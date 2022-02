Ravensberg: Hier wurde DDR-Landwirtschaftsgeschichte geschrieben

Ravensberg

Nicht jeder, der hier einmal gearbeitet hatte, besaß die Nerven, dabei zu sein, als Bagger und Planierraupen das platt machten, was einmal ihr Arbeitsplatz war. „Da war einem schon schwer ums Herz. Deshalb haben wir uns das gar nicht angeschaut. Denn mit dem Abriss der 20 Jahre alten Gebäude verschwand ja auch ein Stück unseres Lebens. Aber wir finden es vernünftig, dass dort, wo früher einmal der KfL seinen Platz hatte, nun ein Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten entsteht“, sagen die beiden früheren Traktoren- und Landmaschinenschlosser Horst Schöniger (82) und Jürgen Thiede (75). Eine Meinung, die auch Bernhard Voß (88), von Beruf Kfz-Motorenschlosser, teilt. Die drei Männer zählen zu den Mitarbeitern des ehemaligen Kreisbetriebes für Landtechnik Doberan (KfL), der seinen Hauptsitz in Ravensberg hatte und der zeitweise weit über 200 Menschen beschäftigte.

Das ehemalige Gelände des Kreisbetriebs für Landtechnik in Ravensberg soll zum Mischgebiet für Wohnen und stilles Gewerbe werden. Quelle: Voss Energy GmbH

Wohn- und Gewerbegebiet entsteht

Wenn auf dem ehemaligen Betriebsgelände bald ein attraktives Wohn- und Gewerbegebiet entstehen wird, dann erinnert nicht mehr viel an den einstigen KfL. Doch das hat der Investor, die Rostocker Voss Energy GmbH, versprochen: Das ehemalige Eingangstor des Betriebes soll künftig einen Fingerzeig auf die Vergangenheit des Areals geben. Was bleibt aber sonst von den über 35 Jahren, in denen der KfL hier seinen Hauptsitz hatte? Diese Zeit lebt vor allem in den Erinnerungen seiner einstigen Mitarbeiter weiter. Es sind Jahre, in denen hier auch ein Stück Geschichte der DDR-Landwirtschaft geschrieben wurde.

Die ehemaligen KfL-Mitarbeiter Horst Schöniger (l.) und Jürgen Thiede schauen gemeinsam mit Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt in die Gemeinde-Chronik. Quelle: Werner Geske

Über diese Vergangenheit reden Schöniger, Thiede und Voß noch immer gerne. Gemeinsam Erlebtes gibt ihnen dafür genug Gesprächsstoff. Vor allem KfL-Urgestein Bernhard Voß ist voller Erinnerungen. Schon als er noch Kind ist, existiert in Ravensberg eine Maschinen-Ausleih-Station (MAS). Ihre Nachfolgerin wird mit Gründung der Landwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften (LPG) ab 1952 eine Maschinen-Traktoren-Station (MTS). Sie gilt als die direkte Vorgängerin des KfL. „Die Bauern konnten sich bei der MTS Maschinen samt der Traktoristen ordern. Die haben dann damit die Felder bestellt und abgeerntet“, weiß Bernhard Voß zu berichten.

In den Kreisbetrieben für Landtechnik (KfL) wurde unter anderem die Traktoren, Drillmaschinen und Mähdrescher der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) repariert. (Foto vom Januar 1989) Quelle: Günter Dehn

Eigene Maschinen für die Landwirtschaft entwickelt

Als sich 1964 die Ravensberger MTS zum Kreisbetrieb für Landtechnik wandelt, wird der nun 24-Jährige zu seinem Mitarbeiter. „Von da an haben wir uns vor allem mit der Wartung und Reparatur von Landmaschinen befasst“, sagt Bernhard Voß. Ihm, der Anfang der 1960er Jahre seinen Meister macht, überträgt man die Leitung der mechanischen Werkstatt. In ihr sollen auch neue Maschinen für die DDR-Landwirtschaft gebaut und entwickelt werden. Das ist eine maßgeschneiderte Aufgabe für Voß, den leidenschaftlichen und exakten Tüftler. Eine Herausforderung, die er gemeinsam mit seinem Kollektiv annimmt. Die großen Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller der Republik sind Auftraggeber. Zu ihnen zählt der VEB Weimar-Werk. Auf dessen Reißbrettern entsteht eine Kartoffelsortiermaschine, die in Ravensberg gebaut wird. „Wir haben gut 80 dieser Maschinen produziert, die bei den landwirtschaftlichen Betrieben sehr gefragt waren“, erinnert sich Bernhard Voß.

