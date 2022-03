Bad Doberan

In den Unternehmen und Verwaltungen füllen sich die Büros allmählich wieder, seit die Arbeitgeber mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr zwingend verpflichtet sind, ihren Mitarbeitenden das Arbeiten im Heimbüro zu ermöglichen.

Doch damit wird das Homeoffice nicht völlig aus dem Berufsalltag verschwinden. Die Option wollen sich auch in der Region zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan einige weiterhin offenhalten.

Schönes Gefühl, alle wieder im Haus zu haben

Thomas Gutteck (parteilos), Bürgermeister der Stadt Kröpelin, erklärte dazu: „Unsere Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung sind jetzt alle wieder in ihren Büros im Rathaus. Und das ist ein schönes Gefühl, sie alle wieder hier zu haben, sich wieder direkt mit ihnen austauschen zu können.“ Noch zum Anfang des Monats war es anders. Da erledigten einige ihre Aufgaben am heimischen Arbeitsplatz, sofern eine Präsenz zu öffentlichen Sprechzeiten im Rathaus nicht erforderlich war.

Die Präsenz seiner Kolleginnen und Kollegen vor Ort sei ihm schon lieber, sagt Gutteck, er will dennoch nicht ausschließen, dass Heimarbeit in bestimmten Situationen auch künftig ermöglicht werden könne.

IT-Sicherheit muss gegeben sein

„Vom Personalrat wurde das schon angefragt. Wir werden das noch erörtern, unter welchen Voraussetzungen Homeoffice für die Kollegen weiter möglich sein wird“, sagt Gutteck und ergänzt: „Dabei spielt zum einen auch die technische Ausstattung eine Rolle. Nicht jeder findet zu Hause ein Hightech-Büro oder schnelles Internet vor. Außerdem muss hundertprozentig sichergestellt sein, dass der Arbeitsplatz daheim ausreichend vor Hackerangriffen und Computerviren geschützt ist. Wenn alle Komponenten stimmen, spricht auch nichts dagegen, sich die Option von Heimarbeit offenzuhalten.“

Ähnlich sieht es Frank Lehmann, der Geschäftsführer des regionalen Wasserversorgers Zweckverband Kühlung mit Sitz in Bad Doberan: „Generell ausschließen würde ich die Möglichkeit, dass Mitarbeitende im Homeoffice tätig sind, nicht. Aber bisher bestand bei uns dafür kein großer Bedarf. Auch in den vergangenen zwei Jahren waren die meisten Kolleginnen und Kollegen an ihren Arbeitsplätzen. Das liegt aber auch mit daran, dass wir hervorragende räumliche Bedingungen im Verbandsgebäude in Bad Doberan haben. Pro Arbeitsplatz stehen rund 20 Quadratmeter Platz zur Verfügung. Da kann man gut Abstand halten“.

Im Homeoffice arbeiteten Angestellte des ZVK dann, wenn Familienangehörige an Corona erkrankten und sie selbst zwar gesund waren, aber mit unter Quarantäne standen, so Lehmann.

Homeoffice eine Variante flexibler Verwaltungsarbeit

Roland Dethloff (parteilos), Bürgermeister der Stadt Neubukow, sieht das Homeoffice als eine Variante flexibler Verwaltungsarbeit. „Natürlich freue auch ich mich, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich im Rathaus um mich habe, und an Sprechtagen setzten wir die Präsenz in der Verwaltung auch voraus. Aber in Bereichen, wo Kolleginnen und Kollegen Aufgaben haben, die sie auch am heimischen PC erledigen können, wollen wir es außerhalb der Sprechtage auch weiter ermöglichen“, betont Dethloff.

Für das Homeoffice sprechen seiner Auffassung nach inzwischen auch die momentan hohen Kraftstoffpreise, die bei Pendlern höhere Kosten verursachen. „Wir haben Kollegen, die wohnen nicht in Neubukow oder der näheren Umgebung. Da kann das tägliche Pendeln zur Arbeit teuer werden“, weiß der Rathauschef.

Seit Jahren gängige Praxis

Das Homeoffice ermöglichen mussten vor dem 20. März per Gesetz auch private Unternehmen wie die Kühlungsborner Appartementvermittlung „Zimmer am Meer“ ihren Mitarbeitern. Aber für Inhaber Reiner Kukeit ist diese Arbeitsweise für einen Teil seiner 20 Beschäftigten schon längst gängige Praxis und das schon weit vor Corona: „Wir nutzen diese Möglichkeit in unserer Firma schon seit acht Jahren. Gerade im Winter, wenn kein direkter Kontakt zu Gästen nötig ist, können Buchungen genauso gut über den heimischen Arbeitsplatz abgewickelt werden. Diejenigen von uns, die es betrifft, haben die entsprechende Ausstattung zu Hause und nutzen sie auch. In der Saison, wenn Gäste zu begrüßen und Schlüssel auszuhändigen sind, dann ist natürlich mehr Präsenz vor Ort gefragt“, sagt Kukeit und ergänzt: „Aber das Homeoffice gehört bei uns einfach dazu, unabhängig davon, ob es gerade zur Pflicht gemacht wird oder nicht.“

