Auf 80 Hektar hat das Gut Rederank (Kreis Rostock) Ackerbohnen geerntet. Damit ist der Hof einer der wenigen in Mecklenburg-Vorpommern, der auf die Eiweißpflanze setzt. In den vergangenen 20 Jahren ist der Anbau fast zusammengebrochen. Doch jetzt rückt er wieder in den Fokus.