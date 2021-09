Bad Doberan

Im Ratssaal in Bad Doberan liegen die Stimmzettel und Wahlbriefe bereit. Wer jetzt schon wählen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu. Die Möglichkeit der Briefwahl nutzen zur Bundes- und Landtagswahl 2021 mehr Menschen als sonst. In Bad Doberan, Kühlungsborn, Kröpelin, Neubukow sowie in den Ämtern Bad Doberan-Land und Amt Neubukow-Salzhaff berichten die Wahlleiter von einer sehr hohen Teilnahme per Briefwahl. Gewählt wird am 26. September.

„Im Moment verzeichnen wir einen enormen Anstieg im Vergleich zur letzten Wahl“, sagt Bad Doberans Wahlleiter Michael Zöllkau. Von den 10 240 Wahlberechtigten hätten sich bereits mehr als 2390 für die Briefwahl entschieden. Sonst seien es um die 1400 gewesen. Der Vorteil: „Weil es so viele Briefwähler gibt, brauchen wir nicht mehr Wahllokale einrichten.“ So bleibt es in der Stadt bei sieben.

Amt Bad Doberan-Land stockt Vorstände auf

2715 Briefwähler haben im Amt Bad Doberan-Land die Unterlagen beantragt. „In den ersten vier Tagen hatte ich schon die Anzahl, die wir sonst nach vier Wochen haben“, schildert Kristin Wiechmann, stellvertretende Wahlleiterin. Das hat auch Folgen für die Wahlvorstände. Gab es bisher nur einen, der für die Briefwahl zuständig war, gebe es für diese Wahlen vier.

Regeln im Wahllokal Lüften, Abstand halten und Maskenpflicht für alle Anwesenden sind die Corona-Regeln für die Wahllokale. Vor und im Wahlgebäude muss eine medizinische Maske getragen werden. Ausnahme: Kinder unter sechs Jahren und Personen, die durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sind. Darüber informiert das Ministerium für Inneres und Europa. Wer die Wahlhandlung oder die Stimmauszählung beobachten will, muss die auch in Gaststätten üblichen Kontaktdaten angeben, um im Infektionsfall eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Für die Wahlberechtigten, die nur für die Stimmabgabe das Wahllokal aufsuchen, gilt dies nicht. Jede Wählerin und jeder Wähler ist unabhängig vom Impfstatus und ohne Testpflicht eingeladen, an der Wahl teilzunehmen. Es wird darum gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen.

In der Stadt Kröpelin haben zur Landratswahl 2020 genau 333 Bürger den Weg der Briefwahl gewählt. „Wir liegen aktuell bei 887 Briefwählern“, sagt Wahlleiter Ingo Schultz. „Wir gehen davon aus, dass wir die 1000 schaffen, und denken, dass die Situation in den Wahllokalen entspannt sein wird.“ 3993 Wahlberechtigte für die Landtagswahl gibt es in der Stadt. Ingo Schultz vermutet, dass die Coronapandemie eine Rolle dabei spiele, dass so viele die Briefwahl bevorzugen. Die Stadt hatte erstmals einen QR-Code auf die Wahlbenachrichtigung drucken lassen. Wer den eingescannt hat, habe in wenigen Schritten die Wahlunterlagen beantragen können.

Wahlschein bis Freitag, 24. September, beantragen

Ein Wahlschein kann laut Informationen des Bundeswahlleiters bis spätestens Freitag vor dem Wahltag bis 18 Uhr beantragt werden. In besonderen Ausnahmefällen könne ein Wahlschein noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden, zum Beispiel, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden könne. Doch Achtung: Unbedingt die Dauer des Postweges beachten.

„Mit der Briefwahl haben wir am meisten zu tun“, sagt Ingo Schultz. Im Umschlag befindet sich der Wahlschein und ein zweiter Umschlag mit dem Stimmzettel. Das Öffnen der Umschläge koste Zeit. Zumindest kann der erste Umschlag ab 16.30 Uhr geöffnet werden, um die Ordnungsmäßigkeit des Wahlscheins zu kontrollieren, sagt Michael Zöllkau.

In der Gemeinde Satow haben sich von den 4709 Wahlberechtigten bereits 916 für die Briefwahl entschieden. In Neubukow liegt der Anteil der Briefwahlanträge bei 17,22‚Prozent. „Das ist das 2,3-Fache der letzten Wahl“, sagt Wahlleiter Frank Marienberg. Im Amt Neubukow-Salzhaff haben sich bisher etwa 1200 Bürger von 5553 Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden.

Aufwand der Auszählung nicht unterschätzen

In Kühlungsborn haben von den 6574 Wahlberechtigten zur Bundestagswahl über 1750 einen Briefwahl beantragt. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 1600 Briefwähler. „Wir arbeiten alle Wahlscheinanträge unverzüglich ab, so dass die Unterlagen innerhalb eines Tages zusammengestellt und versendet werden“, sagt Wahlleiter Philipp Reimer. „Leider kommt die Deutsche Post mit der Auslieferung der Briefwahlunterlagen momentan nicht so recht hinterher, so dass viele Wählerinnen und Wähler noch auf ihre Unterlagen warten, die wir bereits in der vergangenen Woche verschickt haben.“

Wann die Ergebnisse vorliegen werden, sei laut den Wahlleitern schwer einzuschätzen. „Der Aufwand der Auszählung ist nicht zu unterschätzen. Die Stimmzettel beider Wahlen müssen zunächst nach der Erststimme sortiert und ausgezählt werden. Anschließend müssen die Stimmzettel nach der Zweitstimme sortiert werden“, erläutert Philipp Reimer. „Manchmal wählen die Personen mit Erst- und Zweitstimme die gleiche Partei, dann kann eine Sortierung der Zweitstimme schnell erfolgen, da es ja bereits einmal vorsortiert ist. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen sich Erst- und Zweitstimme unterscheiden, so dass neu sortiert werden muss.“ Das koste Zeit. Zuerst wird die Bundestagswahl ausgezählt, danach die Landtagswahl.

Von Anja Levien