Güstrow

Mit auffälligem Branding und polnischem Kennzeichen sorgt der moderne Linienbus derzeit für Aufsehen im Landkreis. Es ist der erste Wasserstoffbus in Mecklenburg-Vorpommern, den die rebus Regionalbus Rostock GmbH für eine Woche testet. Seit 8. Mai ist das Testfahrzeug vom Typ „Urbino 12 hydrogen“ des polnischen Herstellers Solaris im Stadtverkehr Güstrow unterwegs. Am Montag war der Bus als Impfshuttle im Einsatz und ab heute haben Fahrgäste zwischen Bad Doberan und Rostock das grüne Fahrvergnügen.

Der wasserstoffbetriebene Bus verfügt über eine Brennstoffzelle, welche an Bord des Fahrzeugs als Mini-Wasserstoff-Kraftwerk funktioniert. Als einzige und geruchsneutrale Endprodukte werden lediglich Wärme und Wasserdampf ausgestoßen. Ein weiteres Plus für die Fahrgäste ist der aufgrund des Antriebs besonders niedrige Lärmpegel im Innenraum. „Das Fahrzeug ist deutlich leiser“, ist auch Busfahrer Tino Ladwig begeistert. Das Design spreche ihn total an. „Und es ist ein angenehmes Fahrgefühl“, findet Ladwig. Das Fahrzeug sei mit modernster Technik ausgestattet – Abbiegeassistent, Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug bis zum Erkennen der Verkehrsschilder. „Einfach super“, sagt der Busfahrer, „ich sehe hier die Zukunft.“

Busfahrer Tino Ladwig ist begeistert: „Der Bus ist deutlich leiser, ein angenehmes Fahrgefühl.“ Quelle: Doris Deutsch

Positive Reaktionen bei Fahrgästen

Auch von den Fahrgästen kommt bisher viel Lob. „Manche haben am Wochenende sogar noch eine Extrarunde gedreht“, berichtet Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Seit einem Jahr seien alternative Antriebstechniken ein Thema im Verkehrsunternehmen. „Wir prüfen, was der Markt uns liefern kann“, sagt Nienkerk. Elektrofahrzeuge würden den Ansprüchen im Regionalverkehr nicht genügen. Sie hätten derzeit nur eine Reichweite von etwa 130 Kilometern bis zum Nachtanken. Das hatte sich bei entsprechenden Tests im Landkreis mit Elektrobussen Ende 2019 gezeigt. „Deshalb haben wir uns bewusst für den Wasserstoffantrieb entschieden“, betont der Rebus-Chef. Mit einer Tankfüllung habe dieser Bus eine Reichweite von etwa 350 Kilometern.

Finanzvorstand Peter Rösner von Apex: „Ein Wasserstoffbus kann im regulären Linienverkehr bis zu 400 Kilogramm CO2 pro Tag einsparen.“ Quelle: Doris Deutsch

Getankt wird zum Feierabend auf dem Gelände der Firma APEX Group in Laage, die sich als Partner am Testbetrieb beteiligt. 36 Kilogramm Wasserstoff schluckt der Bus. „Wir betanken das Fahrzeug an unserer kleinen Starterkit-Anlage auf dem Firmengelände“, informiert Sprecherin Gaby Limbach. Der Tankvorgang dauere sechs bis sieben Stunden, am nächsten Morgen werde der Bus wieder zum nächsten Einsatz abgeholt. „Wir sind selbst noch im Testbetrieb, begleitet vom TÜV Nord“, erklärt Limbach. Doch schon ab drittem Quartal soll eine weitere, größere Wasserstofftankstelle im Gewerbepark öffentlich zugänglich sein. „Da dauert der Tankvorgang dann zehn bis 15 Minuten, für Autos gerade mal fünf Minuten“, so Limbach.

Die Apex Group habe frühzeitig in den Aufbau einer Wasserstoff-Tankinfrastruktur investiert, um Mobilität mit dieser neuen Technologie auf die Straße zu bringen. „Ein Wasserstoffbus kann im regulären Linienverkehr bis zu 400 Kilogramm CO2 pro Tag einsparen“, erklärt Apex-Finanzvorstand Peter Rößner, der sich bei Rebus für „den Pioniergeist“ bedankt. „Die Wasserstofftechnologie ist geeignet, auch im Öffentlichen Personennahverkehr ein neues Zeitalter einzuläuten“, betont Energieminister Christian Pegel bei der Vorstellung des Wasserstoffbusses auf dem Betriebshof Güstrow. „Insofern ist es zu begrüßen, dass Rebus die innovativen Möglichkeiten auslotet und auf Praxistauglichkeit und Fahrgastfreundlichkeit testet. Als Land werden wir diesen Weg aktiv begleiten und unterstützen.“

Ziel: Erster eigener Wasserstoffbus Ende 2022

Zusammen mit Landrat Sebastian Constien, dem Bundestagsabgeordneten Peter Stein und Rebus-Vertretern drückte Pegel gestern symbolisch auf den roten Knopf, um die Zukunft des schadstofffreien ÖPNV im Landkreis Rostock einzuläuten. Anschließend ging es auf Probefahrt zum Bahnhof. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit rebus diesen richtungsweisenden Schritt in die Zukunft gehen. Natürlich ist uns bewusst, dass vor allem mit den höheren Kosten und der zurzeit fehlenden Tankinfrastruktur noch viele Hürden zu meistern sind, bevor die Wasserstoffbusse zum ganz normalen Straßenbild gehören. Aber ein Anfang ist gemacht“, sagt Constien.

Etwa 650 000 Euro koste dieser Bus, wie Rebus-Chef Nienkerk mitteilt. Für die behindertengerechte Ausstattung, Nutzung von USB-Sticks, Klimaanlage und Videoüberwachung kämen noch weitere 100 000 Euro dazu. Dennoch ist das Verkehrsunternehmen wild entschlossen, den ersten Wasserstoffbus anzuschaffen. „Wir hoffen da stark auf Bundesförderung für neue, schadstofffreie Technologien“, sagt Nienkerk und geht davon aus, dass Ende 2022 der erste eigene wasserstoffbetriebene Bus im Landkreis unterwegs sei.

Polnischer Hersteller steht in den Startlöchern

Der polnische Hersteller Solaris, der schon einige Dieselfahrzeuge für Rebus geliefert hat, steht in den Startlöchern. „In Köln und Wuppertal sind unsere Wasserstoffbusse schon im Einsatz“, erzählt Marcin Szczesny. „Aktuell haben wir gerade Busse ins italienische Bozen geliefert und demnächst ist Amsterdam dran“, sagt Szczesny. Der „Vorführwagen“ wird nach dem Test bei Rebus in Österreich Überzeugungsarbeit leisten. Am Mittwoch aber ist der auffällige Bus in den Morgenstunden auf der Linie 121 zwischen Bad Doberan und Rostock sowie am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr auf der Linie 119 zwischen Bad Doberan und Warnemünde im Einsatz.

Marcin Szczesny vom Hersteller Solaris: „In Köln und Wuppertal sind unsere Wasserstoffbusse schon im Einsatz.“ Quelle: Doris Deutsch

„Insgesamt kann man schon jetzt sagen, dass der Testlauf bisher als sehr erfolgreich einzuschätzen ist. Dies bestärkt uns in der Entscheidung, in den kommenden Jahren schrittweise mit Wasserstoffbussen durchzustarten“, betont Thomas Nienkerk.

Von Doris Deutsch