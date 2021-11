Ribnitz-Damgarten

Das Lasermessgerät wird auf ein Dreibein montiert. Routiniert checkt Polizeikommissar Felix Becker Funktionen des TraffiPatrol XR. Testprotokolle werden ausgefüllt. Kurz nach 10 Uhr kann am Dienstag die Geschwindigkeitskontrolle starten.

Bis zu einer Entfernung von 600 Metern erfasst das Gerät die Objekte. Dann visiert Polizeimeisterin Lara-Celine Smolinski die ersten Fahrzeuge an. Diese passieren auf der Bundesstraße 105 die Ortschaft Altheide (Vorpommern-Rügen) in Richtung Ribnitz-Damgarten.

Geschwindigkeit schon lange auf 50 km/h verringert

Das Besondere bei diesem Kontrolleinsatz auch für die beiden jungen Polizisten: Der neue Bußgeldkatalog ist in Kraft getreten. Er sieht härtere Strafen nicht zuletzt für Schnellfahrer vor.

In der Ortsdurchfahrt herrscht dichter Verkehr. Trotzdem dauert es nur wenige Minuten, bis das Messgerät einen starken Piepton erzeugt. Polizeikommissar Becker hebt die Signalkelle und winkt einen weißen Transporter heraus. Er war hier mit Tempo 64 unterwegs.

Polizeikommissar Felix Becker (l.) und Polizeimeisterin Lara-Celine Smolinski stoppen ein zu schnelles Fahrzeug auf der L 21 zwischen Dierhagen und Wustrow (Vorpommern-Rügen). Quelle: Martin Börner

„Sind hier nicht 70 km/h erlaubt?“ Der ältere Fahrer, der dienstlich unterwegs ist, wirkt völlig überrascht. Auch seine Beifahrerin hätte schwören können, ein entsprechendes Schild gesehen zu haben. „Die Geschwindigkeit ist hier schon seit Monaten auf 50 km/h gesenkt worden“ erläutert der Ordnungshüter.

„Das wird mir nicht noch einmal passieren!“

Abzüglich des Toleranzwertes von drei km/h bleibt ein Tempoverstoß von elf km/h. Die Quittung: Statt 25 sind jetzt 50 Euro fällig. Eine teure Unaufmerksamkeit, noch zumal für einen Einheimischen. „Das wird mir nicht noch einmal passieren“, erklärt der Kraftfahrer.

Stopp für Schnellfahrer auf der L21 zwischen Dierhagen und Wustrow (Vorpommern-Rügen). Quelle: Martin Börner

„Ich habe einfach geträumt“, räumt wenig später der Fahrer eines Nissan Qashqai kleinlaut ein. Er fuhr mit 67 km/h durch den Ort. Mit klaren Ansagen gegenüber Rasern sei er übrigens einverstanden. Die 50 Euro schmerzen, aber zum Glück habe er seinen Führerschein nicht eingebüßt, denn ohne Fleppen gehe nichts, sagt der Mann, der in einem benachbarten Dorf lebt.

Alarmierend hohe Zahl schwerer Crashs

„Das Problem zu hohe Geschwindigkeit bereitet uns großes Kopfzerbrechen. In diesem Jahr war sie die Ursache für bereits 29 schwere Kollisionen im Bereich unseres Polizeireviers. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es 15 derartige Crashs“, verdeutlicht Thoralf Ziese. Der stellvertretende Leiter der Polizeireviers Ribnitz-Damgarten – Chef der beiden Kontrollkräfte – verweist zudem auf die Verdoppelung der Zahl der Unfalltoten im Vergleich zu 2020 allein im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund. Hier waren bisher zwölf getötete Personen zu beklagen.

Landesweit starben in den ersten drei Quartalen bei Verkehrsunfällen bereits 62 Menschen. Im gesamten Vorjahr waren im Nordosten 70 Unfalltote registriert worden.

