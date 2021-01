Kühlungsborn/ Bad Doberan

Dass Elfriede Pilgrim sich impfen lässt, stand für die Leiterin der Pflegeheime „Haus am Wedenberg“ in Kröpelin und „Strandhaus“ in Kühlungsborn der Arbeiterwohlfahrt ( Awo), Regionalverband Bad Doberan, außer Frage. „Corona ist schlimmer als jede Nebenwirkung der Impfung“, sagt sie. Die indirekten Folgen einer Covid-19-Infektion hat sie selbst erlebt, als die Bewohner in Quarantäne mussten, weil Covid-Fälle im Heim in Kühlungsborn aufgetreten waren. „Quarantäne heißt, eingesperrt sein. Das wünscht man keinem.“

Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern sei sehr hoch, liege in beiden Einrichtungen bei fast 100 Prozent. Anders sieht es zum Teil beim Pflegepersonal aus. „In Kühlungsborn war sie relativ hoch. Hier haben sich 29 von 40 Mitarbeitern impfen lassen, damit bin ich sehr zufrieden“, so Elfriede Pilgrim. Die Gründe der Ablehnung seien nachvollziehbar gewesen. „Es gibt Kontraindikationen, zum Beispiel bei Allergien.“

Im Pflegeheim in Kröpelin hingegen sei die Impfbereitschaft sehr gering gewesen. „Hier haben sich 12 von 60 Mitarbeitern impfen lassen“, so Pilgrim. „Das ist eine Katastrophe“, sagt sie in Bezug auf die Anzahl. Grund für die Ablehnung sei ihrer Ansicht nach Unwissenheit. Für die Mitarbeiter habe es keine Konsequenzen, wenn sie sich nicht impfen lassen. „Es ist eine freiwillige Sache, aber ich appelliere an die Vernunft“, sagt Pilgrim. „Mit der Impfung versprechen wir uns mehr Normalität.“

Verschiedene Gründe für eine Ablehnung

Auch im Seniorenzentrum „Am Tempelberg“ der Volkssolidarität ist die Impfbereitschaft beim Personal laut Jolanta Armbrecht, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Bad Doberan/Rostock-Land eher verhalten. „Circa 50 Prozent haben zur Impfung eingewilligt.“ Die Ablehnung habe mehrere Gründe. So gebe es Bedenken bei jungen Frauen, die einen Kinderwunsch haben sowie „ein gewisses Misstrauen hinsichtlich der Nebenwirkungen. Die Impfbereitschaft zu einem späteren Zeitpunkt wurde aber oft nicht ausgeschlossen.“ Die Ablehnung der Impfung habe keine Folgen.

Geschäftsführerin der Volkssolidarität Bad Doberan/Rostock-Land Jolanta Armbrecht: „Die Impfbereitschaft beim Personal war eher verhalten, ca. 50 Prozent haben zur Impfung eingewilligt.“ Quelle: Cora Meyer

Die Männer und Frauen im Seniorenzentrum „Am Tempelberg“ erhielten ihre erste Impfung am 30. Dezember. Von 83 Bewohnern seien 79 geimpft worden. Für einen Bewohner lag keine Einwilligung vor, bei dreien sei eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen.

„Derzeit bereiten wir eine zentrale Impfung für die Senioren in unseren Betreuten Wohnen Bad Doberan und Kühlungsborn vor sowie gleichzeitig für die ambulanten Pflegedienste und die Tagespflege.“

DRK Bad Doberan rechnet Ende Januar mit Impfungen

Die Vorbereitungen zum Impfen laufen ebenso beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Bad Doberan. Hier warten die Tagespflegeeinrichtungen in Neubukow, Bad Doberan und Sanitz sowie die ambulant betreuten Wohngruppen auf die mobilen Impfteams. Laut Susann Wieland, Mitglied des Vorstandes beim DRK-Kreisverband, werden diese Ende Januar, Anfang Februar erwartet.

Susann Wieland, DRK-Kreisverband Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

„Die Senioren sind sehr interessiert und fragen bei dem Pflegepersonal nach. Um im Falle des Falles vorbereitet zu sein, haben wir in allen Einrichtungen die Aufklärungsbögen und Einwilligungserklärungen austeilen lassen.“ Alle würden bestmöglich informiert. Susann Wieland beziffert die Impfbereitschaft der Bewohner, Tagesgäste und Patienten mit 70 Prozent. „Gerade die 83 Gäste unserer drei Tagespflegen sind nach der noch gut in Erinnerung verbliebenen Schließung im März sehr dankbar, überhaupt noch in die Einrichtung kommen zu können.“

Wunsch nach Rückkehr in den Alltag

Sie akzeptierten das seit Wiedereröffnung im Mai 2020 tägliche Monitoring vor Betreten der Tagespflege und die seit einigen Wochen stichprobenartigen Schnelltests. „Auch die Bewohner unserer betreuten Wohnanlagen wollen irgendwann wieder zum Alltag zurückkehren. Es finden dort nun seit Monaten keine Veranstaltungen oder Zusammenkünfte mehr statt. Die Mehrheit sieht auch hier eine Impfung als einzige Möglichkeit.“

Verhaltener seien die Patienten in der ambulanten Pflege. „Dort ist zurzeit eine Impfbereitschaft von circa 50 Prozent zu erkennen. Es sind allerdings noch einige Erklärungen ausstehend.“

Die Mitarbeitenden seien zum größten Teil für eine Impfung bereit. „Dem Wunsch, irgendwann wieder so etwas wie Normalität zu leben, stehen aber auch Bedenken gegenüber. Hier leisten wir in vielen Gesprächen Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit.“ Die Kollegen seien zum jetzigen Zeitpunkt in den Tagespflegen zu 60 Prozent und der ambulanten Pflege zu 40 bis 50 Prozent bereit, sich impfen zu lassen. „Bei allen Bedenken wird sich nichtsdestotrotz keine Besserung der allgemeinen Lage einstellen, wenn wir uns nicht impfen lassen“, sagt Susann Wieland.

Im Landkreis Rostock wird seit dem 27. Dezember 2020 geimpft. Vier mobile Teams sind dafür in den Alten- und Pflegeeinrichtungen unterwegs. „Wir erleben, dass sich des Öfteren Mitarbeiter spontan für eine Impfung entscheiden“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler.

