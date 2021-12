Ohne Maske und dichtgedrängt protestierten am Montag rund 1700 Menschen in Rostock gegen eine mögliche Corona-Impfpflicht für alle. Die OZ war für Sie vor Ort. Sehen Sie hier, wie die Demonstration abgelaufen sind.

Querdenker-Demos mit 1700 Teilnehmern in Rostock: Video und Bildergalerie vom Montag

Querdenker-Demos mit 1700 Teilnehmern in Rostock: Video und Bildergalerie vom Montag

Kostenlos bis 17:39 Uhr Querdenker-Demos mit 1700 Teilnehmern in Rostock: Video und Bildergalerie vom Montag