Bad Doberan

Die Radtour startet in Bad Doberan, Treffpunkt Münster. Dann geht es ein kurzes Stück entlang der B105 bis zum Parkentiner Weg. Hier reinradeln und bis zur Kreuzung Fritz-Reuter-Straße fahren, diese queren und rein geht es ins Wohngebiet Parkentiner Landweg. Hier gleich am Anfang links den Radweg Richtung Parkentin nehmen.

Entlang von Büschen, vorbei an Felder kann man hier in Ruhe und fast allein radeln. Ab und zu begegnet man anderen Radfahrern oder Spaziergängern. Der Weg ist breit genug für alle und wird auf Höhe Althof zum modernen Plattenweg.

Radtour Doberan Quelle: arno

Keine Autos, kein Lärm. Herrlich. Über die Bahnschienen geht es links ab nach Parkentin. In Parkentin muss zwar auf der Hauptstraße gefahren werden, der Verkehr hält sich in der Regel aber in Grenzen.

Für den kürzen Rundkurs (etwa 13 Kilometer) an der Kreuzung vor der Kirche links fahren und den straßenbegleitenden Radweg bis zur B105 folgen. Wer möchte kann die Kerzenscheune besuchen oder beim Keramiker in Bartenshagen vorbeischauen. An der B105 geht es dann links Richtung Bad Doberan auf dem Radweg entlang der B105 zurück bis zum Münster.

Für den längeren Rundkurs (etwa 21 Kilometer) durch Parkentin fahren. Ist die Kirche geöffnet, unbedingt reinschauen. Hinter Parkentin beginnt auf der linken Seite der Radweg, diesen bis zur Alten Dorfstraße fahren und an der Kreuzung links Richtung Lambrechtshagen abbiegen. Auch hier geht es auf einem Radweg an Feldern entlang, die Straße ist außerhalb der Zeiten für den Berufsverkehr ruhig.

In Lambrechtshagen muss öfters die Straßenseite gewechselt werden, auch hier kann, wenn geöffnet, die Kirche besichtigt werden. Dann ist es nur noch ein kurzes Stück bis Sievershagen. Wer möchte kann einen Abstecher in den nahe gelegenen Ostseepark machen. Ansonsten geht es zurück nach Bad Doberan entlang der B105.

Von Anja Levien