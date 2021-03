Radegaster Kita nach Corona-Fällen geschlossen

Bad Doberan/Radegast

Nach mehreren positiven Covid-19-Tests sowohl in der Radegaster Kita „Zwergenland“ als auch bei den „Drümpelspatzen“ in Bad Doberan hat das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock am Montag Quarantäne für beide Einrichtungen angeordnet. „Die Maßnahmen betreffen in Radegast 23 Kinder und drei Beschäftigte, die zwischen dem 15. und 26. Februar in der Kita anwesend waren“, erklärt Kreissprecherin Petra Zühlsdorf-Böhm. „Damit muss die relativ kleine Einrichtung bis einschließlich 10. März geschlossen werden.“

In Bad Doberan seien 96 Kinder und 19 Beschäftigte bis einschließlich 11. März unter häusliche Quarantäne gestellt, so Zühlsdorf-Böhm: „Betroffen sind acht Gruppen, die jeweiligen Erzieherinnen, Praktikanten sowie die Einrichtungsleiterin, die zwischen dem 22. und 26. Februar vor Ort waren – immerhin kann hier ein Teil der Kita geöffnet bleiben.“

Im Landkreis Rostock haben sich nach Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) MV am Montag insgesamt weitere acht Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten Männer und Frauen auf nunmehr 2145. Zudem sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 68 Todesfälle zu beklagen – zwei mehr als noch am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Lagus-Angaben im Landkreis 80,6 – im Landesdurchschnitt liegt diese Zahl aktuell bei 66,0.

Von Lennart Plottke