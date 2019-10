Kühlungsborn

Nun soll es endlich losgehen mit der Weiterführung des Radweges an der Reriker Straße am Ortsausgang von Kühlungsborn West. Ausschreibung und Auftragsvergabe laufen bereits, informierte Bauamtsleiterin Peggy Westphal am Mittwochabend die Mitglieder des Bauausschusses und die Besucher im öffentlichen Teil d...