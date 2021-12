Region Bad Doberan: Hier können Sie jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen

Bargeshagen

„Wir haben einen Weihnachtsbaum, an dem ist nichts zu tadeln. Natürliche Äste hat er kaum und auch fast keine Nadeln“, beschreibt Frank Schöbel in seinem Lied das Problem, das auf jene zukommen kann, die zu lange mit dem Kauf von Tanne, Fichte oder Kiefer warten. Diesem Ärger wollte Ronny Hennings auf jeden Fall entgehen. Deshalb stand für ihn schon länger fest: „Der Weihnachtsbaum wird rechtzeitig und diesmal taufrisch aus Bargeshagen geholt!“ Den Entschluss fasste der Koch bei Autofahrten, die ihn regelmäßig an der Tannenplantage an der B 105 vorbeiführten.

Würzig-harziger Duft

An diesem Dienstagnachmittag setzt der Kühlungsborner diesen Gedanken gemeinsam mit Tochter Mia-Sophie (8) in die Tat um. Die Wahl der beiden fällt auf eine Blaufichte. Nach der Nordmanntanne der beliebteste Christbaum hierzulande. Für die beiden Hennings ist der typisch würzig-harzige Duft dieses Baumes das Hauptargument für die Kaufentscheidung. „Dieser Geruch gehört einfach zum Fest. Auf jeden Fall besser, als Orangenscheiben auf die Heizung zu legen“, meint Ronny Hennings schmunzelnd.

Der Kühlungsborner Ronny Hennings (r.) lässt seinen Weihnachtsbaum von Jonas Westendorf kürzen. Quelle: Werner Geske

Dass die Nadeln des Baumes durchaus unangenehm pieken können, lässt Vater und Tochter eher kalt: „Das macht uns nichts aus!“ Da ist es für sie viel bedeutsamer, dass die Zweige der blauschimmernden Fichte auch schweren Schmuck ohne Weiteres tragen. Schließlich soll ihr Baum schon einen Tag später mit Kugeln, Kerzen und Lametta geschmückt werden. „Wir wollen länger etwas von ihm haben als nur zu Weihnachten“, begründen sie ihr Vorhaben.

Kaufen oder selbst schlagen

Diesem Trend folgen auch Jeannette Joppich (44) und Tochter Marie (11) aus dem Ostseebad Nienhagen, die sich für einen 2,60-Meter-Nordmannriesen entschieden haben. „Wir schmücken ihn früher, weil wir auf diese Weise noch mehr von der vorweihnachtlichen Stimmung haben wollen.“ Doch ehe beide ihren Baum im Auto verstauen können, verpackt ihn Jonas Westendorf transportgerecht in einem Plastiknetz. Der 21-Jährige zählt auch in diesem Jahr zu den Verkäufern, die die Christbäume im Auftrag der Marlower GbR „Ostseetanne“ täglich von 10 bis 18 Uhr an die Kunden bringen. „Die Käufer haben bei uns die Möglichkeit, sich einen von Marlow gelieferten Baum zu kaufen oder selbst einen zu schlagen“, sagt er.

Jeannette Joppich und Tochter Marie aus Nienhagen haben sich für eine große Nordmanntanne entschieden. Quelle: Werner Geske

Für Letzteres haben sich der Rostocker Michael Streese (45) und seine Töchter Carola (11) und Palina (7) entschieden. „Die Mädchen wollen unbedingt, dass wir uns einen Baum direkt aus der Plantage holen. Und sehr groß soll er sein.“ Nach 20 Minuten taucht das Trio mit einer fast vier Meter hohen Nordmanntanne wieder auf: „Die soll es sein!“ Gut verpackt findet sie Platz auf einem Pritschenwagen und bis zum 23. Dezember daheim auf dem Balkon.

„Wir verkaufen seit dem 26. November und haben festgestellt, dass sich schon mehr Leute als in den Vorjahren einen Baum geholt haben. Wer die Nerven hat, kann ihn sogar noch am 24. Dezember bis um 12 Uhr bei uns kaufen“, sagt Benedikt Schneebecke (41), Geschäftsführer des Marlower Unternehmens. Er ist zufrieden mit dem bisherigen Verkauf: „Ich rechne damit, dass wir bis zum Fest in Bargeshagen bis zu 1000 Bäume verkaufen werden, darunter wohl bis zu 85 Prozent Nordmanntannen. Die Menschen wissen zu schätzen, dass sie bei uns frische regionale Ware bekommen.“

Und er betont, dass die Kunden auch diesmal keine höheren Preise für den Christbaum zahlen müssen. „Zwar haben wir höhere Aufwendungen wegen Corona, doch wir geben sie nicht an die Käufer weiter“, unterstreicht er.

Hier gibt es Weihnachtsbäume In Bargeshagen bietet die Marlower GbR „Ostseetanne“ an der B105 jeden Tag von 10 bis 18 Uhr Tannen an. Vorm Einkaufszentrum Bad Doberan werden Weihnachtsbäume Montags bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Sonnabend von 10 bis 16 Uhr angeboten. Das Forstamt Bad Doberan bietet Weihnachtsbäume an den kommenden Sonnabenden von 10 bis 15 Uhr in der Plantage Fulgenkoppel, Grüner Winkel 1, an. Eine eigene Handsäge ist mitzubringen.

Beim Weihnachtsbaumverkauf vor dem Einkaufszentrum in Bad Doberan werden schlanke, schmale, große und kleine Bäume von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr verkauft. „Also wir mussten nicht lange suchen, bis wir den Richtigen gefunden haben“, sagt das Ehepaar Maria (65) und Peter Siegmund (69) aus Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Die Eheleute haben Gefallen an einem kleinen Bäumchen gefunden. Das Besondere daran: „Die Nordmanntanne ist gar nicht für uns bestimmt, sondern für unseren Sohn Mathias und seine Freundin Sandra, die ihr Weihnachtsfest in unserer Börgerender Ferienwohnung verleben. Wir sind dann allerdings schon wieder zu Hause.“

Baum und Weihnachtspyramide

Für Regina (62) und Harald Seibicke (69) aus dem Ostseebad Nienhagen war eigentlich klar, dass sie sich dieses Jahr ausschließlich an ihrer großen Weihnachtspyramide erfreuen wollten. „Doch jetzt kommen Sohn, Schwiegertochter und Enkelsohn zu uns und deshalb kommt doch ein Christbaum in die Stube“, sagen beide voller Vorfreude.

Große Nachfrage

Verkäufer Detlef Pawils ist zufrieden: ,,Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist groß. Der Verkauf läuft prima. Wahrscheinlich müssen wir noch Nordmanntannen nachfordern. Bis zum 21. Dezember, dem wahrscheinlich letzten Verkaufstag, kommen wir sonst wohl nicht hin“, so der 65-Jährige.

