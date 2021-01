Reddelich

In der Gemeinde Reddelich steht in diesem Jahr ein größeres Straßenprojekt an. „Die Alte Dorfstraße soll komplett saniert werden“, erklärt Bürgermeister Ulf Lübs. „Mit all den

Bauten, die hier links und rechts entstanden sind, sind die Verhältnisse nicht mehr zeitgemäß.“ Aktuell gebe es lediglich einen „Sommerweg“, sagt Lübs: „Künftig wäre eine zweispurige Straße sinnvoll.“

Bereits im Jahr 2020 hatte die Gemeinde die Weichen für ein Förderprogramm gestellt, das finanzschwachen Kommunen finanziell unter die Arme greifen will: „Es geht hier um gut 200 000 Euro“, macht Lübs deutlich. „Jetzt muss ein entsprechender Antrag gestellt werden, um das Geld auch zu bekommen.“

Gemeinde passt Grund- und Gewerbesteuer an

Unter anderem auch aus diesem Grund seien in der Novembersitzung mit Beschluss der Gemeindevertretung die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer angepasst worden, so Lübs: „Ich finde das auch vernünftig.“ Für Familien ergebe sich aus der Erhöhung eine jährliche Mehrbelastung von etwa 25 bis 30 Euro: „Ich weiß, dass das für einige Leute gar nicht einmal wenig Geld ist – wir wären als Gemeinde aber dumm gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten.“ Denn diese Mehreinnahmen stünden Reddelich künftig als Eigenmittel zur Verfügung.

Darüber hinaus soll es jetzt auch sichtbar mit dem Neubau eines Gerätehauses für die Feuerwehr losgehen. Im vergangenen Oktober hatte der damalige Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) noch persönlich den Bescheid über Landes-Fördermittel in Höhe von 750 000 Euro übergeben. 1,26 Millionen sind insgesamt für den Neubau veranschlagt, weitere 80 000 Euro kommen vom Landkreis Rostock, die restliche Summe muss die Gemeinde aus Eigenmitteln bezahlen.

Eingeschossiger Bau im Gewerbegebiet

Der eingeschossige Zweckbau mit einer Nutzfläche von etwa 385 Quadratmetern soll im Reddelicher Gewerbegebiet entstehen – inklusive einer Fahrzeughalle mit zwei Einstellplätzen, einem Sanitär- und Umkleidebereich, Technikraum, Werkstatt- und Trockenraum, Büros- und Schulungsräumen mit Nebenräumen sowie einem separaten Lagerraum.

„Geplant ist, dass Ende Januar, Anfang Februar die entsprechenden Ausschreibungen für die einzelnen Arbeiten rausgehen“, sagt Bürgermeister Lübs. „Im Frühjahr sollen dann die ersten Bagger anrollen.“ Es wird mit etwa einem Jahr Bauzeit gerechnet.

Von Lennart Plottke