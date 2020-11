Neubukow/Barth

Menschen wie Karoline Preisler aus Barth befürworten die Corona-Regeln und schauen mit Sorge auf die Bewegung der Querdenker – ein Sammelbecken für Menschen, die Maskenpflicht und Lockdown verurteilen. Die FDP-Politikerin leidet noch immer unter ihrer schweren Corona-Erkrankung. Auf Querdenker-Demos will sie Aufklärungsarbeit leisten und lässt sich dabei auch übel beschimpfen.

Eine, die sich bei der Groß-Demo in Leipzig an den Querdenken-Protesten beteiligte, ist Nicole, sechsfache Mutter aus Neubukow, deren Nachname nicht veröffentlicht werden soll. Die 39-jährige Krankenschwester wehrt sich gegen rechtes Brandmal: „Ich bin weder rechts noch links oder Verschwörungstheoretikerin.“ Warum geht sie trotzdem auf die Straße mit genau diesen Menschen?

Wir haben mit beiden gesprochen und lassen sie hier zu Wort kommen.

„Diese Masken gehören weg. Lasst unsere Kinder in Ruhe.“

Nicole (39) aus Neubukow war auf der Querdenker-Demo in Leipzig. Die Krankenschwester in Elternzeit, Mutter von sechs Kindern im Alter von anderthalb bis 16 Jahren, plant weitere Demo-Besuche. Sie sagt: „Ich bin weder Corona-Leugnerin noch rechtsradikal, Reichsbürgerin, Verschwörungstheoretikerin oder aus der Antifa-Szene.“

Nicole (39) aus Neubukow war auf der Querdenker-Demo in Leipzig, um für ihre Grundrechte zu demonstrieren. Sie sagt: „Ich bin weder rechts noch links, noch Spinnerin oder Verschwörungstheoretikerin.“ Quelle: privat

Sie sei in Leipzig gewesen, weil sie mit der Tragweite der Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden ist. Nicole: „Und weil wir das Konzept dessen, was da als Lockdown und Repressalien auf uns niederprasselt, infrage stellen. Wir sind keine Corona-Leugner. Das ist Schwachsinn. Es gibt Coronaviren schon immer. Genauso wie Influenzaviren. Daran werden Menschen krank. Die einen kriegen Schnupfen, andere erkranken schlimmer.“ Sie glaubt: „Wir haben als Menschheit vergessen, dass Menschen krank sein dürfen.“ Schließlich hätten auch Patienten nach einer Influenza nach Monaten noch Probleme mit der Lunge.

Und weiter: „Wenn Sars-CoV-2 den richtigen Organismus, also einen Wirt mit angeschlagenem Immunsystem oder Vorerkrankungen trifft, dann haut es den aus den Socken. Mit Langzeitfolgen. So wie bei Grippe. Daran sterben Menschen. Bei 98 Prozent der Covid-19-Infizierten verläuft das aber mit leichten Symptomen.“

Es seien so wenige, die daran schwer erkranken, dass Nicole sich fragt, ob die Maßnahmen angemessen sind. „Maßnahmen, die dazu führen, dass die Selbstmordrate steigt, häusliche Gewalt zunimmt, unsere Kinder psychisch erkranken, in der Schule abrutschen, vereinsamen.“

„Abweichende Meinungen werden kriminalisiert“

Die Krankenschwester fordert, dass Politiker das gesamte Paket sehen. „Und nicht nur die Null-Komma-Prozent, die daran sterben. Es gibt so viele Menschen, die Weihnachten nicht wissen, was sie unter den Baum legen, weil ihre Existenz vernichtet wurde. Deutlich mehr als Corona-Tote. Das sind alles Schäden, bei denen ich von einer Bundesregierung erwarte, dass sie sie einbezieht. Und nicht rumrennt und Leute in Panik versetzt, um diese Menschen zu schützen, von denen bekannt ist, dass es hauptsächlich Ältere und Vorerkrankte sind.“

Sie fordert, vulnerable Gruppen durch realistische Aufklärung über Abstand und Hygiene zu schützen. Im März sei es sicherlich richtig gewesen, innezuhalten, um zu sehen, was das ist und was da kommt. Aber jetzt nicht mehr.

