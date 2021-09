Region Bad Doberan: Die Landtagswahl in Zahlen

Bad Doberan

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern der Landtag gewählt. Parallel auch der Bundestag. In der Region Bad Doberan sind zahlreiche Menschen im Einsatz. Die Wahl in Zahlen:

11 lautet die Zahl des Wahlkreises zur Landtagswahl am 26. September, der Kühlungsborn, Kröpelin, Neubukow, Bad Doberan, Gemeinde Satow, Amt Bad Doberan-Land und Amt Neubukow-Salzhaff umfasst.

9 Kandidatinnen und Kandidaten werben hier um die Erststimme, mit der sie direkt in den Landtag gewählt werden können. Das sind: Stefanie Drese (SPD), Steffen Reinicke (AfD), Katy Hoffmeister (CDU), Michael Noetzel (Linke), Christine Wunschik (Grüne), Norman Klimt (FDP), Harry Klink (Freie Wähler), Marco Wolter (die Basis), Thomas Junginger (parteilos).

66,8 Prozent war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis.

44323 Bürgerinnen und Bürger sind im Wahlkreis 11 für die Landtagswahl wahlberechtigt. Sieben mehr für die Bundestagswahl. Der Unterschied liegt laut Kröpelins Wahlleiter Ingo Schultz an dem im Ausland lebenden Deutschen. Die meisten Wahlberechtigten gibt es in Bad Doberan (10240) gefolgt vom Amt Bad Doberan-Land (10032). In der Stadt Neubukow dürfte die Auszählung am schnellsten gehen, wenn keine Komplikationen dazwischenkommen. Hier sind 3224 Menschen berechtigt, zu wählen.

47 Wahllokale werden im Wahlkreis eingerichtet. In einigen Gemeinden sind es weniger als zur vergangenen Wahl. Unter anderem wird in Börgerende-Rethwisch und Nienhagen nur noch ein statt zwei Lokale eingerichtet. In der Gemeinde Carinerland werden es drei statt wie bisher fünf sein. In Heiligendamm wird erstmals im Waldschlösschen neben dem Heizhaus die Stimme abgegeben. Zu den Wahllokalen kommen insgesamt noch zwölf Briefwahlbezirke hinzu. Aufgrund der steigenden Anzahl an Briefwählern rechnet Kühlungsborns Wahlleiter Philipp Reimer mit 800 bis 1000 Wahlberechtigten pro Lokal im Ostseebad.

Etwa 400 Wahlhelfer kümmern sich um das Auszählen der Stimmen. Weil die Nachfrage nach der Briefwahl enorm gestiegen ist, hat Kühlungsborn das Team rund um die Auszählung der Briefwahl von acht auf zehn Ehrenamtler aufgestockt. Im Amt Bad Doberan-Land wurden vier Briefwahlbezirke eingerichtet, um der Entwicklung gerecht zu werden.

Von Anja Levien