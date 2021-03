Rabenhorst/Nienhagen

Wenn die Kröten, Frösche und Lurche zu wandern beginnen, wird es Frühling. Täglich gehen Heike und Hans-Jürgen Winetzka zum Krötenzaun und laufen, wenn es dunkel wird, bis zu zwei Stunden auch das Dorf Rabenhorst ab, um Kröten und Co. vor dem Überfahren zu retten. Nicht immer gelingt das, wie die Todfunde bezeugen, trotz Tempo 30 im Dorf. „Obwohl coronabedingt weit weniger Autos hier durchkommen“, so Winetzka. „Ich sehe die Tiere schon auf 25 Metern auf der Straße. Sie bewegen sich ja meisten auch.“ Es gebe eigentlich ausreichend Möglichkeiten auszuweichen.

Heike und Hans-Jürgen Winetzka sammeln die Tiere ein und setzen sie in einen nahe gelegenen Teich. Der Krötenzaun entlang des Feldes und einiger Grundstücke wird jährlich von Mitgliedern der Fachgruppe Feldherpetologie und Ichthyofaunistik Rostock vom Naturschutzbund aufgestellt. „Wir bauen ihn etwa fünf Wochen später wieder ab und lagern ihn ein“, sagt Hans-Jürgen Winetzka. Die Wanderung der Tiere beginnt, sobald die Temperaturen fünf Grad überschreiten. „Und wenn es dann noch ein wenig regnet, sind sie nicht mehr zu bremsen.“

Mitglieder der Fachgruppe Feldherpetologie und Ichthyofaunistik Rostock vom Nabu stellen in Rabenhorst einen Krötenzaun auf. Quelle: Privat

Morgens und abends geht es zum Kröten sammeln

Seit 2012 kümmert sich das Ehepaar um Erdkröten, Kammolche, Gras- und Teichfrösche. Mehr als 800 von ihnen retten sie jedes Jahr bei der Straßensammlung. „Wir freuen uns über jedes Tier, das wir retten können“, so Winetzka. „Deshalb gehen wir auch morgens und abends. Ich jetzt allerdings mit dem Rad, weil die Strecke doch recht lang ist.“ In diesem Jahr sind zu Beginn der Wanderung auffällig viele weibliche Kröten und Frösche unterwegs. Bei den Kröten sind die Weibchen an den jeweils vier hellen Vorderkrallen zu erkennen. „Die Männchen haben jeweils zwei schwarze und zwei helle“, erklärt er.

Aufsteller für die Autofahrer wären gut

Hans-Jürgen Winetzka versuchte, vier Warnaufsteller für die Krötenwanderung zu besorgen, um die Autofahrer zu mehr Rücksicht zu bewegen. Zwei für Rabenhorst, zwei für das Ostseebad Nienhagen. Letztendlich haperte es an der Finanzierung.

Die Teiche im Ostseebad Nienhagen sind beliebtes Ziel von Kröten und Fröschen auf ihren Wanderungen. Quelle: Sabine Hügelland

Denn auch in Nienhagen werden immer noch zu viele Kröten bei ihrer Wanderung vom angrenzenden Wald in die Teiche überfahren. „Die Fachgruppe vom Nabu würde die Aufstellung eines Krötenzaunes in Nienhagen ermöglichen“, so Winetzka. Wenn sich denn jemand findet, der den Krötenzaun jedes Jahr zuverlässig für etwa vier Wochen betreut, wäre das eine gute Lösung. „Den Auf- und Abbau übernimmt die Fachgruppe.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2005 zog das Paar von Rostock nach Rabenhorst. Sie füttern ganzjährig die Vögel, was schon einen gewissen finanziellen Aufwand bedeutet. Dafür werden sie mit einem „Vogelkino“ belohnt. Von Drinnen lässt sich das Geflatter gut beobachten.

Paar wird von Einwohnern unterstützt

„Als wir herzogen, habe ich viele tote Kröten auf der Straße gesehen. Deshalb habe ich das Gespräch mit Herpetologen gesucht“, erklärt Heike Winetzka. „Sie boten uns an, einen Zaun zu setzen, mit der Bedingung, dass wir uns darum kümmern.“ Die Rabenhorsterin führt seitdem Protokoll über jedes gerettete und tote Tier. „Inzwischen unterstützen uns auch einige Anwohner“, freut sich Hans-Jürgen Winetzka. „Wir sind dankbar für jede Unterstützung.“ Denn eigentlich würden jetzt beim Einsammeln auch seine Enkelkinder und Kinder aus dem Dorf mitmachen. „Aber wegen Corona kommen sie jetzt nicht zu uns“, so der 73-Jährige. „Aber meine Frau wurde schon gefragt: ‚Omi, wann geht das wieder mit den Kröten los?‘ Lust hätten die Kinder.“ Doch sie wohnen nicht im Dorf und würden also nur zu Besuch da sein.

Hans-Jürgen Winetzka war früher unter anderem Bezirkssekretär für Natur und Umwelt in der Bezirksleitung Rostock, des Kulturbundes der DDR. Dies sei seine schönste Zeit gewesen, sagt er. Die immer noch sehr wertvollen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse verschiedener Bereiche der „Gesellschaft für Natur und Umwelt“ im Kulturbund der DDR hütet er noch heute. „Zur Wende waren wir 2800 Mitglieder – angefangen haben wir mit 550.“ Die Gesellschaften wurden nach der Wende aufgelöst. Ein Großteil der Mitglieder trat dem Nabu bei.

Die Natur- und Umweltproblematiken sind für Hans-Jürgen Winetzka immer noch wichtiger Bestandteil seines Lebens. Auch Heike Winetzka ist seit mehr als 35 Jahren im Natur- und Umweltschutz tätig. Sie arbeitet beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg – und ist schon deshalb für das Thema Naturschutz sensibilisiert.

Von Sabine Hügelland