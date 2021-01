Reddelich

Ob die Kita „Rohrspatz“ in Reddelich an einen anderen Standort zieht oder doch an der Glashäger Straße verbleibt – „das ist nach wie vor in der Schwebe“, sagt Bürgermeister Ulf Lübs. „Unsere favorisierte Lösung ist ja der Neubau einer Kindertagesstätte an der Nord-West-Ecke unseres Gewerbegebietes – aber diese Bauvoranfrage hatte der Landkreis Rostock mit der Begründung abgelehnt, dass sich in der Nachbarschaft eine Recyclinganlage für Baustoffe befinde und deshalb eine Kita in unmittelbarer Nähe nicht möglich sei.“

„Die Zuversicht schwindet so langsam, dass wir hier noch Recht bekommen.“ Ulf Lübs, Bürgermeister Reddelich Quelle: Sabine Hügelland

Dagegen hatte die Gemeinde vor gut zwei Jahren Klage eingereicht. „Die Zuversicht schwindet so langsam, dass wir hier noch Recht bekommen“, erklärt Lübs. „Die Zeit läuft langsam ab – auch für den Träger.“ Immerhin: „Das Verwaltungsgericht in Schwerin hat die Klage angenommen – so ganz falsch können wir also nicht liegen.“

Gemeinde sucht seit mehr als vier Jahren nach Lösungen

Hintergrund: Seit mehr als vier Jahren prüft die Gemeinde Reddelich Möglichkeiten, wie sie ihrer Kindertagesstätte eine Perspektive geben könnte. Denn aktuell befindet sich die Einrichtung noch in einem umgebauten Wohnhaus. Mit 28 betreuten Kindern ist die Kapazitätsgrenze längst erreicht. „Der Platzbedarf übersteigt die tatsächlichen Gegebenheiten“, macht Lübs deutlich. „Deshalb müssen wir Lösungen finden.“

Neben einem Umzug ins Gewerbegebiet biete sich als Plan B auch ein Standort im geplanten Baugebiet „Seniorengerechtes Wohnen“ zwischen Gewerbegebiet und Ortslage Reddelich an, erklärt der Bürgermeister: „Die Volkssolidarität als Träger wäre nicht abgeneigt, sich hier einzuklinken – denn solche Projekte laufen ja auch in anderen Städten und Gemeinden erfolgreich.“

Neubau offenbar nicht förderfähig

Das Problem: Ein Neubau an diesem Standort sei nach Auskunft von Land und Landkreis nicht förderfähig, so Lübs. „Und ohne finanzielle Unterstützung wird’s schwierig – denn das gesamte Preisgefüge bei der Kinderbetreuung ist so aufgestellt, dass Investitionen ohne Fördermittel faktisch nicht umsetzbar sind.“

Eine dritte Variante – Abriss und Neubau am derzeitigen Standort – war bislang abgelehnt worden, weil die Kita dann während der Bauzeit komplett schließen müsste. „Wir prüfen aber noch mal jeden der drei Punkte“, stellt Ulf Lübs klar. „Denn es geht uns um den mittel- und langfristigen Erhalt des Kita-Standortes Reddelich.“ Dieser sei – nach aktuellem Stand – nicht gesichert: „Deshalb nehmen wir konstruktive Ideen und Lösungsvorschläge gern entgegen.“

Von Lennart Plottke