Radwege im Landkreis Rostock: Hier wird gebaut

Güstrow

Mehrere neue Radwege an Bundes, Landes- und Kreisstraßen sind in den kommenden Jahren im Landkreis Rostock geplant. Dabei werden auch Lücken zwischen Ortschaften geschlossen.

„Im Landkreis Rostock wird in diesem Jahr der Bau der Radwege an der Bundesstraße 105 zwischen Gelbensande und Altheide sowie an der B 108 zwischen Laage und Neu Heinde fortgesetzt“, informiert André Horn, beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr für Kommunikation, Internet und Baustelleninformation zuständig. „Zudem soll der Bau der Radwege an der Landesstraße 182 zwischen Bentwisch und Klein Kussewitz sowie an der Landesstraße 204 zwischen Wadehäng und Abfahrt Dobbin beginnen.

Vorhaben an Bundesstraßen werden priorisiert

Für den Neubau weiterer Radwege an Bundesstraßen werde aktuell ein Priorisierungskonzept erarbeitetet. Unter anderem soll es entlang der Bundesstraße 105 zwischen Wismar und Kröpelin fahrradfreundlicher werden. Das Straßenbauamt Stralsund hatte 2019 zwischen Teschow und Neubukow Vorarbeiten für die Planungen veranlasst. So fanden Vermessungsarbeiten statt, die Grundlage für die Entwurfsplanung für den Radwegneubau sein sollen. „Der Neubau von Radwegen gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig, weil hohe Umweltauflagen zu erfüllen sind und Grundstückseigentümer nicht bereit sind, Flächen abzugeben“, so André Horn.

Bei den Radwegen an Landesstraßen werde das Lückenschlussprogramm abgearbeitet. Für den Neubau ab 2024 erfolge ebenfalls eine Neupriorisierung. Für 24 Kilometer Radwege seien punktuelle oder abschnittsweise Sanierungen angemeldet worden. „Diese Instandsetzungen sollen schnellstmöglich umgesetzt werden.“

Zwei Lückenschlüsse an Kreisstraßen bis 2023

Für die Radwege an Kreisstraßen ist der Landkreis Rostock zuständig. Bis 2023 sollen die Lückenschlüsse entlang der Kreisstraße 3 zwischen Steffenshagen und der Landesstraße 12 sowie entlang der Kreisstraße 7 zwischen Spriehusen und Rerik erfolgen. Neue Radwege sollen auch an der Kreisstraße 20 zwischen Thulendorf und der B110 und an der Kreisstraße 21 zwischen Mühl Rosin und Badendiek entstehen.

Für sieben straßenbegleitende Radwege in Verantwortung des Landkreises sind Sanierungen vorgesehen – vorausgesetzt, diese werden gefördert. Auf der Vorhabenliste stehen unter anderem der Radweg neben der Kreisstraße 3 zwischen Steffenshagen und Reddelich, neben der Kreisstraße 9 zwischen Rethwisch und Admannshagen, neben der Kreisstraße 10 zwischen Elmenhorst und Lichtenhagen oder entlang der Kreisstraße 11 zwischen Lambrechtshagen und Wilsen Ausbau.

Zustand der Radwege im Landkreis Rostock gut

„Grundsätzlich ist der Zustand der Radwege im Landkreis Rostock gut“, teilt dieser mit. Trotzdem gebe es genügend Sanierungsbedarf. „Um die Gemeinden bei eigenen Projekten zu unterstützen, hat der Landkreis ein eigenes Förderprogramm, zur Erhaltung von touristischen Radwegen, ins Leben gerufen. Das Programm wird gut angenommen. Der Landkreis Rostock steht diesbezüglich bereits im Austausch mit mehreren Ämtern und Gemeinden.“

Der Zustand der Radwege an Bundes- und Landesstraßen sei sehr verschieden, so André Horn. „Probleme haben sich vor allem im Zusammenhang mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ergeben. Die Baum- und Heckenpflanzungen dicht neben den Radwegen machen sich jetzt vermehrt durch Wurzelwachstum unter den Radwegen bemerkbar. Die Sanierung gestaltet sich schwierig und aufwendig. Allgemein kann das Radwegenetz im Landkreis Rostock zu 85 bis 90 Prozent mit ,gut‘ und ,sehr gut‘ sowie zu 10 bis 15 Prozent mit ,sanierungsbedürftig‘ bewertet werden.“

Radwege an der Ostseeküste stark frequentiert

Das Radwegenetz habe sich vor allem dort vorrangig entwickelt, wo auch die touristischen Zentren liegen, die Radverkehrszahlen sehr hoch sind beziehungsweise an hoch frequentierten Straßen, um die Sicherheit für die Radfahrer zu verbessern. „Ein Schwerpunkt bildet die Ostseeküste von Rerik über Kühlungsborn und Heiligendamm bis Rostock, in südlicher Ausdehnung bis zur B 105 mit den Zentren Kröpelin und Bad Doberan. Ebenso bedeutsam ist die touristische Region um Güstrow und Krakow am See sowie Linstow.“

Sieht auch der Landkreis Rostock so. Besonders die touristischen Radfernwege Berlin – Kopenhagen und der Ostseeküstenradweg seien hoch frequentiert. Ab spätestens 2023 habe der Landkreis Rostock Radverkehrszählungen an mehreren Streckenabschnitten geplant.

Von Anja Levien