Radweg in Bad Doberan: Bau am Ärztehaus verzögert sich

Bad Doberan

Für Radfahrer, die von Heiligendamm kommend auf dem Radweg an der Dammchaussee fahren, ist an der Kreuzung An den Salzwiesen Schluss. Seit Jahren möchte die Stadt die Trasse bis zum Ärztehaus weiterbauen. Zu sehen ist davon aber noch nichts.

In den Ausschüssen und Stadtvertretersitzungen wird Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) immer wieder darauf angesprochen. Wer sich einmal an die Kreuzung stellt, weiß warum. Sie wird sehr viel von Autofahrern, Fahrradfahrern und Fußgängern genutzt, die hier aufeinander geraten, wobei Letztere beiden nicht erkennen, wie sie weiterlaufen oder fahren könnten. Für den Radfahrer bleibt nur die Weiterfahrt auf der Landesstraße. In Richtung Ärztehaus hat sich ein Trampelpfad gebildet.

Zuletzt hatten die Baumwurzeln eine Anpassung der Planungen gefordert. Wie Bürgermeister Arenz jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt informierte, habe sich bei der Ausschreibung keine Firma für den Bau des Radweges beworben. „Er soll vom Ärztehaus bis zum Biesenbrower Weg neu gemacht werden“, sagt Arenz. Zwischen Biesenbrower Weg und An den Salzwiesen sollen zudem Laternen aufgestellt werden, sodass der Weg beleuchtet ist. Die Maßnahmen würden jetzt noch einmal ausgeschrieben werden.

Von Anja Levien