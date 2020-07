Rerik

Mit dem Boot an die schönsten Orte segeln, das ist für viele Urlauber ein Höhepunkt im Sommer. Dabei achten einige jedoch nicht auf die Flora und Fauna, einer großen Zahl von Wassersportlern scheinen sie sogar egal zu sein, wie Jürgen Weigel beobachtet. Er ist Bucht-Ranger.

Kontrolle zu Lande, zu Wasser und aus der Luft

Von April bis Anfang November ist Hochzeit für Bucht-Ranger Jürgen Weigel, der von der Wismarer Bucht bis zum Salzhaff im Einsatz ist. Er beobachtet ohne feste Zeiten in der Woche, an Wochenenden sowie an Feiertagen vom Festland aus oder ist mit seinem Dienstboot auf dem Wasser unterwegs. Aus der Luft werden ebenfalls Aufnahmen gemacht. „Leider passen nur der Pilot und der Fotograf in die Cessna“, bedauert er. „Ich werte die Fotos dann im Winter aus.“

Zur Galerie Zahlreiche seltene Vogelarten sind in der Region heimisch. Zu den Aufgaben des Bucht-Rangers gehört auch, sie zu fotografieren. Wir zeigen eine Auswahl seiner Bilder.

Finanziert wird seine Stelle unter anderem aus Fördermitteln sowie Geldern vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Auftraggeber ist die Regionalvereinigung Segeln Wismar Bucht e. V. Es gibt Hotspots von hochsensiblen Gebieten, wo besonders viele Vögel brüten. Dazu gehört Roggow. „Deshalb arbeiten wir auch mit anderen Naturschützern zusammen“, sagt Jürgen Weigel. „Kiter und Surfer steigen in das flache Gewässer ein. Das und die unstete Fahrweise stellen ein großes Störungspotenzial für viele Vogelarten dar.

Aufklärung per Megafon

Bei günstigen Windverhältnissen zieht es zahlreiche Wassersportlern mit dem Auto nach Roggow. Quelle: BUND

„Bis zu 30 Autos von Wassersportlern habe ich schon an manchen Tagen in Roggow gezählt, wenn der Wind günstig steht.“ Hinzu kommt, dass es keine Infrastruktur gibt, die Wassersportler ihre Hygiene dort verrichteten und dadurch das Gebiet verschmutzen. „Unser Motto lautet: Schutz durch Wissen. Hauptsächlich betreibe ich Aufklärung, weil ich außerhalb von Naturschutzgebieten nur mahnend eingreifen kann“, sagt der Bucht-Ranger.

Über ein Megafon erklärt er den Wassersportlern von seinem Boot aus, dass sie sich in einem sensiblen Gebiet befinden, in dem sie weder baden noch an Land gehen dürfen. Dazu gehört zum Beispiel Kieler Ort an der Halbinsel Wustrow. Nicht alle zeigen sich einsichtig und packen ein. Einige rufen zurück, dass sie dort schon seit Jahren hinkommen und niemand bisher etwas dagegen hatte. „Ich muss mit unseren Argumenten überzeugen, weil die Regeln freiwillig sind“, sagt Weigel. Nur in Naturschutzgebieten kann er die Wasserschutzpolizei holen oder das Ordnungsamt informieren. Dokumentiert wird der Verstoß jedoch in jedem Fall.

Freiwillige Vereinbarung zum Umweltschutz

Das Salzhaff bei Roggow ist beliebt bei Surfern und Kitern. Nicht alle achten auf Umwelt- und Naturschutz. Quelle: Jürgen Weigel

Die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt Naturschutz Deutschland ( BUND) Salzhaff-Rerik arbeitet mit in der freiwilligen Vereinbarung zum Schutz der Wismarer Bucht und des Salzhaffs. Sie unterstützt die Arbeit des Bucht-Rangers. „Es ist unverständlich, dass viele in Gewässern fahren, wo Vögel brüten und sie so bedrohen“, sagt der Stellvertreter der Ortsgruppe, Andreas Renner. „Das schadet nicht nur der Natur, sondern auch den Mitmenschen.“ Seit 2005 existiert die freiwillige Vereinbarung zwischen Wassersportlern und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt MV (StALU).

Vonseiten der EU gab es Bestrebungen, die Wismarer Bucht und das Salzhaff als Naturschutzgebiet auszuweisen. Doch das würde große Einschränkungen für Wassersportler bedeuten. „Deshalb schlossen sie sich zusammen und verhandelten mit dem Stalu. Daraus entstanden die freiwilligen Regeln, die jetzt überarbeitet wurden.“ Für Angler gelten nun neue. „Die Kiter und Surfer stiegen aus, weil sie ihr Gebiet gern erweitert sehen wollten“, sagt Jürgen Weigel.

Die Verhaltensregeln für das Befahren der Wismarer Bucht sowie dem Salzhaff können Wassersportler auch auf Schautafeln an prägnanten Stellen wie in Rerik am Seglerhafen nachlesen. Quelle: Sabine Hügelland

24 Tafeln mit den Regeln stehen entlang der Wismarer Bucht bis Rerik.“ Zwei befinden sich im Reriker Hafenbereich, außerdem stehen die Karten ebenfalls auf der Internetseite des Naturschutzes Wismar. „Die Wassersportler schneiden sich doch ins eigene Fleisch“, sagt der Bucht-Ranger. „Sollten sie so weitermachen, könnten noch mehr Naturschutzgebiete ausgewiesen werden.“

Gingen die Vogelzahlen nachweislich weiter zurück, würde die EU einschreiten und das Land müsse Strafen zahlen. Es sei jedoch auch ein landwirtschaftliches Problem, wenn Abwasser wie Gülle in Bucht und Salzhaff flössen, macht er klar.

„Kampf gegen Windmühlen“

„Wir wollen den Naturumweltschutz mit Wassersport in Einklang bringen. Damit keine administrativen Maßnahmen ergriffen werden müssen“, sagt er. Jürgen Weigel fotografiert und dokumentiert alle Verstöße, auch die Anzahl der Wassersportler. „Es ist ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt der 64-Jährige. „Ich kann ja nicht überall zur gleichen Zeit sein. Viele Vögel bleiben mittlerweile in Roggow und der Hellbachmündung weg. Es sind alles Bundeswasserstraßen, dort kann ich nichts machen“, sagt er.

Am 6. August zeigt der NDR die Arbeit von Jürgen Weigel bei Mare TV.

