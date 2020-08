Vorder Bollhagen

Ob Rind, Schaf, Ziege oder Geflügel – im Hofladen auf dem Gut Vorder Bollhagen gibt es Bio-Fleisch, das vor der eigenen Haustür groß geworden ist. Die Vielfalt des Angebots, zu dem auch Kartoffeln, Eier und Honig zählen, ist laut Gutsleiter Johannes Lampen in der Region einzigartig. „Ich kenne keinen, der in dieser Vielfalt und über Direktvermarktung unterwegs ist.“ Und obwohl das Gut nicht zentral liegt, ist der Hofladen stark frequentiert. „Wir sind in der Region und arbeiten für die Region“, sagt Lampen. „Unsere Kundschaft kommt hierher.“ Und die bestehe vor allem aus Einheimischen.

2004 hat Johannes Lampen den Hof von Anno August Jagdfeld auf ökologischen Landbau umgestellt. Der Betrieb zählt zum Anbauverband Bioland, ist 2018 vom Land mit dem Förderpreis des Landwirtschaftsministeriums „Bestes Bio aus MV“ ausgezeichnet worden. Die Produktion ist zertifiziert, das Fleisch wird nach den Vorgaben der EU-Verordnung produziert. Heißt: „Artgerechte Tierhaltung und das Tierwohl stehen im Vordergrund. Es gibt mehr Fläche im Stall, der Auslauf gehört dazu und die Fütterung mit zertifiziertem Bio-Futter“, nennt Johannes Lampen ein paar von sehr vielen Kriterien, die beachtet werden müssen.

Bürokratie für Ökobetrieb nimmt zu

Die Herausforderung heute sei die Vielseitigkeit mit Tierhaltung, Ackerbau und Direktvermarktung. „Das ist eine Chance, aber auch eine Kraftanstrengung. Für jede Tierart gibt es Richtlinien, die eingehalten werden müssen.“ Dabei nehme die Bürokratie immer mehr zu.

Im Hofladen gibt es auch Bio-Rindersalami Paprika, Rinder-Burger-Patty oder Hüftsteak. Für die Direktvermarktung auf dem Gut werden im Schnitt im Jahr 36 Rinder geschlachtet. 400 Rinder leben auf dem Hof, davon sind 160 Mutterkühe. „Die weiblichen Nachkommen bleiben im Betrieb für die Nachzucht und die Mast“, erläutert Lampen. Bullenkälber würden an Mastbetriebe verkauft. Ein Rind werde in der Regel nach zwei Jahren geschlachtet. Dafür würden die Tiere nach Teterow gebracht. In Groß Mohrdorf, in der Landfleischerei von Stephan Megges, werde das Fleisch dann verarbeitet.

Beliebt im Hofladen sei auch Lammfleisch. „Hin und wieder müssen wir auch auf den nächsten Schlachttermin verweisen“, so der Gutsleiter. 80 Mutterschafe und 40 Mutterziegen hält das Gut Vorder Bollhagen.

Niklas Sonne, 27, ist Trainee auf dem Gut Vorder Bollhagen und für die Geflügelhaltung zuständig. Auf dem Gut gibt es sechs mobile Hühnerställe mit 1375 Plätzen. Quelle: Anja Levien

In sechs mobilen Ställen leben die Hühner des landwirtschaftlichen Betriebs. Aus den Legehennen werden später Suppenhühner. Für die Geflügelhaltung ist seit kurzem Trainee Niklas Sommer zuständig. Der 27-Jährige hat sein Agrarwissenschaftsstudium in Berlin beendet und nutzt das EU-Förderprogramm für den Berufseinstieg.

Direkter Blick von der Wurst auf die Weide

Wie die Tiere gehalten werden, deren Fleisch sie kaufen, davon können sich auch die Kunden des Bistros „Uns lütt Lädchen“ am Turm in Wittenbeck selbst überzeugen. Dort bietet Inhaberin Ines Küntzel Steaks, Wurst und Hamburger-Patties von Black-Angus-Rindern an. Die Tiere weiden direkt gegenüber des Bistros.

