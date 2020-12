Reddelicher hat einen Traum: Von der Landwirtschaft leben

Reddelich

Im Steffenshäger Hofladen der Familie Garbe gibt es seit Herbst ein neues Sortiment im Reigen von regionalen Produkten. Zulieferer ist der Landwirt Andreas Elmer. Er führt seinen qualifizierten ökologischen Betrieb in Reddelich gemeinsam mit seiner Frau Alexandra. Die Tiere stehen normalerweise ganzjährig auf den Weiden. Zurzeit kuscheln sich jedoch im Stall viele noch recht kleine Kälber im frischen Heu an ihre Mutter.

„Für drei Wochen hole ich die Mutterkühe zum Abkalben in den Stall. Dann gehen Kälber und Kühe raus auf die Weiden“, so Elmer. Die Jungen bleiben so lange bei den Müttern, bis sie anfangen, sich selbst abzunabeln. Seine Tiere wachsen zwar langsamer, haben jedoch mehr Bewegung. „Deshalb ist das Fleisch marmorierter, nicht verfettet und hochwertig“, so der Agrarbetriebswirt.

Zusammenarbeit mit regionalen Fleischern

„Ich wollte meine Rindfleisch-Produkte selbst vermarkten und nicht mehr über einen Schlachthof gehen. Jetzt arbeite ich mit zwei regionalen Fleischern zusammen“, erklärt der 38-Jährige seine Entscheidung. „Im Hofladen Garbe verkaufe ich Hackfleisch, Salami, Rouladen, Braten und Burgerscheiben, die sind der Renner.“

Die Kundschaft schätzt die Qualität, sein Fleisch wird dort gut angenommen. „Der Hofladen bietet aus eigener Produktion Kartoffeln, Eier, unterschiedliche Kürbissorten, Marmelade und anderes an“, sagte Elmer. „Das ist ein kleiner Familienbetrieb, der eine Nische abdeckt und viel Stammkundschaft hat. Wir kennen uns schon lange und ich schätze die Angebote von dort.“

Hofladen seit 20 Jahren

Familie Garbe konnte nun ihr Sortiment mit den Produkten von Elmer erweitern. „Das kommt gut an bei den Kunden. Wir sind sehr zufrieden“, sagte Petra Garbe. Um die 20 Jahre gibt es schon den Hofladen, der saisonal sein Angebot erweitert.

2005 begann der Reddelicher mit gerade einmal zwei Rindern und Schafen. 2012 baute er seinen Hof. „Es ist nicht einfach, wenn man kein Land geerbt hat und alles erst selbst aufbauen muss“, so der zweifache Vater. „Ich habe bisher alles selbst erwirtschaftet und erarbeitet.“ Seine Kinder wachsen nun damit auf und haben später eine solide Basis, wenn sie den Hof weiter führen möchten.

Betrieb im Nebenerwerb

Er sei zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. „Jetzt habe ich noch 20 Kamerunschafe, die ich nur als Rasenmäher halte.“ 90 Rinder, Fleckvieh, gehören ihm heute. Seinen Betrieb betreibt er jedoch nur im Nebenerwerb, beruflich ist er in einem Färsenaufzuchtbetrieb tätig. Denn noch kann er nicht von der Landwirtschaft leben. Dies eines Tages umzusetzen, ist sein Traum.

„Ich bräuchte dazu jedoch auch mehr Weidefläche, um mehr Rinder halten zu können“, machte er klar. Sie zu bekommen, ist nicht ganz einfach, weil es nur wenige passende Flächen gibt. 300 Hektar müssten es insgesamt sein. Als ökologisch arbeitender Landwirt achtet Andreas Elmer auch darauf, Grünflächen für Insekten stehen zu lassen. „Damit möchte ich meinen Beitrag leisten. Es geht mir ums Insektensterben. Ich mähe auch nur zweimal im Jahr und nicht, wie andere, vier- bis fünfmal. Und ich mähe in Etappen, sodass immer eine Fläche stehen bleibt.“

Elmer engagiert sich auch im örtlichen Kulturverein, den er aufbaute und lange Zeit auch vorstand. Auch dort wird ökologisch gedacht und die Obstarche Reddelich mit unterstützt, die mehrere Streuobstwiesen im Ort anlegte. Außerdem ist er Gemeindevertreter.

Andreas Elmer schätzt seine Arbeit, „weil ich viel in der Natur bin und mit Tieren zu tun habe. Ein Bürojob wäre nichts für mich.“ Auf die Frage, ob es ihm nicht schwerfällt, sich von den Tieren zu trennen, sagte er klar „Nein“. Jedoch bei den Flaschenkindern sei das etwas anderes. Die dürfen dann auch auf dem Hof bleiben. Der Hofladen in der Dorfstraße 2 in Steffenshagen ist geöffnet: dienstags und freitags von 9 bis 18 Uhr.

Von Sabine Hügelland