Was sie wirklich stört, ist der Anspruch auf der anderen Seite. „Es gibt so viele Ärzte, die das anders sehen als Drosten und Wieler. Aber abweichende Meinungen werden kriminalisiert und in die rechte Ecke geschoben. Ich bin weder rechts noch links. Demos sind immer Plattformen für Trittbrettfahrer. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das eine Situation ist, die meine Grundrechte bedroht. Da muss ich im Hinblick auf meine Kinder kämpfen. Da sollten wir Bürger zusammenstehen und mir ist es egal, ob der neben mir rechts oder links, Anwalt oder Putzfrau, dick oder dünn ist. Es geht darum, ob unsere Kinder in Freiheit aufwachsen dürfen.“

Nicole glaubt, dass die Querdenker-Bewegung für viele Machthaber zu groß geworden ist und sagt: „Da kommt dann halt die Nazi-Keule. Ich kann meine Grundrechte auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit nicht wahrnehmen, ohne in einen Topf mit Rechten geschoben zu werden.“ Aber der Grundtenor aller dort sei: „Lasst unsere Kinder in Ruhe. Wir wollen unsere Gesundheitsvorsorge selbstbestimmt entscheiden.“

Konkret fordert Nicole: „Diese Masken gehören weg. Jede Schwesternschülerin weiß nach sechs Wochen, dass du mit einem Mundschutz keine Viren aufhalten kannst. Für mich ist es Kindesmisshandlung, Kindern diese Masken aufzusetzen.“

(Hinweis der Redaktion: Viele Experten sind hier anderer Meinung. Mehr dazu: Experten betonen: Masken sind kein Gesundheitsrisiko)

Die Leute hätten vergessen, dass wir sterben. „Die Menschen, die in ein Pflegeheim kommen, die sterben. Und die, die mit falscher Ernährung, Rauchen, Alkohol, Stress, Übergewicht gelebt haben, sterben früher. Aber wo ich vor Wut spucken könnte, ist, dass wir unsere alten Angehörigen allein sterben lassen. Das ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft.“

„Ich habe Corona gerade so überlebt – werde jetzt als Merkel-Schlampe beschimpft“

Karoline Preisler (49) aus Barth hatte sich von ihren Kindern und ihrem Mann verabschiedet. Unter Publikum. Der Rettungswagen stand vor der Tür. Ihr Mann, FDP-Abgeordneter im Bundestag, war von Berlin nach Barth gerast – ohne Zwischenstopp. Weil seine Frau zu Hause so schwer erkrankt war, dass er davon ausgehen musste, sie schaffe es nicht. Die vier Kinder sahen zu, wie ihre Mutter abtransportiert wurde. „Wir sind davon ausgegangen, dass das ein Abschied für immer sein könnte“, sagt Preisler. Mit Schaulustigen am Straßenrand.

Karoline Preisler, FDP-Politikerin, zeigt das Schild mit der Aufschrift „Ich hatte Covid 19 und mache mir Sorgen um EUCH", mit dem sie im August bei der Berliner Großdemonstration gegen die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung präsent war. Quelle: Bernd Wüstneck / dpa

Karoline Preisler hat ihre Corona-Erkrankung überstanden. Angesteckt hatte sie sich bei ihrem Mann. Heute sagt sie: „Damals war mein Akku unter zehn Prozent. Ich hatte Atemnot und war dem Tod näher als dem Leben.“ Heute stehe sie bei 80 Prozent. Sie hat noch körperliche Probleme. „Mein Herzmuskelwert ist schlecht, ich habe neurologische Probleme, rieche Sachen, die nicht da sind – Brathähnchen oder Zigarettenqualm. Aber ich kriege meine 100 Prozent zurück. Silvester ist mein Ziel.“

Karoline Preisler hätte sich nach der Erkrankung verkriechen können. Hat sie nicht getan. Ein Grund dafür sind offene Fragen rund um Covid-19 und die Entscheidung der Familie, an der Aufklärung über Corona mitzuwirken. Ein Grund sind Querdenker-Demos. Sie hat in Talkshows über ihre Erkrankung berichtet. Sie ist zu Demos – nach Berlin, Konstanz, Leipzig – mit Maske und Schild um den Hals, auf dem steht: „Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch.“ Mit roten Herzchen drauf.

