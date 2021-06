Bad Doberan

Sommerrodelbahn, Fahrgastschifffahrt oder Schwarzlichtminigolf: Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat sich für mehrere Corona-Lockerungen und Öffnungsschritte in der Freizeit- und Kulturbranche im Juni entschieden. Für viele Einrichtungen muss ein negatives Corona-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist oder Nachweis der Impfung oder Genesung vorgelegt werden. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Testpflicht ausgenommen. Was, wann unter welchen Bedingungen in der Region Bad Doberan wieder öffnet, ein Überblick:

Sommerrodelbahn Bad Doberan: Öffnet ab dem 1. Juni täglich von 10 bis 20 Uhr. Ein Negativtest ist nicht notwendig.

Kletterwald Kühlungsborn: Öffnet an der Ostseeallee 25/26 ab Mittwoch, 9. Juni. Einlass ist von 11 bis 15 Uhr. Mit Ferienbeginn in Mecklenburg-Vorpommern am 21. Juni dann von 10 bis 16 Uhr. Ein negatives Corona-Schnelltestergebnis ist nicht erforderlich. Im Kassenbereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der beim Klettern dann nicht mehr erforderlich ist.

Minigolf Kühlungsborn: Die Wikinger-Abenteuer-Minigolfanlage, Hermannstraße 19, ist seit Sonnabend, 28. Mai, wieder nutzbar. Für ein Spiel ist eine Reservierung notwendig. Für die Außenanlage ist kein negativer Corona-Test notwendig. Eine Maske muss nur im Eingangsbereich und in den Toiletten getragen werden. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 20 Uhr. Wetterbedingt kann es zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen.

Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan: Öffnet ab 1. Juni in der Woche von 10 bis 16 Uhr, am Wochenende von 11 bis 15 Uhr. Zu sehen ist im Haus an der Beethovenstraße 8 neben der Dauerausstellung die Sonderausstellung „850 Jahre Klostergründung Althof“. Ein Termin ist nicht notwendig, jedoch muss bei Besuch ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Geimpfte und Genesene legen ihre Nachweis dafür vor. Im Haus besteht Maskenpflicht.

Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke: Öffnet immer freitags, sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Im Haus an der Schlossstraße 4 ist noch bis 11. Juli die Werkschau zum 80. Geburtstag von Anka Kröhnke zu sehen.

Testzentren Bad Doberan, Verbindungsstraße 14, Montag bis Freitag 7 bis 16 Uhr, Sonnabend 10 bis 13.45 Uhr, Sonntag 13 bis 15.45 Uhr. Kühlungsborn Drive-In und zu Fuß, Heinrich-Schreiber-Ring 4, 7 bis 15.45 Uhr, Sonnabend 10 bis 13.34 Uhr und Sonntag 13 bis 15.45 Uhr. Satow, Kröpeliner Straße 1, Montag bis Freitag 8 bis 15.45 Uhr. Rerik, Zum Dolmen 1, Montag, Mittwoch, Freitag 8 bis 11 Uhr, 17 bis 19 Uhr. Ab 4. Juni Montag bis Sonnabend 14 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr.

Heimatmuseum Rerik: Zeigt ab 1. Juni neben der Dauerausstellung Malereien von Dr. Regina Krüger unter dem Thema „Bilder zwischen Land und Meer“. Das Museum, Dünenstraße 4, ist montags, dienstags und freitags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags, sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Termin ist nicht notwendig, jedoch muss bei Besuch ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Geimpfte und Genesene legen ihre Nachweise dafür vor. Im Haus besteht Maskenpflicht.

Kunsthalle Kühlungsborn: Mit einer neuen Ausstellung öffnet die Kunsthalle, Ostseeallee 48, am 19. Juni. Zu sehen ist Rayk Goetze mit Werkschau „Das Kommando“. Rayk Goetze, geboren 1964 in Stralsund, lebt und arbeitet in Leipzig. Nach seiner Ausbildung als Stahlschiffbauer und Kampfschwimmer studierte Goetze von 1991 bis 2000 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Arno Rink und Neo Rauch sowie in Florenz an der Accademia di Belle Arti. Geöffnet ist die Kunsthalle dann dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr. Für den Besuch ist ein negatives Corona-Testergebnis notwendig. Es gilt Maskenpflicht.

Ostrockmuseum Kröpelin: Das Stadtmuseum und Ostrockmuseum in Kröpelin, Hauptstraße 5, öffnet ab 1. Juni wieder. Die Ausstellungen können wochentags außer mittwochs von 10 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr, montags von 13.30 bis 17 Uhr und freitags von 13.30 bis 16 Uhr besichtigt werden. Für den Besuch ist ein negatives Corona-Testergebnis notwendig. Es gilt Maskenpflicht.

Fahrgastschifffahrt: Die MS „Salzhaff“ und die MS „Ostseebad Rerik“ der Fahrgastschifffahrt Steußloff werden im Juni wieder fahren. Ab 9. Juni geht es mit der MS „Salzhaff“ immer mittwochs ab 10 Uhr nach Poel, donnerstags 11 Uhr zur Rundtour „Faszination Salzhaff“ und 15 Uhr zur Wustrowführung. Die MS „Ostseebad Rerik“ startet voraussichtlich ab 12. Juni wieder täglich um 10.30 Uhr und 14 Uhr. Ein Termin für eine Schifffahrt ist nicht notwendig. Maskenpflicht besteht im Innenbereich des Schiffes, sie kann am Platz abgenommen werden. Für den Innenbereich ist auch ein Negativ-Testergebnis notwendig. Geimpfte und Genesene müssen den Nachweis vorlegen.

Die MS "Salzhaff" nimmt ihre Fahrten ab dem 9. Juni wieder auf. Quelle: Sabine Hügelland

Schwarzlichtgolf Bastorf: Öffnet ab dem 14. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr. Adresse: Ahornweg 2. Dann öffnet auch erst der Außenbereich mit Pool-Soccer. Laut Perspektivplan des Landes ist ein negativer Corona-Schnelltest notwendig.

Pandino Bargeshagen: Der Indoorspielplatz „Pandino“ in Bargeshagen, Admannshäger Damm 19, öffnet ab dem 15. Juni, 11 Uhr. Laut Perspektivplan des Landes ist ein negativer Corona-Schnelltest notwendig. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Testpflicht ausgenommen. Laut Corona-Landesverordnung muss außerhalb der sportlichen Tätigkeit im Innenbereich eine Maske getragen werden.

Kino in Bad Doberan: Der Kino- und Kulturverein wird ab dem 23. Juni die Mittwoch-Vorführungen wieder aufnehmen. Immer um 17 und 20 Uhr wird ein Film gezeigt. Für den Kinobesuch ist ein Negativ-Test notwendig.

Kino in Kühlungsborn: Das Ostseekino, Waldstraße 1c, und das Strandkorbkino, nähe Bootshafen, sollen ab 21. Juni in Betrieb gehen. Es wird täglich Filmvorführungen geben.

Von Anja Levien