Beamte haben Ermessensspielraum

Verstärkte Präsenz an Unfallschwerpunkten sei deshalb dringend erforderlich, so Ziese. Seine Kollegin Lara-Celine Smolinski war am vergangenen Wochenende bei einer Kontrolle regelrecht geschockt: „Gegen 3.30 Uhr preschte in der Nacht zu Montag ein Kraftfahrer mit 105 km/h durch Altheide“, erzählt sie kopfschüttelnd. Einen solchen Raser zu stoppen, bringt auch die Polizisten mitunter in heikle Situationen.

Unaufmerksam im Alltag sei dagegen wohl jeder einmal, räumt ihr Kollege Becker ein. Deshalb hätten sie ihr Laser-Messgerät so eingestellt, dass es erst bei einem Tempoverstoß von elf km/h auslöse, so der Polizeikommissar. Hier existiert ein Ermessensspielraum der jeweiligen Beamten.

Zudem werden drei km/h – ab 100 km/h sind es drei Prozent – vom gemessenen Wert abgezogen, erläutert Becker. Er hat den Einsatz inzwischen auf einen Abschnitt auf die wenige Kilometer entfernten Landesstraße 21 zwischen Dierhagen und Wustrow (Vorpommern-Rügen) verlegt. Auf der vorherrschend langen Geraden ist Tempo 80 erlaubt.

Lamentieren hilft nicht

Nicht nur der Fahrer eines roten Pkw-Kombi ist baff, als er plötzlich die rote Warnkelle sieht: 95 km/h zeigt das Display des Messgerätes an. Der Brandenburger springt aus seinem Fahrzeug und poltert los: „Das nervt nur noch. Ich will das gültige Eichprotokoll sehen!“

Becker bleibt ruhig und verlangt die Fahrzeugpapiere. Dann zeigt er dem Schnellfahrer auch den Nachweis über die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung des Messgerätes.

Der Tourist, der mit seiner Frau Richtung Ahrenshoop unterwegs ist, beruhigt sich nur allmählich. „Ich bin in Brandenburg in den vergangenen Tagen gleich mehrfach zur Kasse gebeten worden, weil ich im Endeffekt zwei oder drei km/h zu schnell war“, empört sich der Mann. Alles Lamentieren hilft nicht. Entsprechende Post und ein Bußgeldbescheid in Höhe von 40 Euro werden ihm ins Haus flattern.

Fahrverbot mit hoher Geldzahlung abwenden?

Ein mit 95 km/h ertappter Fahrer eines Ford Focus enthält sich jeden Kommentars. Er zahlt die fälligen 40 Euro gleich in bar.

Gar die doppelte Summe zu begleichen, wenn er kein Fahrverbot erhält, bietet dann ein Geschäftsmann an. Er ist der unrühmliche Spitzenreiter in puncto Schnellfahren an diesem Tag. In seinem roten Mercedes-Van donnerte er mit 132 km/h über die Piste. „Ich war in Gedanken“, versucht er eine Erklärung.

Mit 132 km/h bei erlaubten 80 km/h war am Dienstag ein Van auf der Landesstraße 21 zwischen Dierhagen und Wustrow (Vorpommern-Rügen) unterwegs. Quelle: Martin Börner

Nach Abzug der Toleranz bleiben 48 km/h zu viel. Heißt: 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot.

Die Beamten lehnen das Ansinnen ab. Er könne mit der Bußgeldstelle sicher verhandeln, ob beim erstmaligen Verstoß ein „Freikaufen“ möglich ist. Doch andererseits könne man in derartigen Fällen auch von einem vorsätzlichen Verstoß gegen bestehende Tempolimits ausgehen, so Becker. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Betreffende mindestens 50 Prozent schneller war, als erlaubt. Und dann könne das Bußgeld sogar noch höher ausfallen.

Seit 5.30 Uhr sind die Beamten im Dienst. Gegen 13 Uhr ist die Kontrolle beendet. Nicht nur sie kehren nachdenklich zu ihrer Dienststelle zurück, am Tag eins des neuen Bußgeldkataloges.

Von Volker Penne