Reddelich

Die Kinder waren kaum noch zu bremsen. Das neue Spiel-und Kletterschiff mit mehreren Etagen und Rutsche ist der Höhepunkt auf dem neu gestalteten Spielplatz im Konzertgarten von Reddelich. Es wirkt fast wie ein echtes Schiff mit dem gerefften Segel. Zur Einweihung kamen so viele Erwachsene mit noch mehr Kindern, dass der 1500 Quadratmeter große Platz angefüllt mit Lachen, Toben und Gemütlichkeit war. Auch wenn sich nach Sonnenschein beim Einweihungsfest ein kleiner Regenschauer einschlich, die Party ging weiter.

Trampolin und Bocciaanlage

Für die Gemeinde Brodhagen-Reddelich ist nach drei Jahren Planung ein wichtiges Projekt abgeschlossen und Bürgermeister Ulf Lübs zufrieden. Da das Angebot an öffentlichen Spielplätzen in der Gemeinde sehr unbefriedigend war und auf Grund des Alters und des Zustandes zuvor bereits einige vorhandene Spielgeräte auf dem Platz abgebaut werden mussten, wurde neu geplant. Der Spielplatz ist nun weitaus mehr als ein Tummelplatz für die Kleinsten, sondern ein öffentlicher und generationenübergreifender Erholungsraum. Neben dem riesigen Schiff gibt es unter anderem Federwippen, Bogenschaukel, Drehkarussell, eine Seilbahn, ein Erdtrampolin und eine Hängemattenschaukel. Sitzplätze befinden sich an verschiedenen Stellen sowie eine Rasthütte und ein zusätzlicher Zaun zum vorhandenen Graben. „Für die reifere Jugend dürfte die Bocciaanlage interessant werden“, sagte Ulf Lübs. Sie liegt etwas abseits, so kommen sich kleine und große Spielplatzgäste nicht ins Gehege.

Das Schiff ist eine Premiere in MV

Alles prüften die Kinder an diesem Tag genauestens. Und auch die Eltern zeigten sich begeistert: „Wir wohnen drei Häuser weiter, so haben es meine Kinder nicht weit. Der Platz ist so schön weitläufig“, sagte Christin Herold. „Meine beiden Jungs waren so ungeduldig, weil sie die letzten 14 Tage noch nicht rauf konnten. Wir sind oft zu Besuch bei meiner Freundin“, sagte die Doberanerin Karin Lotz. „Ich kann das nicht in Worte fassen, dass es endlich soweit ist“, sagt die zweifache Mutter Carolin Peters. „Es ist doch total beeindruckend, dass Reddelich jetzt so etwas hat, wie keine andere Gemeinde hier.“ Damit hat sich Recht: „Es ist das erste Schiff in dieser Größe, das wir für MV bauten“, sagt der Geschäftsführer der Spiel-und Raum GmbH & CO KG Tessin, Frank Wiederhöft. „Das Boot besteht aus Robinien-Holz, das besonders robust ist“, sagte er. „Es muss eigentlich nicht gewartet werden, wird aber mit der Zeit Grau, doch das passt zum Boot.“ Die Verbindungen wie Schrauben und anderes, sollten jedoch regelmäßig gewartet werden.

Frank Wiederhöft freute sich, dass die Lütten gleich das Schiff in Beschlag nahmen. „Das Außergewöhnlich ist, dass die ganze Gemeinde hinter dem Projekt stand und schon beim Bau Ältere und Junge sich dafür interessierten. Alle fanden die Idee gut, das ist heute eine Seltenheit.“ Die Kosten belaufen sich auf um die 140 000 Euro, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, Fördermittel flossen keine. 5000 Euro kamen von Einheimischen und Unternehmern, gesammelt von Jugendlichen aus Reddelich, die sich für den Spielplatz stark machten. „Der Spielplatz kann auch Anlaufstelle für Schulklassen auf einem Wandertag sein. Außerdem liegt er entlang des Obstwanderweges, der im September eröffnet wird“, sagte Gemeindevertreter Görres Grenzdörffer. Deshalb befinden sich auf dem Weg zum Spielplatz auch außergewöhnliche Elemente wie ein Xylophon, Klanghölzer, sowie ein Memory-und Vogelerkennungsspiel, gefördert von der Deutschen Postcode Lotterie und mitfinanziert von der Obstarche Reddelich. Damit wird das Areal noch spannender für Kinder und Erwachsene.

Schiff könnte zum Wahrzeichen werden

„ Reddelich besitzt eine Bahnanschluss sowie öffentliche Verkehrswege und ist somit gut zu erreichen“, sagt Grenzdörffer. „Das Segelboot könnte das Wahrzeichen von Reddelich werden. Als das Dorf mit dem Schiff darin.“ Das könnte geschehen, denn das Schiff ist wirklich ein echter Hingucker. „Wir haben es in einem Stück angeliefert. Sonst werden sie vor Ort zusammengesetzt“, sagte Frank Wiederhöft. Der Spielplatz liegt am Wohngebiet „Schaulbarg“. Um die 60 Kinder leben allein in Reddelich, für sie ging nun ein Traum in Erfüllung und die Erwachsenen wären wohl jetzt selbst gern wieder Kinder, um darauf zu toben. Am 11. September wird die Ortschronik im Gemeindezentrum vorgestellt. Reddelich, damals noch als Ruducle benannt, wächst und gedeiht seit 1177.

Von Sabine Hügelland