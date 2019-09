Dank Radartechnik: Erster Windpark in MV bleibt nachts dunkel

Rakow

Radartechnik macht es möglich: Der von HP-Projekt bei Rakow in der Gemeinde Am Salzhaff zum Jahreswechsel in Betrieb genommene neue Windpark leuchtet ab sofort nachts nur noch dann, wenn es auch nötig ist. Denn normalerweise müssen Gebäude und Anlagen, die höher als 100 Meter sind, nachts mit rotem Licht gekennzeichnet werden. Mit diesem, meistens blinkenden, roten Licht soll vermieden werden, dass Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge mit den Hochbauten zusammenstoßen. Die permanente Nachtbeleuchtung ist aber immer auch einer der schwerwiegenden Kritikpunkte bei Gegnern von Windkraftanlagen.

Abschaltung in der Dämmerung nicht erlaubt

Eine sogenannte „bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung“, die nur angeschaltet wird, wenn sich ein Luftfahrzeug nähert, hatte Projektleiter Horst Podßun für die vier 150 Meter hohen neuen Anlagen bei Rakow von Beginn an so geplant und den betroffenen Anwohnern in der Umgebung des Windparks nach Ablauf einer Testphase auch zugesichert. „Ich bin erleichtert, dass die Testphase nun vorbei ist und ich mein Versprechen auch einhalten kann“, sagt der Unternehmer knapp neun Monate nach dem Bau des Windparks.

Allerdings verweist er auf eine Einschränkung, die der Gesetzgeber so vorschreibt: „In der Dämmerung müssen die Lichter angeschaltet bleiben. Eine Abschaltung ist dann untersagt. Diese Sicherheitsvorschrift soll kleinere Flugzeuge und Ballons schützen, die in geringer Höhe unterwegs sind, aber nachts gar nicht mehr fliegen dürfen. Aber im Winterhalbjahr ist diese kurze Phase der Beleuchtung schon zeitig dran. Danach ist das Licht dann für viele Stunden aus“, erläutert der Rakower.

Bewegungsmelder per Radartechnik

Für die Umsetzung der Bedarfsschaltung, die man sich vereinfacht als eine Art Bewegungsmelder vorstellen kann, kommt aktive Radartechnik zum Einsatz. Sie ähnelt jenen Geräten, wie sie beim Militär, in der zivilen Luftfahrt und im Seeverkehr zur Anwendung kommen. „Unsere Radargeräte haben eine Reichweite von acht bis neun Kilometer und reagieren sofort auf sich nähernde Luftfahrzeuge“, erläutert Podßun, der an zwei außen stehenden Windkraftanlagen die empfindliche Technik anbringen ließ.

Vogelflug, so weiß er nach Abschluss der Testphase, löst die Lichtschaltung nicht aus. „Das würde auch keinen Sinn ergeben, dann würde sich das Licht ständig an- und abschalten“, sagt der Windparkbetreiber, der davon ausgeht, dass Vögel instinktiv auch nachts nicht mit den Anlagen kollidieren.

Der eingezeichnete Pfeil zeigt, wo an dieser Windkraftanlage das Radar angebracht ist. Quelle: Rolf Barkhorn

Gleich von Anfang an ließ sich die bedarfsgerechte Beleuchtung jedoch nicht anwenden. Dazu erklärt Podßun: „Bevor man diese Technik, die erst seit Kurzem durch den Gesetzgeber ermöglicht wird, als Betreiber eines Windparks nutzen kann, muss man zunächst nachweisen, dass die Beleuchtung im Dauerbetrieb funktioniert.“ Dann erfolgte ein ausführlicher Test mit dem Ziel, festzustellen, ob die Lichter im Bedarfsfall auch wirklich angehen.

„Für diesen Test ist extra ein Flugzeug in Dänemark gestartet und hat dann unser Gebiet nachts mehrmals überflogen. Diese Kontrollflüge waren erfolgreich. Die Messdaten wurden durch die Flugsicherungsbehörde, die beim Verkehrsministerium in Schwerin angesiedelt ist, ausführlich ausgewertet und im Ergebnis wurde uns die Genehmigung für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung erteilt“, freut sich Horst Podßun.

Rakow hat den ersten Windpark in MV mit Bedarfslicht

Von den Beamten in Schwerin erfuhr der Rakower Unternehmer, dass sein Windpark der erste in Mecklenburg-Vorpommern ist, bei dem das Prinzip der Lichtschaltung nach Bedarf behördlich genehmigt und bereits umgesetzt wurde.

Doch auch künftige Windparks werden mit der Technik ausgestattet. Das Land hat das mit einer entsprechenden Änderung der Landesbauordnung 2016 für alle Windenergieanlagen, die nach dem 30.Dezember 2017 genehmigt werden und eine Höhe von mehr als 100 Metern haben zur Pflicht gemacht. So wird auch der derzeit in der Entstehung befindliche Windpark in Hoort im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet.

„Unsere Erfahrungen geben wir gern an andere weiter“, sagt Podßun und berichtet, dass technisch auch eine Koppelung der Radartechnik für eine gemeinsame Absicherung mehrerer benachbarter Anlagen möglich ist.

Von Rolf Barkhorn