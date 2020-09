Filmdreh an der Ostsee? - Rebecca Mir, Annemarie Carpendale und Co.: Was machen all die Promis in Heiligendamm?

Gleich fünf Stars zeitgleich darf an diesem Wochenende das Grand Hotel in Heiligendamm (Landkreis Rostock) beherbergen. Zufall oder wird in dem bekanntesten Haus des Landes eine neue TV-Show gedreht? Wer gerade bei Bad Doberan eine schöne Zeit verbringt und was Posts bei Instagram verraten.