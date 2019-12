Reddelich: Löschwasser ist knapp

Reddelich

Die Löschwasser-Situation ist in der Gemeinde Reddelich ungenügend – vor allem im Ortsteil Brodhagen. „Nach einem Gespräch mit dem Wehrleiter unserer Freiwilligen Feuerwehr wurde der Zustand der Löschwasser-Bereitstellung überprüft“, sagte Bürgermeister Ulf Lübs auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „An fünf Stellen besteht Handlungsbedarf.“

Aus finanzieller Sicht sei es für die Gemeinde am sinnvollsten, Hydranten zu setzen, statt neue Löschteiche anzulegen, so Lübs. Dies sei jetzt im Bereich der Dorfstraße, am Weg nach Steffenshagen sowie an der Buswendeschleife geplant. Der Zweckverband Kühlung unterstütze die Verbesserungsmaßnahmen. In Brodhagen werden zunächst zwei Hydranten installiert – für insgesamt knapp 10 500 Euro. „Die beiden Ersten haben wir noch für 2500 Euro pro Stück bekommen“, erklärte Lübs. „Der Preis hat sich verdoppelt.“

Seit Jahren angespannte Haushaltslage

Erstmals wird der gemeindliche Haushalt für zwei Jahre festgelegt. „Die Zahlen sind seit Jahren nicht ausgeglichen“, machte Ulf Lübs deutlich. „Das wird auch in absehbarer Zeit so sein – es sei denn, wir verzichten beispielsweise auf Straßenreparaturen. Das geht natürlich nicht.“ Reddelich sei durch den Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet zwar liquide – jedoch verschlingen Positionen, auf die die Gemeinde keinen Einfluss habe, den Löwenanteil des Haushaltes. Wie etwa die Amts- und Kreisumlage oder Kinderbetreuungskosten.

„Wir sind eine kinderreiche Gemeinde und deshalb verhältnismäßig hoch mit Kitagebühren belastet“, sagte Reddelichs Bürgermeister. „Mehr als 200 000 Euro müssen wir zahlen – das sind rund 45 000 Euro mehr als noch 2019.“ Auch der Neubau eines Gerätehauses für die Feuerwehr stehe in der Warteschleife, so Lübs. Die Kosten belaufen sich auf eine siebenstellige Summe: „Die Baugenehmigung liegt zwar vor – aber unser Förderantrag in Schwerin wird wohl abgelehnt.“ Die Gemeinde müsse das Vorhaben trotzdem in Angriff nehmen, „weil Brand- und Katastrophenschutz eine kommunale Pflichtaufgabe ist“.

Gemeinde hofft auf Unterstützung von Land und Kreis

Reddelich habe die entsprechende Infrastruktur vorzuhalten und der derzeitige Stützpunkt entspreche nicht mehr den gesetzlichen Forderungen, betonte Lübs: „Wenn das Land und der Landkreis uns nicht unterstützen und vom Bund dazu bereitgestellte Mittel nicht abrufen, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Bau mit einem Kredit zu finanzieren.“

Darüber hinaus beschlossen die Gemeindevertreter eine überarbeitete Gebührensatzung zur Deckung der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Hellbach-Conventer Niederung – inklusive Kostenkalkulation. Sie tritt ab 1. Januar 2020 in Kraft. Die Anpassung wurde wegen veränderter Umlagen notwendig. Für die Einwohner fallen demnach jährliche Gebühren im maximal zweistelligen Bereich an.

Zudem gaben die Abgeordneten grünes Licht für das Aufstellen einer Photovoltaikanlage in Reddelich – ein entsprechender Satzungsentwurf zum Bebauungsplan liegt jetzt öffentlich aus. „Für uns entstehen bei dieser Baumaßnahme keine Kosten“, machte Ulf Lübs deutlich. Die Anlage entsteht zwischen der Bahnlinie und der Glashäger Straße auf einem Feld.