Als ebenso geschätzt erweisen sich Schwadmäher, die er und Kollegen im Auftrag des VE Kombinat Fortschritt Landmaschinen konstruieren und in einer Nullserie von 20 Stück an den Besteller liefern. Bernhard Voß erwirbt mit dieser Neuentwicklung sogar ein Patent. Auch Förderbänder, mit deren Hilfe Kartoffeln und Kohl sortiert, gelagert und abgefüllt werden können, zählen zu dem, was die Ravensberger an Neuerungen herausbringen.

Mitarbeiter in der ganzen DDR im Einsatz

„Mit Leistung und Schöpfergeist haben wir uns im Bezirk Rostock und der DDR einen guten Namen gemacht“, schätzen Horst Schöniger und Jürgen Thiede ein. Dank dieser Eigenschaften ist der KfL bei der speziellen Instandsetzung landwirtschaftlicher Großmaschinen bald als die Nummer eins im gesamten Ostseebezirk anerkannt. Schlosser aus Ravensberg sind damals aber auch oft in der gesamten DDR unterwegs, um zu helfen, wenn es irgendwo „brennt“. „Die Reparatur der neuen Technik lief fast ausschließlich über uns“, sagt Jürgen Thiede. Zu einem Meilenstein wird 1976 der Bau einer großen Halle durch die Zwischengenossenschaftliche Bauorganisation (ZBO) auf dem KfL-Gelände. Mit ihr entstehen bessere Arbeitsbedingungen. „Einzelne Bauelemente habe ich damals sogar verschweißt“, weist er schmunzelnd auf seinen Beitrag beim Hallenbau hin. Von nun kann dort die Reparatur der Schwadmäher per Fließstrecke erfolgen. Das bedeutet vor allem Zeitgewinn und Qualitätszuwachs.

Eingangsbereich des ehemaligen Kreisbetriebs für Landtechnik (KfL) in Ravensberg. Quelle: Thomas Hoppe

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lehrlinge kamen sogar aus Afrika

„Dass wir so gut dastanden, lag auch daran, dass im Betrieb großer Wert auf Aus- und Weiterbildung gelegt wurde. Die Betriebsleitung sorgte dafür, dass die Kollegen kontinuierlich Lehrgänge besuchten, um sich neues Wissen anzueignen. Auch deshalb hatten wir ausgezeichnete Fachleute. Bei uns gingen viele junge Leute in die Lehre, die später mit ihrem Wissen und Können überall gefragt waren. Weil wir so einen guten Namen hatten, erwarben Anfang der 1980er Jahre sogar 25 Mosambikaner im Alter von 19 bis 24 Jahren bei uns den Abschluss als Landmaschinenschlosser. Das hat damals für viel Aufsehen gesorgt“, sagen Schöniger und Thiede. Und sie betonen: „Dass wir so erfolgreich waren, lag auch am guten Betriebsklima. Es gab einen festen Zusammenhalt in den Kollektiven. Dass wir bestrebt waren, gute Arbeit zu leisten, zahlte sich für uns auch in gutem Lohn aus. Wohl auch deshalb war die Fluktuation recht gering“, meint Schöniger, seinerzeit stellvertretender Meister in der Einspritzpumpen-Werkstatt.

Betriebsfeste schweißten zusammen

Und welche besonderen Erinnerungen an die KfL-Zeit gibt es sonst noch? Jürgen Thiede fällt sofort der betriebseigene Bus ein: „Mit ihm wurden unsere Mitarbeiter kostenlos zur Arbeit gefahren und von dort wieder abgeholt. Das war ein gern genutztes Angebot.“ Gerne denken Jürgen Thiede und Horst Schöniger auch an die beliebten Brigade- und Betriebsfeiern zurück: „Auch die haben uns zusammengeschmiedet!“

Von Werner Geske