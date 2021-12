Ralf Maaß ist neuer Stadtvertreter in Neubukow.

Neubukow

Ralf Maaß ist in die Stadtvertretung von Neubukow nachgerückt. Er folg auf Ute Winter (Linke), die ihr Mandat niedergelegt hatte. Seit zwei Legislaturperioden engagiert sich der 43-Jährige bereits politisch in Neubukow, zuletzt als berufener Bürger im Bau- und Planungs- sowie Rechnungsprüfungsausschuss. „Ich wollte was verändern“, begründet er sein Engagement. Auch in der letzten Stadtvertreterversammlung war er als Nachrücker aktiv.

Er übernimmt jetzt auch das Mandat von Ute Winter im Sozial-, Kultur- und Ordnungsausschuss. Dem stimmten die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am Dienstag zu.

Von Anja Levien