Bad Doberan

Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow, Satow und die Region werden im neuen Landtag von zwei Frauen und einem Mann vertreten. Stefanie Drese (SPD) zieht mit ihrem Direktmandat aus dem Wahlkreis 11 in den Landtag ein, Katy Hoffmeister (CDU) und Michael Noetzel (Die Linke) kommen über die Landesliste zu ihren Plätzen im Schweriner Schloss.

Für Tourismuschef von Kühlungsborn Ulrich Langer ist eine Antwort auf die Frage, was er sich für die Region von den Landtagsabgeordneten aus der Region wünscht, schnell klar. „Wir sind im Prozess der Modellregion. Wir würden uns daher freuen, wenn die Kandidaten uns dabei bestmöglich unterstützen.“ Mit der Modellregion könnten alle Probleme, die die Region im Tourismus beschäftigen, abgedeckt werden. „Wir werden daher auch Gespräche suchen“, sagte Langer.

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) Quelle: Cora Meyer

Hilfe für Arbeitslose in der Region

Birgit Schwebs, Geschäftsführerin des Vereins Perspektive Region Bad Doberan, wünscht sich stellvertretend für ihren Verein mehr Unterstützung durch die Landesregierung. „Wir denken, die Landesregierung muss mehr geförderte Maßnahmen für Menschen, die eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwands-Entschädigung machen, anbieten.“

Stellv. Vorstandsvorsitzende des Vereins "Perspektive für die Region Bad Doberan" Birgit Schwebs Quelle: Thomas Hoppe

Der Verein sei der einzige in der Region bis Wismar, der ein Projekt anbietet, in dem Langzeitarbeitslose gecoacht werden. Und der Bedarf sei groß. „Es könnten mehr Gelder aus dem Bereich der Arbeitsagentur und dem Europäischen Sozialfonds genutzt werden, um den Betroffenen zu helfen. Zudem wünsche sie sich weiterhin kostenlose Tests und ein Umgang auf Augenhöhe mit ungeimpften Menschen. „Die drei-G-Regel sollte aufrechterhalten werden.“

Maßnahmen für eine bessere Umwelt

„Respekt für die Landwirtschaft und eine gerechte Politik“ wünsche sich Volker Bredenkamp, Vorsitzender des regionalen Bauernverbandes, von der Landespolitik.

Quyh Trinh ist als Aushilfe in der Änderungsschneiderei Bad Doberan tätig. Auf die Frage, was sie sich von den Direktkandidaten für die Region Bad Doberan wünscht, antwortete sie eifrig: „Die Umwelt muss verbessert werden!“ Aber nicht nur das sei ihr wichtig, sondern auch der Schutz und eine bessere Zukunft für die Kinder in unserem Land soll gewährleistet sein.

Mecklenburger Wolfgang Milles wünsche sich, dass der Landtag so weitermacht wie bisher. „Welche Koalitionen sie dabei eingehen, ist mir relativ egal“, berichtete der Rentner.

„Dass sich für die Menschen starkgemacht wird. Die Wirtschaft sollte untereinander angekurbelt werden.“ Das sind die Wünsche von Daniela Siegl, der Besitzerin von Siegl Homestores Interieur, an die Direktkandidaten der Region. Sie erhoffe sich eine einheitliche Politik.

Arbeitsplätze für junge Menschen

Abdulilah Akan arbeitet als Angestellter in dem Familienunternehmen Öz Akan Obst- und Gemüsehandel. Sein größter Wunsch an den Landtag sei: „Unseren jungen Leuten müsse mehr Arbeitsplätze angeboten werden können. Wir brauchen bessere Arbeitsplätze, sonst verschwinden die ganzen jungen Leute von hier und uns fehlen irgendwann die Kunden.“

Als Angestellter in einem Familienunternehmen wünscht sich Abdulilah Akon Arbeitsplätze für junge Leute. Quelle: Lilly Nickels

Peter Zettl, Leiter der Laufschule Ostseezeit in Kühlungsborn und selbst Lauftherapeut, setzt seine Hoffnungen besonders in Stefanie Drese. „Ich hoffe, dass mehr im Sport, im Ehrenamt und im Jugendsport passiert.“ Es sollte mehr Sportanlagen in der Region geben und alte saniert werden. Dafür sollte es Förderungen geben.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Sportangebot für Jugendliche muss breiter werden und einfacher zugänglich sein.“ Wert lege er dabei darauf, dass es nicht nur um Fußball und Handball gehen sollte, sondern auch um andere Sportarten. „Leichtathletik, Volleyball, Mountain Biking – es gibt so viele Sportarten, die mehr Aufmerksamkeit brauchen.“

Aus Sicht des Kühlungsborners Peer Kretzschmar muss im Klimaschutz etwas passieren. Quelle: Rolf Barkhorn

Peer Kretzschmar betreibt das Ostseekino Kühlungsborn. Er sei froh, dass unter der letzten Regierung viel in das Kino und die Kultur investiert wurde. „Ich hoffe, dass das so weitergeht und wir weiter unterstützt werden. Die Standorte sollten erhalten werden.“ Insgesamt hofft er darauf, dass die Direktkandidaten ein Gehör für die Belange der Bürger haben werden. Im Klimaschutz muss aus seiner Sicht beispielsweise etwas passieren. „Wenn ich durch Kühlungsborn laufe, sehe ich auf wenigen Häusern Photovoltaik-Anlagen. Da steckt Potenzial drin.“

Von Lilly Nickels und Lisa Walter