Die Rinder von Alrik Hagedorn bleiben das ganze Jahr über auf der Weide. Nur zum Kalben gehen die Kühe in den Stall. Quelle: Cora Meyer

Seit acht Jahren züchtet der Wittenbecker Alrik Hagedorn die Rinder. Insgesamt sechs Weiden mit etwa 50 Hektar stehen den Rindern zur Verfügung. Zusätzlich zu Gras und Heu bekommen sie Gerste als Kraftfutter. Auch das baut Alrik Hagedorn selbst an. „Der Vorteil an den Black-Angus-Rindern ist, dass sie langsam wachsen und genügsam sind.“ Dadurch erhalte das Fleisch eine tolle Marmorierung. „Außerdem kommen sie mit den sandigen Böden hier gut zurecht“, sagt er.

Nach dem Schlachten kommen die Stücke zum heimischen Fleischer, der küchenfertig zerlegt, Wurst und anderes daraus macht. Auf dem Etikett können die Kunden dann sogar die Ohrmarke des Tieres ablesen. Zu den Kunden des Landwirtes zählen auch Kühlungsborner Hoteliers. Alrik Hagedorn verzichtet bislang auf die offizielle Bio-Zertifizierung für seine Tiere. Er gibt aber eine Null-Antibiotika-Garantie.

Hofläden Gut Vorder Bollhagen, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch sowie Geflügel, Eier, Kartoffeln und weitere regionale Produkte. „Uns lütt Lädchen“ am Turm, Bistro, Kühlungsborner Straße 19, 18209 Wittenbeck, Montag bis Donnerstag 7 bis 18 Uhr, Freitag 7 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 7.30 bis 10 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Bevor es verkauft werden kann, muss das Fleisch mindestens zwei Wochen lang abhängen. „Das macht es zarter“, sagt Alrik Hagedorn. Und teurer. „Wirtschaftlicher wäre es, die Rinder in einem Riesenstall zu halten und schneller zu verarbeiten“, sagt der Landwirt. „Darunter würde dann aber natürlich die Qualität des Fleisches leiden.“

Traditionsfleischer verzichtet auf Bio-Zertifizierung

„Wir kennen viele Bauern aus der Umgebung persönlich, wissen sogar, womit sie ihre Tiere füttern. Deshalb verkaufen wir unseren Kunden mit gutem Gewissen das Fleisch und die Wurstwaren, die letztlich auch von diesen regionalen Höfen stammen“, spricht Antje Hackendahl für die bekannte Kröpeliner Fleischerei. Ihre Ware stamme unter anderem vom Hansfelder Hof ( Landkreis Westmecklenburg), von Landwirt Hagedorn in Wittenbeck oder dem Hof Bender in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und werde damit jedem Anspruch an Qualität, Frische und Regionalität gerecht. Dennoch hat Fleischerei-Chef Axel Hackendahl nicht so ohne Weiteres das Recht, sich das Siegel Biofleisch an die Ladentür zu heften.

Trotz hoher Qualität und traditioneller Verarbeitung hat sein Unternehmen ein Problem: Er darf die Bezeichnung „biozertifiziert“ nicht verwenden, weil die Europäische Union die Latte dafür hoch gelegt hat. „Die Gesetze und Vorschriften sind so streng und ihre Umsetzung so kostenintensiv, dass es sich für unsere Fleischerei nicht rechnen würde“, sagt Antje Hackendahl. Deshalb verzichtet der seit 1936 bestehende Traditionsfleischer darauf, sich biozertifizieren zu lassen. „Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht an solchen Vorgaben messen. Im Gegenteil, wir erfüllen die Anforderungen an biologisch hochwertiges Fleisch sicher besser, als mancher Großmarkt“, betont sie. Und Axel Hackendahl ergänzt: „Zum Beispiel stammt das von uns angebotene Schweinefleisch nicht aus der Massentierhaltung. Die Tiere kommen aus Landwirtschaftsbetrieben, wo sie Auslauf ins Freie haben, auf Stroh liegen und nicht mit Antibiotika behandelt werden."

Von Anja Levien, Cora Meyer und Werner Geske