Die fuhren aufeinander zu, das war wie im James-Bond-Film“, so Jagdfeld.

Nach dem Tagungsort Heiligendamm trafen sich die Regierungschefs 2015 in Elmau, wo sie auch in diesem Jahr wieder zusammenkommen. Deutschland hatte am 1. Januar 2022 den Vorsitz in der G7 übernommen und ist damit Gastgeber des jährlichen Treffens der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. Der G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada an. Außerdem ist die Europäische Union bei allen Treffen vertreten.

Von Anja Levien