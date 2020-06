Rauchentwicklung im Wiesengrund: Einsatz für die Doberaner Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen.

Rauchmelder verhindert Küchenbrand in Bad Doberan

Feuerwehr im Einsatz - Rauchmelder verhindert Küchenbrand in Bad Doberan

Feuerwehr im Einsatz - Rauchmelder verhindert Küchenbrand in Bad Doberan