„Es macht Menschen Angst, dass wir auf Sicht fahren“

Naiv? Nein, sagt sie. „Politik muss dorthin gehen, wo die Meinungsbildung stattfindet. Und das ist die Straße. Es ist für uns alle schwer, zu ertragen, dass wir auf Sicht fahren. Das macht Menschen Angst. Existenzen hängen in der Luft.“

Was sie dort und in sozialen Medien erlebt hat, sprengt jegliche Mindeststandards menschlichen Anstands. Sie wurde übelst beleidigt, auch als „Merkel-Schlampe“, bezahlte Corona-Agentin. Menschen forderten, ihre Krankenakte einzusehen. Eine Frau fragte, ob sie Jüdin und Teil einer jüdischen Weltverschwörung sei. Karoline Preisler antwortete: „Nein, ich bin Christin, aber allergisch gegen Antisemitismus.“ Es gab Menschen, die eine „Bannmeile“ um ihr Haus forderten. Menschen, die ihr geschrieben haben, sie sei für den Lockdown verantwortlich. „Mich haben wütende Eltern verdächtigt, dass ich ihre Kinder Wochen vorher angesteckt hätte. Da gab es in meiner Familie noch kein Corona.“

Dann gingen Terror und Hetze im Internet los

Karoline Preisler hat sich am 8. März unbemerkt infiziert, am 11. März erfuhr sie davon, ist sofort in Quarantäne gegangen. Am 12. März ist sie positiv getestet worden. Dann gingen Telefonterror und Hetze in sozialen Netzwerken los. Sie sagt: „Es gibt Leute, die mir geschrieben haben, dass ich wegen Körperverletzung und Totschlag angezeigt werden müsste. Einen Mann habe ich angezeigt, eine Ausnahme, lieber rede ich. Ich habe alle Briefe beantwortet, auch die ganz üblen.“ Ein Querdenken-Anwalt hat ihr nach einer Demo geschrieben, „meine Jungs haben Sie noch lange beobachtet“. Einer hat geschrieben, dass sie „vor ein Erschießungskommando“ gehöre. Sie steht mit Menschen wie Bill Gates oder Angela Merkel auf einer Feindesliste, auf denen mit Neuauflage der Nürnberger Prozesse gedroht wird. Das hat sie dem Staatsschutz mitgeteilt.

Aber es gab auch die andere Seite. Der Nachbar aus Pakistan, der Lunchpakete vor die Tür gestellt hat. Die Leiterin des Rewe-Marktes, bei dem die Familie per Telefon Lebensmittel bestellen konnte. Die Parteifreunde der FDP – dort kandidiert die Juristin für den Landtag von MV. Union Berlin, „ihr Verein“, hat ein Trikot der Eisernen geschickt. Und sie sagt: „Ohne die Hilfe des Gesundheitsamtes Stralsund wäre ich nicht wieder fast gesund.“

Dürfen nicht aufhören zu reden – auch über Corona-Maßnahmen

Ihr Credo: „Wir müssen miteinander reden und nicht übereinander. Man kann ja über alles sprechen und man muss auch Corona-Maßnahmen hinterfragen. Aber wichtig ist, wie wir miteinander reden.“ Das will sie tun. Sachlich, ruhig, vor Ort. Nicht nur in Talkshows, sondern auch bei Demos. „Es geht in dieser Pandemie um Grundrechte, Gerechtigkeit, Gefühle. Menschen wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen oder haben das Vertrauen verloren.“ Karoline Preisler hat ein Corona-Tagebuch geschrieben, das über sechs Millionen Menschen erreicht hat. Bei Twitter hatte sie mal 400 Follower, jetzt 11 000.

Zu dem Vorwurf, dass sie aus der Krankheit Vorteile für ihre politische Kandidatur schlagen wolle, sagt sie: „Wie kann man auf die absurde Idee kommen, dass eine Mutter von vier Kindern sich bewusst eine Krankheit, die tödlich enden kann, einfängt, um daraus politische Vorteile zu schlagen?“ Jetzt hat sie das Buch „Demokratie aushalten! Übers Streiten in der Empörungsgesellschaft“ (Hirzel Verlag, 2021) geschrieben. Sie sagt: „Es hilft nichts, wir müssen miteinander reden. Egal, wie schwer das ist.“

