Bad Doberan

Radwege und Radverkehr stehen am Donnerstag im Fokus der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt in Bad Doberan. Die Mitglieder wollen zusammen mit den Bürgern Ideen und Vorschläge erarbeiten, wie der Radverkehr in der Stadt verbessert werden kann. Hintergrund dafür ist das Verkehrskonzept, welches 2019 vorgestellt, aber nicht beschlossen wurde.

In mehreren Sondersitzungen übers Jahr verteilt, möchte sich der Ausschuss mit den Themen Radverkehr, Verkehr in der Innenstadt, Parken und öffentlicher Personennahverkehr detailliert auseinandersetzen. In einer ersten Sitzung Ende Januar waren bereits Ziele formuliert worden, wie sich der Verkehr entwickeln soll. Am Ende soll das Verkehrskonzept mit den Hinweisen überarbeitet werden, nachdem die Stadtvertretung ihr Okay gegeben hat.

Student stellt Bachelorarbeit zu Radverkehr in Kleinstädten vor

Im Ausschuss, der um 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6, beginnt, stellt Karsten Gröning zuerst seine Bachelorarbeit „ Radverkehr in Kleinstädten – Entwicklung von Maßnahmen zur Schaffung eines geschlossenen Radverkehrssystems in Bad Doberan“ vor. Anschließend soll über die Schwerpunkte Fahrradparken in der Innenstadt, Verbindungen für Radverkehr in Bad Doberan, Anbindung des Bahnhofs und Radverkehr in der Innenstadt diskutiert werden. Danach folgt die Bürgerfragestunde.

Die Situation für Radfahrer in Bad Doberan wurde bisher immer kritisiert. So gibt es keine Radwege in der Innenstadt, es fehlt eine sichere Verbindung vom neuen Wohngebiet Ostseewohnpark zur Buchenbergschule oder zum Einkaufszentrum in Walkenhagen. Der Radweg an der Dammchaussee endet an der Straße „An den Salzwiesen“. Er soll noch dieses Jahr bis zum Ärztehaus weitergebaut werden.

Eispavillon für den Kleinen Kamp ?

Weiteres Thema im Ausschuss ist die Verpachtung einer Fläche auf dem „Kleinen Kamp“. Die Stadtvertreter hatten die Vorlage auf ihrer vergangenen Sitzung zurück in den Ausschuss verwiesen, da es noch einige Nachfragen gab. Hintergrund: Ein Investor möchte einen Eispavillon auf dem Kleinen Kamp fest installieren. Dafür soll eine 40 Quadratmeter große Fläche für die Dauer von mindestens zehn Jahren verpachtet werden.

Sitzung: 5. März, 18.15 Uhr, Ratssaal im Rathaus, Severinstraße 6, Bad Doberan

Von Anja Levien