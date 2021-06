Rakow: Werden Bauleitplaner auf Kosten der Wehr bezahlt?

Rakow

Die Volksvertreterin Astrid Wagener pocht bei der Juni-Sitzung des „Am Salzhaff“-Gemeinderats auf eine persönliche Einbringung ihres Antrags zu Aufhebung des B-Plans für den Windpark Rakow: „Die Verwaltung hat den Beschlussvorschlag zwar erarbeitet, aber ich bin die Einbringerin!“

Die Rakowerin führt dann als Antragsbegründung vor allem an, dass der bisherige Windkraft-Vorranggebiets-Status „für das gesamte Planungsgebiet des B-Plans Nr. 2 Windpark Rakow“ entfallen sei. Denn seit 15. März 2021 ist durch eine entsprechende Landesverordnung rechtswirksam, dass der besagte Bereich nicht mehr zum fortbestehenden, allerdings im nördlichen Teil verkleinerten Vorranggebiet „Neubukow Nr. 22“ gehört: „Weil vor Rakow „der Abstandsrichtwert von 1000 Metern nicht eingehalten wurde“, wie Astrid Wagener noch betont.

Als anschließend Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann den vom Amt Neubukow-Salzhaff ausgearbeiteten Beschlussvorschlag verliest, wird eine wichtige Ergänzung deutlich: Der B-Plan Nr.2 sei zwar „in angemessener Zeit“ aufzuheben, aber laut Baugesetzbuch muss nun auch für die Aufhebung ein Bauleitplan-Verfahren eingeleitet werden – quasi mit dem vollen Programm: „Es sind somit ein Aufstellungs-, Entwurfs- und Aufhebungsbeschluss zu fassen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen sowie ein Abwägungs- und Satzungsbeschluss zu fassen.“

30 000 Euro stehen im Etat, aber für ein Gerätehaus

Zum Punkt „finanzielle Auswirkungen“ verweist der Bürgermeister darauf, dass im Gemeinde-Haushalt 30 000 Euro „für Bauleitplanungen“ eingestellt wurden. Wenn die finanziellen Mittel jedoch nicht ausreichen würden, seien die entsprechenden Kosten für den folgenden Etat einzustellen.

Das ruft wiederum den Gemeindewehrführer und Volksvertreter Reneé Kluczenski auf den Plan, der daran erinnert, dass diese 30 000 Euro doch ursprünglich für die Planungen zum dringend erforderlichen Neubau eines Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Pepelow vorgesehen seien. Besorgt fragt er nach, ob denn für die neue Windpark-Situation – die auf einen entsprechenden Beschluss der Regionalplanung vom Juni 2020 zurückgeht – weiteres Geld im Etat eingeplant sei. Das verneint Kai-Uwe Schlotmann und erklärt, dass aber auch zunächst einmal geklärt werden solle, was „in angemessener Zeit“ für die B-Plan-Aufhebung bedeute: „ob das dieses Jahr sein muss, nächstes Jahr oder in fünf Jahren.“

Wehrführer setzt sich weiter für Neubau ein

Die Feuerwehr warte jedenfalls nicht, stellt Reneé Kluczenski später gegenüber der OZ klar:„Ich bleibe da dran, dass wir schnell ein neues Gerätehaus bekommen – die Feuerwehr hat auch für den Bürgermeister Vorrang.“

Nachdem Astrid Wagener, die auch als eine der Vertreterinnen des Landkreises in der Verbandsversammlung des Planungsverbandes der Region Rostock mitarbeitet, mit einem kurzen „Änderungsantrag“ zur B-Plan-Aufhebung an den Gegenstimmen der anderen Gemeinderatsmitglieder gescheitert ist, stimmen schließlich alle für die Einleitung eines Bauleitplan-Verfahrens zur Aufhebung des B-Plans Nr. 2.

Erst im Jahre 2018 waren nahe Rakow vier davon betroffene Windkraftanlagen der „Bürgerenergiegesellschaft Am Salzhaff“ repowert worden. Darauf geht der regionale Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation vom Juni 2020 (www.planungsverband-rostock.de) ausführlich ein. Er reagiert dabei auch auf mehrere Kritiker, die eingewendet hatten, das mit diesem Repowering die damals laufende Fortschreibung des Raumentwicklungsprogramms unterlaufen worden sei. Aber es hätte ein rechtskräftiger B-Plan der Gemeinde für diesen Windpark vorgelegen, hält der Verband dagegen.

Für Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann ist an diesem Abend klar, dass das Bauleitverfahren zur Aufhebung des B-Plans Nr.2 nicht zur Demontage der betreffenden Windenergieanlagen führen werde. Er sagt: „Sie haben weiterhin Bestandsschutz, bis sie nicht mehr wirtschaftlich sind oder zwanzig Jahre.“

Darauf reagiert Astrid Wagener so: „Diese Windkraftanlagen haben natürlich nur insofern Bestandsschutz, falls es nicht ein Gerichtsurteil dagegen gibt – es gibt ja ein schwebendes Verfahren. Wenn das Gericht feststellt, dass die Genehmigung rechtswidrig erteilt worden ist, besteht natürlich kein Bestandsschutz für diese Windkraftanlagen.“ Der Bürgermeister ordnet dieses Statement unter „privaten Rechtsgeschichten“ ein, mit denen sich die Gemeindevertretung nicht beschäftige.

Von Thomas Hoppe