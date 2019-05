Radegast

Viele Kinder verstecken sich hinter den Beinen ihrer Eltern. „Das sieht gar nicht aus wie mein Kindergarten“, sagt ein Dreijähriger zu seiner Mutter. Überall im Garten der Radegaster Einrichtung stehen große Zelte. Doch als die Kinder die vielen bunten Luftballons und die Hüpfburg sehen, sind die Vorbehalte gegen das ungewohnte Aussehen der Kita „ Zwergenland“ sofort vergessen. Die Einrichtung feierte 60-jähriges Bestehen.

Die Drei- bis Sechsjährigen haben mit den Erzieherinnen ein Programm einstudiert für alle Eltern, Großeltern und anderen Gäste. Anfangs noch etwas verhalten, zum Ende hin jedoch mit zunehmender Freude tanzen und singen die Kinder, die größeren sagen kurze Gedichte auf.

Zur Galerie Kinder, Eltern, Großeltern und Erzieher haben den runden Geburtstag der Kita „Zwergenland“ in Radegast, Gemeinde Satow, gefeiert.

Während Hexe Hanka mit „Sternchens lustiger Musikzirkus“ für viel Freude bei den Kindern sorgt, können sich die Erwachsenen an verschiedenen Stationen Eindrücke von Vergangenem und Gegenwärtigem verschaffen. Im Gruppenraum der großen Kinder läuft eine Fotoshow mit Fotos aus 60 Jahren Kita-Alltag, so manche Eltern und auch Großeltern erkennen sich auf alten Fotos wieder.

Im großen Auto der freiwilligen Feuerwehr Radegast können Eltern und Kinder eine Spritztour machen. Eine kurze aber herzliche Rede der Elternvertretung zeigt den Dank, den die Eltern Kerstin Spill, Marita Stohl und Ivonne Penzin gegenüber ausdrücken, für die allseits liebevolle Betreuung der Kinder und die tolle Organisation dieses Festes.

„Das war so, so schön Mama. Da will ich morgen noch mal hin“, so die abschließenden Worte des Dreijährigen Karls. Und er wird bestimmt nicht der Einzige gewesen sein.

Ina Großmann