Reddlich: Darum ist der Kita-Standort akut in Gefahr

Reddelich

Kita-Standort Reddelich – aktuell ist dieser Status unsicherer denn je. „Man muss es ganz klar sagen“, erklärt Bürgermeister Ulf Lübs (parteilos). „Wir haben hier nur noch eine Betriebserlaubnis auf Abruf.“ Denn der Landkreis Rostock sehe für die Betreibung einer Kindertagesstätte in der Gemeinde offenbar keine Zukunft: „Im Moment fehlen im Einzugsgebiet Bad Doberan samt Umlandkommunen nach Aussagen des Jugendamtes noch rund 120 Kita-Plätze – spätestens wenn in Doberan eine neue Super-Kita entsteht, wird Stand jetzt unsere Einrichtung dichtgemacht.“

„Außer viel Gequassel ist tatsächlich nichts passiert – wir bedauern diese Entwicklung als Gemeinde zutiefst.“ Ulf Lübs, Bürgermeister Gemeinde Reddelich Quelle: Sabine Hügelland

Denn nach Auffassung des Landkreises könnten Reddelichs Kinder dann in Kitas der benachbarten Münsterstadt betreut werden, so Lübs: „Wir bedauern diese Entwicklung als Gemeinde zutiefst.“ Dieses Worst-Case-Szenario sei ihm und seinen Mitstreitern schon lange bewusst, macht der Bürgermeister deutlich: „Aus diesem Grund prüfen wir ja seit sieben, acht Jahren Möglichkeiten, wie wir unserer Kita eine Perspektive geben könnten und betreiben einen Umzug in neue Räumlichkeiten – bislang leider ohne Erfolg.“

Denn aktuell befindet sich die Einrichtung noch in einem umgebauten Wohnhaus an der Glashäger Straße. Mit 28 betreuten Kindern ist die Kapazitätsgrenze längst erreicht. „Der Platzbedarf übersteigt die tatsächlichen Gegebenheiten, dazu entspricht das Gebäude in vielen Belangen nicht den Anforderungen an eine Kindertagesstätte“, macht Lübs deutlich. „Deshalb müssen wir Lösungen finden.“

Neubau im Gewerbegebiet vom Tisch

Favorisierte Lösung sei eigentlich der Neubau einer Kita an der Nord-West-Ecke des Gewerbegebietes gewesen, erklärt Reddelichs Bürgermeister: „Aber diese Bauvoranfrage hatte der Landkreis Rostock mit der Begründung abgelehnt, dass sich in der Nachbarschaft eine Recyclinganlage für Baustoffe befinde und deshalb eine Kita in unmittelbarer Nähe nicht möglich sei.“

Dagegen hatte die Gemeinde vor gut drei Jahren Klage eingereicht. „Das Verwaltungsgericht in Schwerin hat die Klage zwar angenommen“, sagt Ulf Lübs. „Nach Angaben des Richters kann man das aber nach Paragraf 34 Baugesetzbuch nicht ausurteilen – das hat sich damit leider erledigt.“ Nach Lübs’ Auffassung unverständlich: „Die Fläche ist groß genug, die Schredderanlage ist weit genug weg – und wenn man gewollt hätte, wäre mit Blick auf den Schallschutz sicher genug möglich gewesen.“

Auch die Volkssolidarität als Träger habe ein großes Interesse daran, dass Reddelich als Kita-Standort erhalten bleibe – und wäre deshalb auch bei einer weiteren Alternative mit im Boot. Denn neben einem Umzug ins Gewerbegebiet habe sich als Plan B auch ein Standort im Baugebiet „Seniorengerechtes Wohnen“ zwischen Gewerbegebiet und Ortslage Reddelich angeboten, erklärt Lübs: „Die Volkssolidarität wäre nicht abgeneigt, sich hier einzuklinken – denn solche Projekte laufen ja auch in anderen Städten und Gemeinden erfolgreich.“

Das Problem: Ein Neubau an diesem Standort sei nach Auskunft von Land und Landkreis nicht förderfähig, so Lübs: „Und ohne finanzielle Unterstützung wird’s schwierig – denn das gesamte Preisgefüge bei der Kinderbetreuung ist so aufgestellt, dass Investitionen ohne Fördermittel faktisch nicht umsetzbar sind.“

MV ruft nur 30 Prozent Förderung für ländliche Entwicklung ab

Eine dritte Variante – Abriss und Neubau am derzeitigen Standort – war bislang abgelehnt worden, weil die Kita dann während der Bauzeit komplett schließen müsste. „Abgesehen davon wäre das auch ökonomisch unsinnig“, macht Lübs deutlich.

Was Reddelichs Bürgermeister traurig und auch wütend macht: „In Wahlkämpfen versprechen sowohl der Landrat als auch die Sozialministerin regelmäßig, dass sie sich für uns und unsere Kita starkmachen – außer viel Gequassel ist aber tatsächlich nichts passiert.“ Ein weiteres Ärgernis: „Im Jahr 2015 hat der Bund ein Programm aufgelegt, um die ländliche Infrastruktur zu stärken“, macht Ulf Lübs deutlich. „Beim Lesen habe ich gedacht: Donnerwetter, das ist ja wie für Reddelich gemacht.“ Bislang habe MV aber lediglich 30 Prozent der möglichen Fördermittel abgerufen – das ist deutschlandweit mit Abstand am wenigsten.

Immerhin: „Anfang März soll es noch mal einen gemeinsamen Termin mit dem Jugendamt in Güstrow geben“, blickt Lübs voraus. „Der Worte sind eigentlich genug geflossen – aber konstruktive Ideen und Lösungsvorschläge nehmen wir gern entgegen.“

Von Lennart Plottke