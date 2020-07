Kühlungsborn

Zeit, Geld und Nerven: Wer sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, muss einiges investieren. Doch dafür gibt es – zumindest für einige Kameraden – eine kleine finanzielle Entschädigung. Deren Höhe legte die Stadt Kühlungsborn jetzt in ihrer Hauptsatzung fest.

Dort steht geschrieben, dass Jugendwart, Schriftführer, Kassenwart, Gerätewart und Zugführer eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 Euro bekommen. Die Übungsleiter des Musikzuges erhalten je 45 Euro im Monat. Ob und wie viel eine Gemeinde diesen Feuerwehrleuten für ihre besonderen Aufgaben zahlt, entscheidet sie selbst.

Entschädigung für Wehrführer und Stellvertreter ist Pflicht

In jedem Fall bekommen der Wehrführer und sein Stellvertreter eine Entschädigung. Sie ist vom Land vorgeschrieben. Ihre Höhe regelt die Feuerwehrentschädigungsverordnung Mecklenburg-Vorpommerns (FwEntschVO M-V). Die Gemeinden können allerdings auch weniger zahlen. „Das ist aber nicht meine Empfehlung“, sagt Kreisbrandmeister Mayk Tessin. „Ich sage immer: Bürgermeister, die sich selbst den Höchstsatz zahlen, sollten an der Feuerwehr nicht sparen.“

Das tut die Stadt Kühlungsborn auch nicht. Sie gewährt Wehrführer Andreas Wegener 200 Euro im Monat, seinem Stellvertreter Maik Garkisch 100 Euro im Monat. Das ist der in der Verordnung festgelegte Höchstsatz. Das Geld sei unter anderem für Bekleidung und Telefongebühren gedacht, sagt Andreas Wegener. „Für Aufwand, den man sonst nicht hätte.“ Natürlich sei das Ehrenamt auch für alle anderen Kameraden mit Aufwand verbunden. Es sei jedoch in der Regel weniger als bei den Funktionsträgern.

Geld nicht für jeden Einsatz

In anderen Gemeinden, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es für ehrenamtliche Feuerwehrleute ein Stiefelgeld, eine finanzielle Entschädigung für jeden Einsatz. Das ist im Ostseebad Kühlungsborn nicht der Fall. Auch in der Gemeinde Bastorf gibt es kein Stiefelgeld und nach Angaben von Bürgermeister Marko Porm sei das auch nicht geplant. „Bei uns kriegen der Wehrführer, sein Stellvertreter, der Gerätewart und die Jugendwartin Geld für das Ehrenamt.“

Auch in der Freiwilligen Feuerwehr Rerik gibt es kein Stiefelgeld. „Ich persönlich würde eine Entschädigung in anderer Form bevorzugen“, sagt Wehrführer Dietmar Rohn. „Zum Beispiel, dass wer jahrelang ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig war, eine Entschädigung bei der Rente bekommt.“ Zudem habe es seiner Ansicht nach nichts mehr mit einem Ehrenamt zu tun, wenn es Stiefelgeld gäbe. Die Entscheidung darüber liege jedoch nicht bei der Feuerwehr, sondern bei der Gemeinde. In Rerik sei eine Entscheidung zu dem Thema nach Angaben von Dietmar Rohn noch nicht gefallen.

So viel Geld bekommen Feuerwehrleute Wer in der Freiwilligen Feuerwehr wie viel bekommt, regelt die Feuerwehrentschädigungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Darin sind allerdings lediglich die Funktionsträger berücksichtigt. Der Verordnung zufolge erhalten Kreiswehrführer 700 Euro, Stadtwehrführer in kreisfreien Städten 270 Euro, Amtswehrführer 220 Euro und Gemeindewehrführer in amtsfreien Gemeinden 200 Euro. Ortswehrführer bekommen in kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten 170 Euro, in amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden 140 Euro. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertreter darf höchstens halb so hoch sein. Personen mit besonderen Aufgaben (etwa der Kassenwart oder der Jugendwart) können Aufwandsentschädigungen in „angemessener Höhe“ gezahlt werden, heißt es in der Verordnung. Berücksichtigt werden die Gebietsgröße und die Einwohnerzahl des Zuständigkeitsbereiches, die Art und Größe der Feuerwehrabteilungen und der Feuerwehren, die Anzahl der Einsatzfahrzeuge, Entscheidend ist auch, ob die Wehren ihre Funktionsträgern Dienstwagen und Diensttelefone sowie einen Internetzugang zur Verfügung stellen.

Thema kontrovers diskutiert

Für die Funktionsträger zahlt Rerik die in der Verordnung vorgeschriebenen Höchstsätze. Das tut auch die Stadt Bad Doberan. Das Thema, ob und inwiefern alle Kameraden für ihren Einsatz entschädigt werden sollten, werde in der Feuerwehr der Münsterstadt kontrovers diskutiert, sagt Wehrführer Olaf Schulz. Die einen wollten kein Geld für das Ehrenamt. Wieder andere beriefen sich darauf, dass mit dem freiwilligen Engagement jedoch ein zusätzlicher Aufwand verbunden sei. Wie diese Diskussion ausgeht, ist von Wehr zu Wehr verschieden. „Zwischen Marlow und Wismar gibt es ganz unterschiedliche Regelungen“, sagt Olaf Schulz. „Ich bin immer wieder erstaunt, was alles möglich ist.“ In einigen Wehren werde jeder Einsatz mit 15 Euro vergütet. Das könne jedoch seiner Meinung nach ebenfalls zu Unstimmigkeiten unter den Kameraden führen.

„Ziel solcher Entschädigungen ist es, das Ehrenamt weiter zu stärken“, sagt Olaf Schulz. Das sei auch sinnvoll. Die Bad Doberaner Feuerwehr plant nun, die Details dafür festzulegen. „Wir sind gerade dabei, in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Arbeitsgruppe zu gründen“, sagt der Wehrführer. Ziel sei es, eine Beschlussvorlage für den Haushalt 2022/2023 einbringen zu können. Darin sollten dann nach Angaben des Bad Doberaner Wehrführers alle Formen der Aufwandsentschädigung Berücksichtigung finden.

Von Cora Meyer