Bad Doberan

Die Sommersaison in den Freitzeiteinrichtungen in der Region Bad Doberan lief hervorragend. „Man hat richtig gemerkt, dass die Leute hungrig auf Freizeitaktivitäten waren“, sagte Nadine Trost, Management in der 3-Möwen-Halle in Kühlungsborn. Die ersten zwei Wochen nach der späteren Öffnung im Juni seien die Menschen noch verhalten gewesen, doch dann nahm die Lust auf Minigolf und den Pumptrack, ein Indoor-Parcours für Scooter und Co., richtig Fahrt auf.

Zwischendurch mussten die Gäste beim Minigolf sogar mal anstehen. „Das war aber nicht wegen Corona. Wir haben 18 Löcher auf der Minigolfanlage und so gesehen sollten auch nur 18 Teams auf die Anlage, sonst stehen sie dort und warten“, erklärte Trost. Das sei aber kein Thema gewesen, weil die Gäste dann einfach noch einen Kaffee getrunken hätten oder Ähnliches, um sich die Wartezeit zu vertreiben.

Ende Oktober öffnet die Eishalle in Kühlungsborn

Neu und einmalig war in diesem Jahr der Pumptrack, der in der 3-Möwen-Halle aufgebaut ist. Er kann noch bis zum 8. Oktober besucht werden. „Der wurde wirklich sehr gut angenommen“, sagte Trost. Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren hätten demnach am meisten Spaß in der Halle mit ihren Scootern gehabt. „Wir haben auch Zeiten für die ganz Kleinen eingerichtet, damit die sich nicht in die Quere kommen.“ Wenn der Pumptrack am 8. Oktober schließt, wird die 3-Möwen-Halle in eine Eishalle verwandelt. Diese öffnet dann am 29. Oktober.

Im kommenden Sommer wird wieder ein Indoorspielplatz angelegt. „Der wird das Thema Wikinger haben, wie auch unsere Minigolfanlage.“ Minigolf könne in Kühlungsborn das ganze Jahr gespielt werden, nur das Tageslicht sollte beachtet werden. „Aktuell sollte die letzte Runde gegen 17:30 Uhr starten, denn eineinhalb Stunden braucht man schon, um alle Löcher zu spielen und dann wird es ja schon dunkel.“ Aber generell geben sie immer die Schläger raus, wenn jemand Minigolf spielen möchte. „Wir sind ja da“, sagte Trost.

Playpark Bad Doberan war ein Erfolg

Der Playpark neben der Galopprennbahn in Bad Doberan war ebenfalls ein voller Erfolg. „Wir hatten kaum Regentage und mussten nur dreimal schließen“, sagte Betreiber Christian Wolfinger. Vergangene Woche haben sich die Betreiber jedoch entschlossen, den Park abzubauen.

„Die Wettervorhersagen sind nicht mehr so gut“, sagte Wolfinger. Er sei jedoch sehr zufrieden mit der Saison und wolle nun Gespräche mit dem Bürgermeister führen, um die Hüpfburg vielleicht im kommenden Jahr wieder aufzubauen.

„Wir hatten richtig Angst, dass wir gar nicht öffnen in diesem Jahr. Umso schöner waren die Monate Juni, Juli und August“, sagte Betreiberin der Sommerrodelbahn Kristina Dirkner. Dann sei es richtig voll gewesen in dieser Saison. „Wir haben gemerkt, dass viele ihren Urlaub in Deutschland verbracht haben.“ Noch bis Ende Oktober hat die Rodelbahn regelmäßig geöffnet. Ab November öffnet sie dann nur noch bei gutem Wetter.

„Das kann dann jeder auf unser Homepage finden, dort aktualisieren wir täglich, ob wir aufmachen oder nicht,“ erklärte Dirkner. Viele Firmen und Schulen haben die Angebote der Sommerrodelbahn genutzt. Und sogar eine Hochzeit wurde vor Kurzem auf der Bahn gefeiert. „Es war eine schöne und bunte Saison“, freute sich Dirkner. Nun hoffe sie auf die Ferienzeit, die sich durch den ganzen Oktober zieht.

Firmen und Schulklassen golfen mit Schwarzlicht

Karsten Luther, Betreiber des Ostsee-Schwarzlichtgolf, ist ebenfalls sehr zufrieden mit der Sommersaison in Bastorf. „Juli und August waren wirklich sehr gut. Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte er. Das schlechte Wetter im August habe ihm in die Karten gespielt, denn so suchten die Menschen im Land nach anderen Freizeitaktivitäten als Strand und Sonnenbaden. Sobald das Wetter schlechter ist, stehe sein Telefon kaum noch still.

„Wir arbeiten aktuell nur noch mit Terminvereinbarungen unter der Handynummer: 0162 / 650 90 21. Derzeit melden sich vermehrt Firmen für Feiern und Schulklassen für Ausflüge bei uns an.“ Etwa 5000 Gäste waren im Sommer bei ihm zu Gast. „Der September war recht ruhig. Jetzt gerade spielt eine Schulklasse aus Ahrweiler bei uns. Ich bin gespannt, wie der Oktober und die Ferienzeit wird“, sagte Luther. Noch probiere er viel aus, da er die Anlage erst im September vergangenen Jahres übernommen hat, aber bisher sei es auch für ihn eine erfolgreiche Saison.

