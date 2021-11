Quarantäne im Landkreis Rostock: Gesundheitsamt ruft nicht mehr an

Güstrow

Das Gesundheitsamtes des Landkreises Rostock informiert nicht mehr persönlich über das Ende einer Quarantäne. Das betrifft die Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben und in häuslicher Isolation leben. Wie der Landkreis informiert, wurde die Allgemeinverfügung, die die Mitwirkungspflichten von corona-positiv getesteten Menschen umfasst, geändert.

Für die Beendigung der Quarantäne müssen fortan folgende Regelungen erfüllt sein: Bei einem asymptomatischen Verlauf endet die Quarantäne mit Ablauf des 14. Tages. Dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock muss ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden. Das Testergebnis kann frühestens am 13. Tag nach dem Erstnachweis des Erregers eingereicht werden.

Testergebnis ans Gesundheitsamt mailen

Bei einem leichten oder schweren symptomatischen Verlauf muss die Person mindesten 48 Stunden symptomfrei sein. Zusätzlich muss dem Gesundheitsamt ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden. Dieser Test kann ebenfalls frühestens am 13. Tag nach dem Erstnachweis des Erregers dem Gesundheitsamt vorgelegt werden.

Der Landkreis Rostock weist zudem darauf hin: Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, muss dieses ebenfalls dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Die Mailadresse für die PCR-Testergebnisse: coronatest@lkros.de.

Bereits Anfang November hatte der Landkreis die Mitwirkungspflicht der Infizierten verschärft. Das Gesundheitsamt ist aufgrund der hohen Infektionszahlen nicht mehr in der Lage, alle Infektionsketten vollständig nachzuvollziehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beschreibt, lag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag bei 351,5. 305 Neuinfektionen waren gemeldet worden. Der Landkreis befindet sich weiterhin, wie auch das Land Mecklenburg-Vorpommern, in der Warnstufe orange. In vielen Bereichen gilt daher die 2G-Regel.

Von Anja Levien