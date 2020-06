Kühlungsborn

Freie Fahrt für Fahrräder: Der neue Radweg an der Reriker Straße in Kühlungsborn ist fertiggestellt. Dabei sei der vorgesehene Termin eingehalten worden, sagt Ernst-Joachim Rapp vom zuständigen Planungsbüro. Darüber freute sich auch Bürgermeister Rüdiger Kozian, der am Freitag das obligatorische Band durchschnitt und den Weg offiziell freigab. Sein Lob ging an die am Bau Beteiligten. „Besser kann man es gar nicht machen.“

Der neue, etwa 500 Meter lange Streckenabschnitt schließt die Lücke zwischen Umgehungsstraße Grüner Weg und Ortseingang. Damit die Radfahrer die Straße sicher überqueren können, hat die Stadt in Höhe des Wohngebietes Alt Arendsee außerdem eine Verkehrsinsel bauen lassen. Die Bauarbeiten hatten Mitte Mai begonnen, die Reriker Straße war zeitweise voll gesperrt. Das war nach Angaben von Stefan Westermeier aus dem Kühlungsborner Bauamt mit ein Grund, warum der geplante Zeitrahmen eingehalten werden konnte. „Außerdem hatten wir Glück mit dem Wetter.“ Stefan Westermeier bedankte sich bei den Anwohnern des angrenzenden Wohngebietes für ihr Verständnis während der Arbeiten.

Autofahrer sollen abbremsen

An der Zufahrt zur Straße Alt Arendsee gibt es auch eine kleine Abbiegespur. Bürgervorsteher Uwe Ziesig monierte, dass diese die vielen Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit in den Ort hereinfahren, nicht abbremsen würde. Leider sei es an anderer Stelle nicht möglich gewesen, sagt Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Um trotzdem zu erreichen, dass Autofahrer ihr Tempo drosseln, erwägt die Bauamtsleiterin nun, eine Geschwindigkeits-Messtafel an der Stelle aufzustellen.

Rund 550 000 Euro kosteten der neue Radweg und die Verkehrsinsel nach Angaben des Bauamtes. Für Ausgleichsarbeiten wie das Um- und Neupflanzen von Bäumen wurden weitere 55 000 Euro investiert. Im Herbst sollen entlang des drei Meter breiten Radweges weitere Bäume gepflanzt werden, sagt Ernst-Joachim Rapp. Damit ihr Wurzelwerk den neuen Weg nicht gleich wieder kaputtmacht, werde man eine Schutzvorrichtung in die Erde einbringen. Auch Straßenlaternen werden noch installiert.

